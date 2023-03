–

De parte de Kurdistan America Latina March 8, 2023

No aceptamos la idea de que el derecho a vivir en paz sea visto como una utop铆a. No solo no lo aceptamos, sino que todos nuestros esfuerzos e iniciativas, como Movimiento de liberaci贸n y particularmente como Movimiento de Mujeres Libres del Kurdist谩n, van en ese sentido, precisamente para ir m谩s all谩 de pensar alternativas dentro del marco de posibilidades que nos ofrece este sistema.

Celebramos estos encuentros, por entenderlos como una continuidad de tantos otros que venimos impulsando como los de la red de Mujeres Tejiendo Futuro en 2022, que reuni贸 en Berl铆n a 700 participantes de 50 pa铆ses. Para nosotras, no solo son espacios de reafirmaci贸n de la solidaridad activa con la Revoluci贸n en Kurdist谩n, no solo son un lugar donde reconocer y abrazar otras experiencias revolucionarias de otros continentes, sino que son aut茅nticas oportunidades para avanzar en la construcci贸n de una agenda com煤n que nos permitir谩 definir objetivos claros y alcanzar transformaciones concretas.

Desde nuestro Movimiento no tenemos dudas al afirmar que nos encontramos en un momento 煤nico en la historia, donde est谩n dadas todas las condiciones necesarias para llevar adelante una aut茅ntica revoluci贸n. Decimos sin temor a equivocarnos que 隆podemos convertir el siglo XXI en la era de la liberaci贸n de las mujeres!

Sabemos que el sistema dominante es artero y que estamos enfrentando los ataques intensificados de una hegemon铆a patriarcal que pretende perpetuar su existencia. Por eso resulta imperativo organizar nuestra lucha a escala global en todos los frentes. Es necesario y urgente superar la fragmentaci贸n y construir una mayor coordinaci贸n entre los movimientos de mujeres de todo el mundo, para poder alcanzar un nivel de organizaci贸n mayor y convertir nuestra resistencia en avances radicales y sostenibles que reviertan las condiciones actuales de la vida.

La profundizaci贸n de las pol铆ticas de muerte llevadas adelante por los Estados y toda la trama que las posibilita 鈥揹esde las corporaciones trasnacionales con su modalidad de acumulaci贸n extractivista, las industrias armamentistas hasta los medios de desinformaci贸n masiva鈥 nos exige precipitar los tiempos de acci贸n. Tenemos la capacidad para hacerlo. As铆 lo demuestra nuestra memoria hist贸rica de luchas, construidas desde una mirada del mundo alejada de sus l贸gicas racistas, patriarcales, mercantilistas y colonizadoras. Son esas mismas experiencias las que nos han demostrado que el nivel de libertad de la sociedad se mide a trav茅s de la libertad de las mujeres. Como sostiene nuestro l铆der Abdullah 脰calan 鈥揺ncarcelado en aislamiento solitario en la isla prisi贸n de Imrali en Turqu铆a hace 24 a帽os鈥, 鈥渘o puede haber una sociedad libre, sin mujeres libres鈥.

Esta definici贸n es crucial en nuestro paradigma de Confederalismo Democr谩tico, y es precisamente su concepto de integralidad el que no nos permite concebir de manera disociada la lucha por la liberaci贸n de las mujeres, por el cuidado de la naturaleza, la democratizaci贸n de todos los 谩mbitos de la vida, la igualdad de g茅nero o la protecci贸n de los Derechos Humanos, as铆 como la necesaria participaci贸n activa de todos los sectores de la sociedad que se ven amenazados y oprimidos por este sistema.

Una lucha centrada en la liberaci贸n de las mujeres tiene el potencial de alcanzar un nivel universal m谩s que cualquier otra lucha dada en siglos anteriores. Sin embargo, no es posible desarrollar una alternativa dentro del sistema dominante, apelando a sus medios y a sus m茅todos, y mucho menos, dentro de los l铆mites materiales, morales e institucionales que el mismo sistema establece. No basta con declararnos antifascistas, anticoloniales, antirracistas, antimilitaristas. Debemos luchar activa y efectivamente contra todas las expresiones de la mentalidad masculina dominante que se manifiestan m谩s all谩 de la biolog铆a. Sin este cambio, la liberaci贸n de la sociedad no ser谩 posible.

