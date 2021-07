–

De parte de Arrezafe July 19, 2021

MONCADA

– 18/07/2021

Por sí sola la pobreza

no produce rebeliones. Todo lo contrario, ella y sus inevitables

complementos: ignorancia, hambre, misticismo e indefensión, generan

resignación y mansedumbre.

Como algunos

combustibles, para explosionar, la pobreza necesita un iniciador,

papel que desempeñan los líderes y las vanguardias políticas,

usualmente formadas por elementos ilustrados que promueven y

encabezan la justa rebelión de los pobres que no es espontánea ni

caótica, sino organizada, coherente y civilizada. Los pobres no se

levantan por odio, sino en busca de justicia.

De todas las expresiones

de la pobreza característica de las sociedades subdesarrolladas, la

que impera en los campos y la que afecta a las poblaciones

originarias son de las más crueles porque dañan la autoestima y,

mediante la depauperación, hacen miserable la existencia. He visto

en África niños que no lloran por el hambre, sino que gimen como

animalitos y he conocido campesinos a los que la pobreza y la

ignorancia coloca al borde de la idiotez.

Quienes han sido pobres

saben que la pobreza que humilla, no hace rebeldes. Un pobre no odia,

sino que agradece a quien le da trabajo, aunque como mi abuelo,

tuviera que cortar 100 arrobas de caña para ganar 25 centavos.

Las protestas callejeras

en Cuba (no me refiero a otras modalidades) que involucran sobre todo

a jóvenes que las imágenes muestran insolentes e incorregibles, no

tienen nada en común con la pobreza estructural del campesino y el

indio, y ni siquiera con los favelados que pueblan las áreas

marginales de las grandes urbes latinoamericanas.

Las carencias de la

juventud cubana que en raros casos llega a ser extremas, no están

ligadas a la desdicha social. Si pudiera levantarse un censo de los

descontentos, se corroboraría que ninguno pasa hambre, todos

nacieron en instituciones, han vencido como mínimo seis grados

escolares, están vacunados contra diez enfermedades, en un gran

porciento disponen de televisión, muchos de dispositivos móviles,

fuman y beben y no se consideran a sí mismos miserables, sino más

bien como desposeídos.

Ellos suelen evaluar su

condición no por lo que tienen, sino por aquello de lo cual carecen,

principalmente de oportunidades, asumen como pobreza los déficits de

consumo que los separan de sus congéneres en otras partes del mundo

o de los sectores mejor dotados en la sociedad cubana. Uno comentó:

“La única posibilidad que tengo de tener un carro o un apartamento

es que mis padres se mueran. ¿Espero por eso?

No se vieron en los

disturbios de la pasada semana en Cuba reclamos de trabajo, escuelas

o pan, tampoco pancartas que clamaran por libertad o derechos

humanos, aunque tampoco críticas al bloqueo de los Estados Unidos,

un dato que conocen y prefieren ignorar. Esta vez, a diferencia de

otros momentos en las revueltas citadinas, no había ideas sino solo

ira y odio.

“¿De dónde sale ese

odio que no caracteriza a los cubanos?” Se preguntó el presidente

Díaz-Canel.

Los disturbios en San

Antonio de los Baños, Palma Soriano, Cárdenas, Centro Habana y

otros barrios habaneros, según denuncias del gobierno cubano, han

sido estimulados mediante la sostenida labor de redes sociales

operadas desde Estados Unidos por expertos en técnicas de

manipulación, encontró terreno fértil en un sector joven

descontento y desfavorecido en los cuales la labor ideológica de los

operadores cubanos tiene poco o ningún impacto. Por una rara

paradoja, el sistema que intentó apartarlos de la fe, los hizo

increíblemente materialistas, las ideas no son su fuerte.

Los pueblos originarios

que, a lo largo de 250 años, escenificaron miríadas de rebeliones

locales y protagonizaron la heroica defensa de Tenochtitlán en 1521

y la rebelión de Túpac Amaru en 1780, no lo hicieron porque eran

pobres, sino porque eran oprimidos y humillados.

El presidente Diaz-Canel

hace muy bien al no permitir que se simplifiquen las causas de los

nefastos incidentes ocurridos en la Isla en los cuales intervinieron

factores diversos. Ahora como hubiera aconsejado Fidel se necesita

que: “Al valor no le falte inteligencia, ni a la inteligencia

valor”. Escapar hacia adelante es la mejor opción.

Avanzar, avanzar y

avanzar. Allá nos vemos.

La Habana, 17 de julio de

2021