L贸gica de las multiplicidades

Las cosas son m煤ltiples en el sentido que son plurales. Pero una multiplicidad tiene una exigencia mayor. Ese m煤ltiple no es un adjetivo que se le agrega a la unidad. Decir Este pueblo es m煤ltiple es adjetivar una multiplicidad a algo que tiene una unidad.

Multiplicidad en cambio significa que a ese m煤ltiple se le puede extraer ese centro jer谩rquico y sigue teniendo consistencia. Una multiplicidad tiene muchas direcciones a la vez. No es ni la reducci贸n al Uno ni la dispersi贸n de los elementos.

L贸gica de la multiplicidad.

El principio de la libre conectividad define una multiplicidad. Todos los puntos pueden entrar en conexi贸n con todos los puntos. Ah铆 donde hay un centro jerarquizado dando sentido, lo que hay son rutas de elementos que pueden entrar en composici贸n con otros.

Centro que no es ni puro m煤ltiple ni puro Uno. Pasaje del Uno/m煤ltiple a la multiplicidad. M煤ltiple es lo adjetivo de Uno, un pueblo plural. Eso no es una multiplicidad. Yo amo a mi pueblo, yo conozco a mi pueblo, yo s茅 c贸mo es mi pueblo.

Decir que hay un pueblo es un rasgo troncal que en su desarrollo da unidad a su pueblo. Y lo conozco en su rasgo plural, sus historias, sus barrios, sus provincias. El m煤ltiple es adjetivo de Uno.

El m煤ltiple de la mercanc铆a.

Una multiplicidad en cambio se produce sustrayendo el Uno. Un pueblo. Hay muchos grupos, minor铆as, devenires, trayectorias. Esos muchos es lo que hace que no le de centralidad ni adjetividad a la multiplicidad.

Deleuze y Guattari piden que accedamos a una l贸gica de pensar distinta para poder pensar la multiplicidad.

Dimensiones

La multiplicidad m谩s que de elementos es de dimensiones. Y esas dimensiones le imponen a la multiplicidad cambios de direcciones. No es unidireccional. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene medio por el que crece y desborda. N dimensiones sin sujeto ni objeto, distribuibles en consistencias que se sustraen de lo Uno. N es n煤mero variable de dimensiones, -1 es sustra铆do a aquello que har铆a de adjetivo del Uno. Se lo deja al lado como una dimensi贸n m谩s. No hay dimensi贸n que pueda pretender darle unidad a todas las dem谩s. Esa que pretende eso tiene que seguir siendo lo que es, una dimensi贸n m谩s.

Deleuze y Guattari proponen pensar formas de consistencia no organizadas jer谩rquicamente. La unidad a eso le llama dispersi贸n. La unidad dir铆a: a eso le falta conducci贸n. Pero la propuesta de ellos es: a un tipo de consistencia donde eso que hace de conducci贸n nunca sea m谩s que una dimensi贸n m谩s. Que nada pueda tomar el poder sobre el conjunto de las dimensiones.

驴Sin regla? Si lo decimos desde la regla le decimos sin. Pero el entre, el rizoma, la multiplicidad no son al贸gicas. Son la libre invenci贸n de l贸gicas sobre el fondo al贸gico del ser. El ser carece de l贸gica, frente a eso nos adherimos a las l贸gicas que conocemos, pero hay otras. La l贸gica es un fondo del cual no dejan de surgir l贸gicas. Los elementos se pueden capturar entre si al modo conocido y de otros tambi茅n. Cuando aparece algo que se llama sin reglas se deber铆a hacer el esfuerzo de ver c贸mo aparece eso que se le llama sin regla. Pero m谩s all谩 de los patrones que lo reglen tiene su propia potencia. Reconocerle potencia a fen贸menos an贸malos, ah铆 entramos en la multiplicidad.

Acontecimiento: instancia que re distribuye instancias, pensamientos, etc. Desde la regla se la llama caos, locura, patolog铆a. Pero el punto es entenderla, porque todo lo que existe tiene verdadero derecho para existir, y cuando aparecen anomal铆as aparecen l贸gicas a pensar. No es inventar subjetivamente, es aceptar que cuando aparece una nueva conducta en la naturaleza le aparece un nuevo pensamiento.

Los devenires son un tipo de l贸gica entre din谩micas no regladas y nuevos pensamientos. Contacto con dimensiones donde se pueden conocer potencias que no se conoc铆an de s铆 mismo. Da igual que hablemos de lo individual o de lo colectivo.

Agenciamientos

No es solo decir que hay una alegr铆a mayor en las multiplicidades. Sino que es parte de lo que existe. El deseo opera en la multiplicidad, no solo pero si es muy importante. Es una instancia muy fruct铆fera de descubrir. La multiplicidad por lo que es, no solo como utop铆a.

La multiplicidad se da siempre bajo un concepto: agenciamientos.

Agenciar: reunir una conexi贸n de elementos, sin que esa reuni贸n tenga una justificaci贸n previa. Las cosas de repente empiezan a funcionar de otro modo. Eso supone un agenciamiento.

Es para abrir m谩s concretamente las dimensiones de una multiplicidad.

Agenciamiento que implica dimensi贸n de contenidos, siempre en relaci贸n con los cuerpos. Dimensi贸n de expresi贸n, que siempre remite a los signos. Entre los dos hay una isomorf铆a. Estratificaci贸n y desterritorializaci贸n.

Agenciamiento: contenido (articulaci贸n de cuerpos) y expresi贸n (articulaci贸n de signos). Cara estratificada y cara desestratificada. 4 l铆neas.