Somos parte de un pueblo que enfrenta esa mentalidad en su m谩xima expresi贸n a trav茅s de la guerra. Sabemos que ya no basta con una confrontaci贸n militar directa entre dos o m谩s ej茅rcitos regulares para iniciar una guerra. Teniendo en cuenta esto 驴cu谩l es nuestra propia definici贸n de paz? 驴La paz es solamente abandonar las armas? Sabemos que la respuesta es no. Y tambi茅n sabemos que, en un contexto de vida o muerte, los discursos sobre el desarme y la no violencia, terminan siendo un privilegio.

No menos cierto es que la multiplicidad de frentes y niveles de ataque nos obliga a los pueblos en resistencia, y particularmente a las mujeres, a reformular nuestras estrategias de defensa y autodefensa. Es bien sabido que hombres y mujeres no nos vemos afectados de igual manera en contextos de guerra y violencia generalizada. La historia de la civilizaci贸n es la historia de una guerra contra las mujeres. Una guerra que se libra sobre nuestros cuerpos-territorio. Para las mujeres kurdas, esta situaci贸n no es novedosa. Es una realidad que se ha mantenido de manera constante tanto en per铆odos de relativa paz como en aquellos en los que la guerra se intensifica en sus maneras cl谩sicas.

Nuestra lucha por la libertad y el derecho leg铆timo a la autodeterminaci贸n no involucra solo al pueblo kurdo sino a muchos otros pueblos de Oriente Medio, y se ha convertido en inspiraci贸n para otros pueblos del mundo, distantes s贸lo geogr谩ficamente.

Desde los or铆genes de nuestro Movimiento y a trav茅s de la lucha contra el colonialismo y todas las formas de opresi贸n, hemos ido avanzando paralelamente en la politizaci贸n y la generaci贸n de conciencia de las mujeres hasta lograr hackear los roles tradicionales que se nos hab铆an asignado social y culturalmente, dentro y fuera de nuestras propias comunidades.

Este trabajo fue hecho cara a cara, casa por casa. No lo podr铆amos haber hecho de otro modo. Somos hijas e hijos de un pueblo que ha aprendido a desarrollar todo su potencial revolucionario no solo en la resistencia, sino en el coraje de haberse atrevido a dar importantes debates y realizar cambios profundos, impensados hace no mucho tiempo atr谩s. Esto fue posible al revelar el trasfondo hist贸rico, social y de poder que se ocultan detr谩s de conceptos que parec铆an incuestionables en nuestras sociedades; como el concepto de 鈥渄ote鈥 o de 鈥渃rimen de honor鈥, o los actos de poder que se esconden detr谩s de cada crimen contra las mujeres, detr谩s de las violaciones, de los femicidios.

Desde una pedagog铆a colectiva, llevamos los tab煤es de la sociedad del 谩mbito privado al 谩mbito p煤blico y tratamos de hacer comprensibles sus mecanismos como parte de un sistema de opresi贸n m谩s complejo. Por un lado, hemos demostrado a las mujeres que sufrir la violencia no es su destino natural, y, por el otro, a los hombres que nada los obliga a convertirse en perpetradores.

Vemos nuestro trabajo como un trabajo educativo y de formaci贸n constante que ha provocado una revoluci贸n en la mentalidad. Esto se tradujo en el fortalecimiento de nuestra organizaci贸n y de nuestro pueblo.

Nos hicimos cada vez m谩s conscientes de que la violencia contra las mujeres no solo es el resultado de los roles patriarcales tradicionales de g茅nero, sino que en gran medida est谩 posibilitada por las pol铆ticas estatales que, lejos de abordar la problem谩tica de manera estructural, solo implementan medidas de maquillaje que en nada modifican la realidad a la que nos enfrentamos.

Es necesario enfatizar en su dimensi贸n pol铆tica y en la responsabilidad de los gobiernos en todos estos cr铆menes. Todas las l贸gicas de poder patriarcal, colonial y estatal/capitalista confluyen en el acto de feminicidio. Los feminicidios son una de las caras m谩s brutales en la cadena de violencias que enfrentamos y, como mujeres kurdas, es un tema que por su magnitud nos afecta directa y profundamente, ya sea durante los conflictos armados o en la vida cotidiana.

Reconocemos el trabajo y el esfuerzo que hay detr谩s de cada ley sancionada, de cada resoluci贸n firmada, de cada medida que se toma con la voluntad de eliminar las violencias contra las mujeres. Pero la realidad contradice la buena voluntad. Los Estados han firmado y siguen firmando compromisos en los que asumen la responsabilidad de garantizar activamente que este tipo de violencias se eliminen. Sin embargo, por m煤ltiples factores, nuestra confianza ya no puede estar depositada ni condicionada por los Estados y sus pol铆ticas dilatorias y garantes de impunidad. Seguiremos insistiendo en que los gobiernos discutan y aborden estas problem谩ticas de una manera correcta, sin dejarnos enga帽ar por los logros obtenidos y mucho menos olvidando que esas conquistas y avances, principalmente en materia legislativa, deben ser permanentemente monitoreados para que no se conviertan en letra muerta.

