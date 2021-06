–

El 26 de abril, el 15 Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito revoc贸 la resoluci贸n que permit铆a continuar con las obras del puente vehicular en Xochimilco, lo que significaba que el proyecto deb铆a suspenderse.

De acuerdo a la constructora IDINSA el proyecto consta de un puente vehicular que tendr谩 dos cuerpos troncales, una rampa de incorporaci贸n y dos retornos a nivel de suelo, con una longitud total del proyecto de 3,5 kil贸metros, distribuida en seis tramos de construcci贸n.

En entrevista para Avispa Midia, Mariana, de la Coordinaci贸n de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, apunta: 鈥淣osotros llegamos aqu铆 porque hemos seguido un camino largo usando la herramienta jur铆dica, amparando para que no se construya el puente vehicular que est谩 en Cuemanco, desgraciadamente el Juez Juan Carlos Guzm谩n no dio el fallo a favor de los humedales, no dio el fallo a favor de Xochimilco, dijo que la obra p煤blica era m谩s importante y no tiene una visi贸n m谩s all谩 de lo que es el cemento en sus ojos.鈥

Esta sentencia ocurre despu茅s de un a帽o de intensas movilizaciones y estrategias legales interpuestas por pobladores de Xochimilco. Activistas y expertos, tampoco fueron escuchados pese a la avalancha de argumentos jur铆dicos, pruebas de reconocidos acad茅micos y la inconformidad de la poblaci贸n a la obra.

Actualmente, el puente vehicular se construye en la zona sur de la Ciudad de M茅xico, en los l铆mites de las alcald铆as de Xochimilco y Tlalpan. La estructura tendr谩 una cimentaci贸n profunda a bases de pilotes y elementos estructurales cuya construcci贸n, en palabras de los habitantes, fue impuesta y no beneficia a nadie. Incluso, la obra es se帽alada como punta de lanza para la mega urbanizaci贸n de la alcald铆a Xochimilco.

El 30 de mayo de 2020, en audiencia incidental, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, despu茅s de realizar la ponderaci贸n de derechos fundamentales, 鈥渞esolvi贸 negar la suspensi贸n definitiva, toda vez que no se acredit贸 el inter茅s leg铆timo ni la afectaci贸n inminente en materia ambiental. Por lo tanto, la construcci贸n del puente vehicular de Perif茅rico Sur y Canal Nacional que ha sido impugnada por habitantes de Xochimilco puede continuar con los trabajos cumpliendo con las obligaciones en materia ambiental, de conformidad con el principio de prevenci贸n aplicable鈥.

Da帽o ambiental, irreparable

Los habitantes de Xochimilco, mediante el juicio de amparo 572/2020, argumentaron que ocasionar谩 da帽o ambiental irreparable en el 脕rea Natural Protegida y en los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, con categor铆a de Zona Sujeta a Conservaci贸n Ecol贸gica. Actualmente se encuentran interpuestos cuatro amparos concentrados y acumulados en el Juzgado Quinto de Distrito, en materia administrativa de la Ciudad de M茅xico, contra la construcci贸n del puente vehicular en Perif茅rico Sur y Canal Nacional en la Alcald铆a Xochimilco.

En el dictamen de la sentencia del 30 de Mayo, el juez Juan Caros Guzm谩n orden贸 que 鈥渓as autoridades esponsables en el 谩mbito de su esfera competencial y como peritos en la materia deber谩n, bajo su m谩s estricta responsabilidad, verificar que el tercero interesado (empresa) lleve a cabo los trabajos de construcci贸n en cumplimiento a las autorizaciones emitidas y ordenamientos aplicables鈥, agregaron la Secreatr铆a de Obras y Servicios (Sobse) y la Secretar谩 del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX.

Ante las irregularidades de las resoluciones, en entrevista para Avispa Midia, Alejandro Vel谩zquez, representante de la coordinaci贸n, comenta: 鈥淓n general parece que hay una incomprensi贸n total del sentido com煤n y corriente de las palabras porque el programa de manejo del 脕rea Natural Protegida dice que est谩 prohibido hacer obras de infraestructura urbana en la zona, eso realmente basta para cancelar el proyecto, cualquier persona sin ser juez sabe lo que significa la palabra prohibido, la palabra protegido y obviamente un distribuidor vial es un proyecto de infraestructura urbana, entonces eso es lo que se est谩 contraviniendo en realidad鈥.

