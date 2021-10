Por Mah Iahdih Nan/ECS

Madrid (ECS).- Se dice que la mayoría de los individuos necesitan entre 10 y 15 días para asimilar un shock o impacto doloroso o imprevisto. Han pasado 15 días del duro golpe que le asestó la Justicia Europea a Marruecos. Al parecer en esta ocasión a diferencia de otras, Marruecos, ha adoptado una postura pusilánime, bien aconsejado por sus tutores europeos y con la lección bien aprendida de los innumerables golpes y fracasos recibidos en el último año, a causa de sus caprichosos e insolentes comportamientos y de sus actitudes infantiles.

Esta manera novedosa de proceder de un régimen acostumbrado a las pataletas y los enfados como instrumentos y armas de presión y chantaje para conseguir sus objetivos, llevan a la reflexión sobre qué tipo de tempestad vendrá después de la calma. No cabe ninguna duda de que este cambio del modus operandi del Majzen; de pasar del chico malo al chico formal y educado, traerá nuevas y desagradables sorpresas para los aliados y los vecinos. Un régimen construido a base de la amenaza, coacción e intimidación no cambia de la noche a la mañana. Ningún país recluta a diez mil personas y las lanza al mar arriesgando sus vidas y agrediendo a un país amigo y vecino, puede en varios meses, sin ningún cambio de sistema o estructura, transformarse en un país serio, creíble y fiable.

Todas las frustraciones encajadas en los últimos meses (España, Alemania, Francia, Argelia, Mauritania, Unión Africana, Tribunal de Justicia Europeo, Estados Unidos y por último Rusia) están detrás de este aparente cambio de conducta, que ahora previsiblemente, adoptará momentáneamente la figura de la víctima agredida, hasta conseguir salir de este delicado momento de aislamiento.

Las noticias de 443 colectivos anarquistas se publican automáticamente aquí

Fuente de noticias actualizado cada 5 minutos

Las opiniones son las de los colaboradores y no necesariamente están respaldadas por Federacionanarquista.net [Descargo de responsabilidad]

/* If html does not have either class, do not show lazy loaded images. */ html:not( .jetpack-lazy-images-js-enabled ):not( .js ) .jetpack-lazy-image { display: none; }