Seguiremos insistiendo tambi茅n hasta que los Estados reconozcan oficialmente que los feminicidios son parte de un genocidio en curso, una violaci贸n flagrante de los Derechos Humanos que no puede dividirse en categor铆as no relacionadas, como 鈥渧iolencia en zonas de conflicto鈥, 鈥渧iolencia dom茅stica鈥, 鈥渓aboral鈥, 鈥渆con贸mica鈥 o 鈥渧iolencia institucional鈥. Su suma total corresponde a la opresi贸n sistem谩tica a la que estamos expuestas y corresponde a la predominancia de un cierto tipo de mentalidad que es preciso desmontar. La misma mentalidad patriarcal, responsable de las atrocidades en las guerras y 谩reas de conflicto, produce agresiones y ataques sexuales a diario contra las mujeres, contra los cuerpos feminizados, de norte a sur, de Oriente a Occidente.

Es la misma mentalidad que desemboca en la lapidaci贸n hasta la muerte de mujeres por no cumplir con c贸digos morales arbitrarios y que encuentra en el largo de una falda o en un mech贸n de pelo que se asoma a trav茅s de un hiyab, las excusas para cometer sus cr铆menes mis贸ginos. Las mujeres no estamos seguras en ning煤n lugar del mundo. Desde nuestro Movimiento, caracterizamos esta situaci贸n como una guerra total 鈥搉o declarada鈥 contra las mujeres. Por ello, es hora de elaborar estrategias comunes y unificadas. Construir una alianza a escala global que nos permita encontrar soluciones radicales y, por ende, efectivas.

Nuestra experiencia revolucionaria en Rojava, norte y este de Siria que se viene construyendo desde el a帽o 2012, al poco tiempo de iniciados los levantamientos, demuestra que existen otros caminos. Pese a los ataques sistem谩ticos que enfrentamos por parte de los cuatro Estados ocupantes de nuestro territorio. Pese incluso a lo dif铆cil que resulta desarticular las campa帽as de desinformaci贸n y estigmatizaci贸n que los poderes f谩cticos intentan instalar sobre nuestro pueblo y sobre nuestro proyecto de organizaci贸n pol铆tica y social.

En Rojava, las modificaciones profundas de la vida, especialmente en la vida de las mujeres, dejaron de ser meras teor铆as pol铆ticas. All铆, las mujeres est谩n organizadas de manera aut贸noma y han construido su propio sistema social y de gobierno. Las mujeres se han convertido en una fuerza de liderazgo socialmente legitimada. Esto no sucedi贸 solo por el accionar heroico de las milicias de mujeres en la lucha contra el Estado Isl谩mico.

Sino porque han decidido nunca m谩s ceder ante la toma de decisiones, nunca m谩s dejar que sus voces sean acalladas por la de los hombres.

En todo Kurdist谩n, ya nadie discute que los cargos ejecutivos deben ser ejercidos de manera igualitaria.

En Rojava, a trav茅s de un Contrato Social se estableci贸 la participaci贸n rotativa y equitativa de hombres y mujeres en asambleas, concejos civiles y cargos comunales en diferentes 谩reas y niveles. Un tipo de organizaci贸n basada en la democracia directa y una perspectiva feminista y ecol贸gica.

Quiz谩s se pregunten c贸mo es que las mujeres kurdas nos hemos unido a la lucha contra ISIS en tal n煤mero y por qu茅 estamos en la vanguardia de la lucha. Por supuesto, esto no fue posible de un d铆a para otro. Es una lucha que lleva m谩s de 40 a帽os. Pero la respuesta a esa pregunta es sencillamente: porque hemos asumido en nuestras manos el cuidado de la vida.

Voy a dar un ejemplo bien claro: la frontera entre Turqu铆a y Siria fue el escenario del 煤ltimo terremoto que dej贸 m谩s de 45.000 muertes hasta ahora. En esa regi贸n que es el Kurdist谩n, sin importar las fronteras impuestas por los Estados, habitan comunidades aut贸nomas kurdas, 谩rabes y alev铆es. A todas estas comunidades no ha llegado ayuda humanitaria. Las pocas ayudas que han realizado los gobiernos son de manera desigual y militarizada.