Lourdes, tambi茅n integrante de la Coordinaci贸n de Pueblos de Xochimilco, indica: 鈥淓stamos en contra de la resoluci贸n que dict贸 el juez Juan Carlos Guzman Rosas porque sus argumentos son 鈥榚l Humedal es artificial鈥 鈥榟ay que dar prioridad a las obras p煤blicas鈥, no importa si se destruye el medio ambiente, adem谩s dice que 鈥榅ochimilco existe aunque se hayan construido por ejemplo ah铆 el perif茅rico鈥 eso me parece una aberraci贸n, un absurdo, porque si denota la ignorancia de este juez aunque sea por cultura general no se ha acercado qu茅 es Xochimilco, que es patrimonio cultural de la humanidad gracias a las chinampas鈥.





鈥淕racias que todavia hay chinamperos se producen varias toneladas de verduras y hortalizas, que desde luego ya no tienen la calidad de antes. Adem谩s de que el puente es ilegal por todos lados, el comit茅 nacional de humedales ha dictado recomendaciones de suspensiones, no solamente una vez, han habido varias (鈥) adem谩s de que no cuenta con los permisos del INAH, no se ha consultado a la poblaci贸n esta obra, entonces est谩 en 谩rea natural protegida, es un puente ilegal y est谩 violando definitivamente las leyes, vemos con tristeza que las instituciones oficiales no protegen el medioambiente M茅xico y que cada dia Xochimilco est谩 a punto de la extinci贸n鈥, reitero Lourdes.

La ultima instancia, la SCJN

Como 煤ltimo recurso, el pasado viernes 28 de Mayo, la Coordinaci贸n de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco organiz贸 un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) donde repartieron volantes y realizaron un mitin que dur贸 varias horas para pedir que el Juez Arturo Zald铆var, Ministro Presidente de la SCJN, recibiera a los representantes para explicarle la situaci贸n y que la corte pudiera atraer el caso.

Por su parte, Vel谩zquez se帽ala: 鈥淟a 煤ltima instancia que queda es la Suprema Corte de la Naci贸n. Tanto el juzgado como el tribunal que han conocido de este caso ya han manifestado su posici贸n, su postura cerrada, contraria a las leyes de que el proyecto va por que va sin atender ninguna raz贸n, entonces la Suprema Corte va a tener la 煤ltima palabra en el pa铆s, al menos sobre el caso, entonces venimos aqu铆 a solicitar a que la atraiga, que la corte pueda dar ese 煤ltimo veredicto, si no pues estaremos yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos鈥.

鈥淓l motivo m谩s importante es que el agua de Xochimilco todav铆a sigue llegando a la Ciudad de M茅xico y ese puente est谩 afectando una parte muy importante de la cuenca donde han sacado millones y millones litros de agua. Ponen unas columnas donde ponen unas enormes ballenas, imagina 驴cu谩ntos millones y millones litros de agua han sacado para secar y poner esas estructuras?, ellos dicen que es que no da帽a y que es un lago artificial, pero eso es mentira. Que es un humedal artificial es mentira, la cuenca existe abajo, la cuenca alimenta tanto a la zona norte y sur de Xochimilco y entonces va a ser un gran da帽o ecol贸gico, favorece m谩s a las empresas inmobiliarias y a las compa帽铆as constructoras鈥, concluye Mariana.

Momentos despu茅s, un representante de la Corte inform贸 que el Ministro presidente no recibir铆a a la comitiva, por lo cual pobladores de Xochimilco mostraron su molestia y decepci贸n ante la negativa del MInistro Zaldivar. Sin embargo, Alejandro se帽ala que seguir谩n resistiendo y manifest谩ndose, dentro de lo legal, explica Vel谩zquez, 鈥渆s ir al Sistema Interamericano de derechos humanos y en lo social no queda m谩s que detener las obras con el cuerpo, es lo que queda鈥.

鈥淎qu铆 estamos los herederos de las chinampas para defender su existencia, no queremos museo del ajolote, no queremos museos de no s茅 cuanto est茅 inventando la doctora Claudia Sheinbaum, 驴como para qu茅? Para que recordemos que alg煤n d铆a hubo ajolotes, para que recordemos que un d铆a hubo chinampas, eso no puede ser se帽ores. La verdad es que tenemos que defender los ecosistemas ya que ah铆 existen un mont贸n de fauna y flora end茅mica (y) fueron destruidos por este puente. Todav铆a tenemos una gran reserva, todav铆a estamos a tiempo de salvar estos grandes ecosistemas y sin embargo, las autoridades tristemente de la Ciudad de M茅xico est谩n atentando contra la vida de estos ecosistemas y los pueblos chinamperos, estamos en contra de ese rid铆culo puente porque sabemos que con ese puente, va a aumentar la urbanizaci贸n desordenada en la parte norte de Xochimilco鈥, expresa Lourdes.