Para Foucault tambi茅n hay 4 l铆neas en un dispositivo: lo visible, lo enunciable. El poder y la subjetivaci贸n. Lo visibile y lo enunciable se re煤nen bajo la forma del Saber. Es lo que podemos decir y lo que podemos ver en un cierto dispositivo. Sexualidad, locura, etc茅tera. Corpus de enunciados y corpus de visibilidades al interior de una cierta episteme.

Otras dos l铆neas. El poder, las formas que se determinan entre si y le confiere al sujeto tareas: educar, ense帽ar, trabajar. Tiene una relaci贸n con el saber. Poder-saber. El poder organiza la correlaci贸n entre las dos l铆neas anteriores, entre lo que se dice y lo que se ve. Estratifica. La l铆nea del poder estratifica, condensa forma de visibilidad y enunciabilidad.

Territorializaci贸n. Cierta manera de hacer territorio. Los cuerpos y los signos organizados como estratos que configuran cierto territorio. No es mera ocupaci贸n de espacio, es producci贸n de un territorio, manera de vivir, poblaci贸n, organizaci贸n de un espacio. Poblar.

Ah铆 terminar铆a Foucault, sino fuera porque queda disconforme con el poder como 煤ltimo nivel de la l贸gica, como el poder como 煤ltima palabra de las palabras y las cosas. No habr铆a m谩s que sometimiento.

Entonces encuentra la 煤ltima l铆nea que es la subjetivaci贸n. Capacidad que tienen los sujetos de no dejarse mediar por el poder. Poder actuar en fuga con respecto a una cierta relaci贸n entre fuerzas y poderes. O sustracci贸n con respecto a los poderes.

Desterritorializaci贸n. En todo agenciamiento existe una dimensi贸n de salida, de migraci贸n, de fuga, de abstracci贸n, de deseo de otra Tierra.

Cuando un agenciamiento es percibido desde los reg铆menes de signos y esos aparecen muy estratificados es preciso sacudir el agenciamiento para restablecer esta l铆nea de fuga y no quedar atrapados en los estratos. Dejar de atravesar el agenciamiento por su lado m谩s estratificado, por sus lados de poder. Encontrar lo que resiste, lo que est谩 en fuga en el agenciamiento. Se sustrae a las formas de poder de ese agenciamiento.

Deleuze y Guattari piensan que Foucault se equivoca en darle a la l铆nea de lo que coagula un exceso de importancia. La multiplicidad (subjetivaci贸n) determinada por el Poder. Ellos trabajan la multiplicidad determinada por su l铆nea de fuga.

El agenciamiento no es como el dispositivo que siempre es de Poder. El agenciamiento es de deseo, no de Poder.

El tercer elemento es el modo que opera el poder en el deseo. El poder tiene su presencia, impone reglas, hace funcionar las cosas, pero no puede contar su historia, no puede contar c贸mo apareci贸, c贸mo se justifica. Para entender el movimiento que hace variar las estructuras y que las pone en crisis hay que remitirse a una instancia otra que es el Deseo. El Poder es una dimensi贸n del Deseo, no est谩 ni por arriba ni se opone.

Deseos de desconocerse

El Deseo como tal es abierto, 驴deseo de qu茅? De libre conexi贸n. Sin embargo, muchas veces, veo y siento que mi deseo tiene bastantes claridades. El tema ah铆 son los modos de investimento del deseo, c贸mo se articula el deseo con los dispositivos de poder. Las maneras de desear en modo sometimiento, o las maneras de desear desarticulaci贸n. Las propias posiciones del deseo son complejas. No se puede decir el deseo es libre y el poder viene de afuera y lo domestica.

En un campo de inmanencia absoluta hay que entender las formas de poder como estratificaciones del deseo, y se explican a partir del deseo. Y solo desde esas dimensiones se puede ir m谩s all谩 de ciertas estratificaciones. La l贸gica de las multiplicidades no puede ir separada de las l贸gicas del deseo.

Lo propio de una sociedad o del deseo es fugar. Y hay que preguntarse c贸mo fuga de s铆 misma, de sus estructuras, de sus estad铆sticas, de sus h谩bitos, de sus reglas, de lo que hace de Uno, de lo que hace de Poder. Conocernos individual y colectivamente a partir de movimientos que tienden a salirse de los lugares que solemos ocupar. Las l铆neas de fuga no son solo las rom谩nticas. No est谩n condenadas a salir bien. Tambi茅n hay mortuorias. Las drogas son l铆neas de fuga, pero la sobredosis te mata. La movilizaci贸n de masas son fuga, pero puede ser Hitler.

La fuga es emancipatoria, rizom谩tica, creativa, y a la vez esta superpuesta con abolici贸n y suicidio. No les quepa romantizarlas, son l铆neas reales. Modos del deseo.

驴C贸mo es el r茅gimen de segmentariedad en sociedades que no son de c贸digo, sino de flujo? O sea que la organizaci贸n es: Estados al servicio del flujo del capital.

Si un Estado se deja de preocupar por el modo de flujo del capital entra en quiebra social. El capitalismo es lo que hay que pensar, no es la 煤ltima palabra. Es nuestro presente. Lo tenemos que pensar s铆 o s铆. Ninguna filosof铆a tiene un punto de partida real, sino en funci贸n de c贸mo somos, de qui茅nes somos. Y el punto de llegada ser谩 un desplazamiento del agenciamiento, del deseo.

Poder ver como la multiplicidad es el comienzo de la filosof铆a significa ver la potencia de anomal铆a donde parece no haberla.

(Notas redactadas a partir de las discusiones en el grupo Mil Mesetas coordinado por Diego Sztulwark)