Fueron los municipios kurdos aut贸nomos, las asociaciones de mujeres y la sociedad en su conjunto los que se han organizado y han procurado la ayuda y las operaciones de rescate, que no llegaron ni van a llegar desde el Estado, m谩s all谩 de la propaganda. Son ellos los que han rescatado a sus muertos de los escombros.

En Rojava y en toda Siria, el terremoto afect贸 una zona devastada por una guerra internacional que ha generado miles de personas desplazadas. Las mujeres que viven all铆 fueron las que reconstruyeron con sus manos esas ciudades tras liberarse del ISIS. Reconstruyeron sus hogares y sus vidas. La noche siguiente al terremoto, en plena declaraci贸n de emergencia, Turqu铆a realiz贸 una operaci贸n militar y bombarde贸 la zona.

Esa es la situaci贸n a d铆a de hoy. En ese contexto, la organizaci贸n de las comunas es la que garantiza la vida, porque hemos aprendido a prepararnos y construir la paz en tiempos de guerra. En definitiva, porque en nuestro proyecto la autogesti贸n y la autodefensa son una necesidad tan vital como respirar. Sin autodefensa no hay vida.

Por supuesto que usamos armas para defendernos, pero el uso de las armas es solo un aspecto t茅cnico de un concepto mucho m谩s profundo que no es abordado desde lo individual, sino que se establece y consolida a nivel social, ps铆quico, emocional y tambi茅n f铆sico. A trav茅s del compromiso y la organizaci贸n aut贸noma del Movimiento de Mujeres, la sociedad contin煤a su transformaci贸n, y con ella la de todas sus estructuras patriarcales que producen la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Este trabajo tambi茅n sucede a nivel interpersonal, atacando la propia mentalidad que orienta las pr谩cticas de los hombres y termina por reproducir la ideolog铆a de dominaci贸n masculina. Esto es clave para comprender de qu茅 hablamos cuando hablamos de autodefensa. Autodefensa significa para nosotros paz, y para garantizar eso es necesaria la transformaci贸n de la sociedad.

En este proceso fue muy importante la creaci贸n de las Academias de Jineoloj卯. La Jineoloj卯 es la ciencia social de las mujeres de Kurdist谩n. Una producci贸n de conocimiento que no se genera desde los espacios institucionales vinculados al poder, sino desde la experiencia de lucha de las mujeres. Es all铆 donde se encuentran las soluciones que buscamos. Esta ciencia es el marco del an谩lisis que el Movimiento kurdo viene desarrollando desde el 2008 y se hace desde las comunas populares de mujeres, se hace desde cada nivel de la autoorganizaci贸n, en las cuatro partes del Kurdist谩n y tambi茅n en Europa. Aborda los campos de la demograf铆a, la ecolog铆a, econom铆a, 茅tica y est茅tica, salud, educaci贸n y pol铆tica. De todos los aspectos de la vida, rompiendo el c铆rculo acad茅mico. Jineoloj卯 es un m茅todo para la autodefensa.

Como el que encontramos en la naturaleza. Es a partir de esa interrelaci贸n con la naturaleza como fuimos estableciendo nuestra propia 茅tica y nuestra propia mirada del mundo. Las personas se sorprenden cuando hablamos de est茅tica. Pero en nada se parece a ciertos est谩ndares de belleza, y mucho menos a aquellos impuestos por este sistema capitalista y patriarcal que nos convierte en objetos. Rechazamos de plano esa mirada fetichizada y romantizada que Occidente ha impuesto y reproducido sobre las mujeres combatientes de nuestro pueblo, ya que su objetivo fue desviar la atenci贸n hacia aspectos superficiales y, con ello, ocultar las motivaciones verdaderas y profundas de nuestra lucha para vaciarlas de sentido.

En sus im谩genes estetizantes del horror de la guerra y el sufrimiento de nuestro pueblo no hubo espacio para visibilizar nuestros objetivos: construir una sociedad en la que no haya lugar para ning煤n tipo de violencia patriarcal, una sociedad de paz como la que queremos construir todas nosotras, aqu铆 y ahora

FUENTE: Melike Ya艧ar (representante del Movimiento de Mujeres del Kurdist谩n y miembro del Congreso Nacional de Kurdist谩n 鈥揔NK- desde 2008) / Esta ponencia se present贸 en el Encuentro Internacional Feminista organizado por el Ministerio de Igualdad de Espa帽a (febrero 2022) / CTXT

