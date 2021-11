–

M谩s de 3.000 millones de personas se han vacunado completamente ya frente a la COVID-19, lo que supone en torno al 40% de la poblaci贸n mundial. Detr谩s de estas cifras se esconde una gran desigualdad entre los pa铆ses m谩s ricos y aquellos en desarrollo. As铆, solo un 5% de los habitantes de 脕frica han recibido la pauta completa de vacunaci贸n. Un hecho que el secretario general de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, Ant贸nio Guterres, califica de “verg眉enza mundial”.

M煤ltiples expertos en Salud P煤blica han advertido sobre los peligros que existen detr谩s de esta amplia disparidad vacunal global. No se trata solo del riesgo al que se enfrentan las personas vulnerables a sufrir una COVID-19 grave y la muerte por seguir estando desprotegidas, sino que tambi茅n supone una potencial amenaza para el resto del mundo que goza, por ahora, de la protecci贸n de las vacunas. Cuanto m谩s tiempo siga el SARS-CoV-2 circulando masivamente por el mundo, sin la limitaci贸n a los contagios que ofrece la aplicaci贸n de dichos tratamientos preventivos, mayor es la probabilidad de que surjan variantes que escapen a la inmunidad generada tras la vacunaci贸n, entre la infinidad de mutaciones que surgen al azar.

Mapa de las variantes del genoma del SARS-CoV-2

Sin embargo, la desigualdad vacunal no es el 煤nico factor que deber铆a preocuparnos por contribuir a este fen贸meno de “escape” vacunal. Son varios los mecanismos que podr铆an contribuir a ello y que los expertos barajan. En Reino Unido, el Grupo Asesor Cient铆fico para Emergencias (SAGE), que aconseja al gobierno en la toma de decisiones mediante el an谩lisis de la evidencia cient铆fica, ha explicado p煤blicamente los posibles procesos que podr铆an generar una variante que evada la protecci贸n de las vacunas, c贸mo de probable ser铆a que ocurrieran y qu茅 podr铆amos hacer para evitar o minimizar el riesgo.

Salto antig茅nico por recombinaci贸n entre diferentes coronavirus humanos

Los ant铆genos son mol茅culas que son reconocidas como extra帽as por el sistema inmunitario, provocando su respuesta. En el caso del SARS-CoV-2, el ant铆geno protagonista es la prote铆na S (esp铆cula o spike), que forma parte de los “pinchos” del mismo y participa en la uni贸n y en la entrada a diversas c茅lulas humanas. Por eso mismo, las vacunas comercializadas hasta ahora contienen esta prote铆na clave, que sirve de “entrenamiento” para que nuestro sistema inmunitario genere una respuesta r谩pida y efectiva cuando la persona se exponga al virus.

Hablamos de “salto antig茅nico” cuando se producen cambios dr谩sticos en los ant铆genos de un organismo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por una recombinaci贸n (intercambio parcial o total de genes) entre diferentes virus con cierto grado de parentesco. Un posible salto antig茅nico podr铆a ocurrir si, por azar, la secuencia total o parcial del gen de la prote铆na S de otro tipo de coronavirus (por ejemplo del MERS-CoV o de los coronavirus estacionales) se integrase en el ARN del SARS-CoV-2 al coinfectar a una misma persona o animal.

En la pr谩ctica, esto llevar铆a a que nuestras actuales vacunas ser铆an m谩s o menos in煤tiles porque la prote铆na S que contienen es diferente a la de este nuevo coronavirus mutante. Que ocurra este desgraciado evento es posible, aunque muy poco probable, y su impacto en el mundo depender铆a del grado de variaci贸n de la nueva prote铆na S frente a la original.

Si el SARS-CoV-2 llegara a integrar el gen de la prote铆na S del MERS-CoV ser铆a nefasto, pues muy pocas personas en el mundo se han expuesto alguna vez a este virus y tienen, por tanto, memoria inmunitaria frente a este. Afortunadamente, desarrollar nuevas vacunas con la versi贸n actualizada de la prote铆na S ser铆a cuesti贸n de semanas. Sin embargo, se necesitar铆an m煤ltiples meses para su fabricaci贸n y administraci贸n alrededor del mundo.

