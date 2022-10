–

De parte de El Topo October 16, 2022 139 puntos de vista

Tras leer un reciente informe que saca a la luz la fundaci贸n Save the Children acerca de la pobreza infantil en Andaluc铆a, no puedo menos que alarmarme y preocuparme por la direcci贸n hacia la que va nuestro pueblo. Esta organizaci贸n realiza un an谩lisis a ra铆z de la 煤ltima Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estad铆stica, tomando como referencia el umbral de renta andaluz.

En primer lugar, debemos hacer un breve repaso de los datos m谩s significativos que podemos rescatar de este estudio.

El 27,9 % de los menores de 18 a帽os en Andaluc铆a, es decir, m谩s de 450.000, se encuentra en situaci贸n de pobreza, representando un 31,8% del total del Estado espa帽ol, 5 puntos por encima del a帽o anterior.

Respecto a la pobreza severa de los ni帽os y las ni帽as de Andaluc铆a, los datos no son menos alarmantes, pasando de un 10,1% en 2020 a un 15,3% en 2021, lo que se traduce en m谩s de 240.000 ni帽os y ni帽as que se encuentran en esta situaci贸n.

Este informe tambi茅n alerta de la preocupante cifra que presentan los hogares monoparentales maternos, porque una vez m谩s la pobreza tiene g茅nero y la conciliaci贸n familiar y los contratos precarios acent煤an esta situaci贸n. Rescatando los datos, se concluye que un 44,4% de este modelo familiar se encuentra en riesgo de pobreza o exclusi贸n, 22,3 puntos por encima del anterior a帽o.

Adem谩s, la carencia material y social severa que afecta a la poblaci贸n infantil andaluza ha ido en aumento progresivo, afectando a un 5,9% en 2019 y encontrarnos que en 2021 afecta a un 11,4% del total de la infancia andaluza.

As铆, leemos que 芦este empeoramiento est谩 estrechamente relacionado con el alza de los precios, especialmente de la energ铆a o los alquileres禄. Y es que, seg煤n tambi茅n otro estudio de Save the Children sobre los costes de crianza en Andaluc铆a, estos son de 641 euros al mes, un 14% m谩s respecto al 2018. Se calcula que m谩s de 150.000 hogares en Andaluc铆a no pueden hacer frente a este coste, no teniendo capacidad para ofrecer un nivel b谩sico de bienestar a sus hijos e hijas.

Y hago una breve parada en este punto para mencionar algo que deber铆amos considerar fundamental cuando hablamos del bienestar de la infancia. No ofrecerles unos recursos y condiciones vitales adecuados puede condicionar su desarrollo y calidad emocional, llegando a afectarles tanto en su autoestima como en su aprendizaje, lo que suele provocar que, en zonas desfavorecidas, el 铆ndice de fracaso o abandono escolar sea superior. Y no debemos olvidar que, aparte del evidente impacto en el entorno acad茅mico o laboral, la situaci贸n de pobreza tambi茅n influye negativamente en c贸mo los ni帽os y ni帽as van a desarrollar sus habilidades sociales o competencias emocionales, tan importantes o m谩s que las cognitivas para su futura integraci贸n en la sociedad y su acceso al 谩mbito laboral. Ya el psic贸logo Daniel Goleman anunciaba que el 茅xito de una persona apenas depend铆a un 20% de su CI (coeficiente intelectual), sino que la mayor parte depend铆a del desarrollo de las capacidades emocionales. Independientemente de que demos mayor o menor valor al desarrollo de unas habilidades u otras, el hecho innegable es que una falta de recursos materiales lleva a unas condiciones precarias de vida, las cuales repercutir谩n directamente en el desarrollo social, emocional y cognitivo. Por consiguiente, esto va a condicionar su futuro en general y sus relaciones afectivas, familiares, profesionales, etc. Adem谩s de, evidentemente, cronificar el c铆rculo de pobreza hereditaria. Hay que ir tomando medidas paliativas y preventivas, eso es seguro. La pregunta ser铆a 驴cu谩les?

El Gobierno andaluz afirma que 芦la pobreza infantil no tiene soluci贸n a corto o a medio plazo禄, 隆qu茅 sorpresa!, pues nunca ha estado en su agenda combatir la pobreza y, menos si cabe, la pobreza infantil, as铆 que nada nuevo ni nada de lo que extra帽arnos en estas declaraciones. Existen entidades que trabajan para la infancia que ya han hecho recomendaciones y propuestas de medidas de urgencia para paliar la pobreza infantil, tales como una ayuda de cien euros mensuales de forma universal, modificar la renta m铆nima de inserci贸n social de Andaluc铆a para que sea compatible con el ingreso m铆nimo vital o actualizar los datos sobre el valor real del coste de la crianza teniendo en cuenta o desgravando los impuestos a帽adidos a los art铆culos de primera necesidad para el cuidado de la infancia y adolescencia. Si bien no podemos conformarnos con medidas cortoplacistas y ayudas econ贸micas paliativas, las cuales son muy importantes pero insuficientes para erradicar la pobreza infantil tanto en Andaluc铆a como en el resto del Estado, no hay que olvidar que el de Espa帽a es de los Gobiernos que menos destinan de su PIB al apoyo a la infancia y a las familias, con un 1,3 frente al 2,3 de media en la UE.