Salto antig茅nico en reservorios animales

En este caso, el cambio dr谩stico en la prote铆na S se producir铆a a largo plazo, tras saltar el SARS-CoV-2 a otra especie animal en la que pudiera transmitirse con facilidad e ir mutando poco a poco. Como los procesos de selecci贸n natural a los que se someter铆a el coronavirus en una especie diferente a la humana ser铆an probablemente muy diferentes, esto llevar铆a a una trayectoria evolutiva del virus muy distinta. Es decir, con el tiempo el SARS-CoV-2 ir铆a acumulando poco a poco mutaciones y cambios en sus prote铆nas (entre ellas la S) en otros animales que lo convertir铆an en un virus muy distinto del que se podr铆an encontrar en humanos. Si este coronavirus volviera a saltar a humanos, con una prote铆na S radicalmente diferente, la protecci贸n vacunal volver铆a a resentirse en mayor o menor medida seg煤n la magnitud de los cambios de esta mol茅cula.

Sabemos que esta posibilidad es real, el SARS-CoV-2 puede circular por diferentes especies animales tras saltar desde los humanos. De hecho, es lo que lleva tiempo ocurriendo, por ejemplo, entre los ciervos de cola blanca del noreste de Estados Unidos. Se han detectado anticuerpos frente al coronavirus en torno a cuatro de cada diez de estos animales y los cient铆ficos est谩n preocupados por si podr铆a convertirse en un posible reservorio a largo plazo.

驴C贸mo evitar este riesgo? Una posible opci贸n ser铆a desarrollar una vacuna universal frente a m煤ltiples coronavirus, con una protecci贸n m谩s amplia y en la que se integrasen diferentes prote铆nas, m谩s all谩 de la S. Se est谩 trabajando en ello, pero por ahora dicha vacuna a煤n no existe y no sabemos si ser铆a factible. Por otro lado, la vigilancia epidemiol贸gica de posibles reservorios animales podr铆a ser tambi茅n de utilidad para anticipar la peligrosa reentrada del nuevo virus al ser humano.

Deriva antig茅nica en humanos

La deriva antig茅nica consistente en la acumulaci贸n progresiva de mutaciones en el SARS-CoV-2, con el paso del tiempo, que van provocando m谩s y m谩s cambios en diversas prote铆nas, entre ellas la S. Cuando el n煤mero de cambios en la secuencia de la prote铆na S es elevado o cuando se producen modificaciones en lugares claves puede ocurrir que la protecci贸n inmunitaria generada por las vacunas se debilite sustancialmente. Esto ocurre porque el sistema inmunitario deja de reconocer en mayor o menor medida a la prote铆na S modificada. En el caso m谩s extremo, esta nueva prote铆na S podr铆a percibirse como completamente nueva y la protecci贸n inmunitaria desaparecer铆a.

Este proceso de deriva antig茅nica lleva ocurriendo desde el mismo instante en el que empez贸 a existir el SARS-CoV-2, pues su maquinaria gen茅tica es imperfecta y genera errores (mutaciones) cada cierto tiempo que pueden transmitirse por el mundo si suponen una ventaja evolutiva. Por ahora, solo algunas de las actuales variantes causan una leve disminuci贸n de la eficacia vacunal. El coronavirus no muta con mucha rapidez (aunque si se encuentra infectando a muchas personas las posibilidades de que surjan nuevos mutantes se multiplican). A esto se une la particular biolog铆a de los coronavirus, que no suelen formar serotipos (“variantes” con ant铆genos propios y distinguibles de otras variantes mediante antisueros). En conjunto, esto hace que la probabilidad de que el SARS-CoV-2 escape completamente de las vacunas es muy baja, pero no cero.

Las medidas a tomar para evitar la deriva antig茅nica son claras: Para empezar, limitar los contagios all铆 donde la incidencia es alta, inmunizar al m谩ximo n煤mero de personas en todo el mundo, especialmente a las m谩s vulnerables, con las vacunas que protejan frente a las variantes dominantes. Tambi茅n revacunar cuando la protecci贸n inmunitaria se mitigue de forma evidente con el tiempo (algo que estamos viendo en personas inmunodeprimidas o de edad avanzada). Y por 煤ltimo, monitorizar estrechamente la evoluci贸n del SARS-CoV-2 para la detecci贸n temprana de variantes relevantes, que realmente puedan escapar a la protecci贸n de las vacunas. As铆, se podr铆an generar vacunas actualizadas con premura.