Esta falta de recursos econ贸micos y sociales se ha visto agravada en los 煤ltimos a帽os por la crisis econ贸mica y la no econ贸mica, derivadas de la covid19, especialmente por las p茅rdidas de empleo en los sectores m谩s vulnerables y el desmantelamiento de servicios p煤blicos fundamentales para familias en riesgo de pobreza, entre otros, el de los servicios sociales. Respecto a estos, cabe se帽alar que, adem谩s, no se est谩 aplicando la Ley de Servicios Sociales de Andaluc铆a, la cual establece que deber铆a haber una zona b谩sica de atenci贸n social cada 20.000 habitantes, algo que no se est谩 cumpliendo en muchos de los pueblos y capitales andaluzas, provocando listas de espera de varios meses para que las familias vulnerables o en riesgo de exclusi贸n puedan ser atendidas e impidiendo as铆 que puedan recibir ayudas fundamentales para aliviar su situaci贸n: ayudas para la luz, el alquiler, el coste de la crianza, etc., son imprescindibles para no agravar la precariedad de muchas familias andaluzas.

Otro aspecto b谩sico cuando hablamos de pobreza y precariedad es la falta de acceso al empleo, derecho vulnerado sistem谩ticamente por el modelo socioecon贸mico actual. Y el problema del empleo no es solo una cuesti贸n cuantitativa, sino tambi茅n cualitativa, pues, en muchos casos, el empleo al que se accede es de poca calidad, precario e insuficiente para garantizar unas condiciones de vida dignas.

Por tanto, cabe preguntarse hacia d贸nde queremos ir si queremos acabar con la pobreza infantil a medio-largo plazo sin necesidad de ayudas sociales, sino como propio equilibrio social. Parece obvio, y siendo justos con lo que venimos se帽alando, que una de las primeras propuestas deber铆a ir encaminada a la consecuci贸n del pleno empleo, es decir, a garantizar un empleo digno; no tenemos una receta m谩gica para esto, pero tampoco estamos diciendo nada nuevo: sindicatos y economistas llevan tiempo reflexionando y lanzando propuestas concretas para alcanzar este deseado fin. Pero todos sabemos que parte de estas medidas pasan por un reparto de la riqueza distinto al actual y al que muchos sectores, especialmente los m谩s pudientes, no est谩n dispuestos.

Otra propuesta, que no por obvia es menos importante, es, como ya dijimos, garantizar que se cumpla la Ley Andaluza de Servicios Sociales, dot谩ndola tanto de recursos econ贸micos como humanos para que puedan llevarse a cabo las acciones necesarias y dar una atenci贸n integral y de calidad a todas aquellas personas que lo puedan necesitar. Tambi茅n debemos apostar por dotar de mayores recursos los centros educativos que trabajan directamente con los ni帽os y ni帽as, no solo aumentando el personal docente para bajar la ratio y as铆 mejorar la calidad de la ense帽anza, sino tambi茅n poniendo en valor a otros agentes del proceso educativo, como psicoterapeutas, trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadoras, pedagogos y pedagogas, etc., de forma que se puedan atender, adem谩s de las necesidades acad茅micas y curriculares, las emocionales y sociales tanto de los ni帽os y las ni帽as como de las familias.

Ya hicimos menci贸n antes a la importancia del bienestar emocional, y no solo econ贸mico, de la infancia. La educaci贸n emocional y social debe estar presente siempre, pero se hace especialmente importante en la etapa de los 0 a 3 a帽os. Y es precisamente la etapa m谩s descuidada por el sistema educativo, pues hasta hace poco apenas exist铆an siquiera centros para estas edades, teniendo que acudir en la mayor铆a de los casos a recursos privados como guarder铆as, algo inaccesible para familias con pocos recursos. Por eso una propuesta que nos parece fundamental es la de aumentar el n煤mero plazas en escuelas p煤blicas para alumnado de 0 a 3 a帽os y acompa帽arla de una planificaci贸n que promueva un acceso equitativo en lo que se refiera a la participaci贸n de familias independientemente de su mayor o menor nivel adquisitivo.

Lo ideal ser铆a que todo esto se aplicara a trav茅s de una democratizaci贸n real de los servicios p煤blicos, de forma que la poblaci贸n fuera realmente part铆cipe de la gesti贸n de las instituciones que se encargan de abastecer sus necesidades. La falta de efectividad de las medidas que se suelen proponer viene, en gran parte, de no contar directamente con las personas que se ven afectadas por ellas, sino que t茅cnicos y pol铆ticos las dise帽an desde sus despachos. Por eso, nuestra 煤ltima propuesta va encaminada hacia promover el trabajo desde las bases e ir tomando protagonismo en las instituciones. Solo as铆 daremos una respuesta real a un problema tan severo como es la pobreza infantil.