Podróż dla życia: DOKĄD ZMIERZAMY?

Podr贸偶 dla 偶ycia: DOK膭D ZMIERZAMY?

Podr贸偶 dla 偶ycia: DOK膭D ZMIERZAMY?

Czerwiec 2021.

Wyja艣nienie: cz臋sto u偶ywaj膮c s艂owa 鈥瀕os zapatistas鈥 [los 鈥 rodzajnik m臋ski liczby mnogiej] nie odnosimy si臋 do m臋偶czyzn, ale do ludno艣ci (pueblo) Zapatyst贸w. A kiedy m贸wimy 鈥瀕as zapatistas鈥 [las 鈥 rodzajnik 偶e艅ski liczby mnogiej], nie mamy na my艣li kobiet, ale spo艂eczno艣ci (Comunidades) Zapatyst贸w. W nasze s艂owa 芦wskakuje禄 p艂e膰. Je艣li jednak naprawd臋 odnosimy si臋 do p艂ci, zawsze dodajemy 鈥瀘troa鈥 [on_o_a], aby wskaza膰 na istnienie i walk臋 tych, kt贸rzy nie s膮 ani m臋偶czyznami, ani kobietami (a nasza ignorancja w tym temacie uniemo偶liwia nam zag艂臋bienie si臋 w szczeg贸艂y 鈥 wci膮偶 jednak b臋dziemy si臋 uczy膰 wskazywa膰 r贸偶nice).

鈥 * 鈥

C贸偶, pierwsz膮 rzecz膮, kt贸r膮 musisz wiedzie膰 lub zrozumie膰, jest to, 偶e je艣li chcemy co艣 zrobi膰, my Zapaty艣ci, najpierw przygotowujemy si臋 na najgorsze. Zak艂adamy pora偶k臋 i przygotowujemy si臋 do stawienia jej czo艂a a w najlepszym wypadku do jej unikni臋cia, do zapobie偶enia jej.

Na przyk艂ad wyobra偶amy sobie, 偶e jeste艣my atakowani: koniecznie masakry; ludob贸jstwo w przebraniu wsp贸艂czesnej cywilizacji; ca艂kowite zniszczenie. Przygotowujemy si臋 na te mo偶liwo艣ci. C贸偶, 1 stycznia 1994 roku nie wyobra偶ali艣my sobie pora偶ki, lecz zak艂adali艣my, 偶e jest ona pewna.

Zreszt膮, mo偶e to pomo偶e Wam zrozumie膰, dlaczego pocz膮tkowo byli艣my oszo艂omieni, improwizuj膮c w niezdecydowany spos贸b i w stanie dezorientacji, kiedy 鈥 po d艂ugim czasie pracy i przygotowa艅 do kl臋ski 鈥 zorientowali艣my si臋, 偶e鈥 偶yjemy.

To z tego sceptycyzmu rozwijaj膮 si臋 nasze inicjatywy. Niekt贸re ma艂e, inne wi臋ksze, wszystkie szalone, a nasze wezwania s膮 zawsze skierowane ku 鈥瀒nnemu鈥, ku temu, co le偶y poza horyzontem codzienno艣ci, ale co uznajemy za konieczne w walce o 偶ycie, czyli w walce o ludzko艣膰.

Podczas tej inicjatywy, misji, delirium czy nieracjonalno艣ci 鈥 w wersji morskiej 鈥 przygotowywali艣my si臋 na to, 偶e kraken, sztorm czy zab艂膮kany bia艂y wieloryb mo偶e zatopi膰 statek. Dlatego zbudowali艣my kajaki, kt贸re podr贸偶owa艂y z 421 Dywizjonem na statku La Monta帽a a偶 dotar艂 on do Vigo, w Galicji, w pa艅stwie hiszpa艅skim, w Europie.

Przygotowujemy si臋 te偶 na to, 偶e wcale nie b臋dziemy mile widziani, wi臋c najpierw szukamy porozumienia odno艣nie inwazji, to znaczy wizyty鈥 No c贸偶, nie do ko艅ca jeste艣my pewni, czy jeste艣my 鈥瀖ile widziani鈥. Dla niejednej osoby nasza obecno艣膰 mo偶e by膰 co najmniej niepokoj膮ca, je艣li nie wr臋cz irytuj膮ca. Rozumiemy to, 偶e po roku lub wi臋cej lockdownu przynajmniej niekt贸rzy mog膮 uzna膰 to za raczej nieodpowiednie, 偶e grupa rdzennych mieszka艅c贸w pochodz膮cych od Maj贸w (kt贸rzy s膮 producent_kami i konsument_kami tak niewielu towar贸w 鈥 zar贸wno wybor贸w, jak i innych d贸br) zamierza rozmawia膰 osobi艣cie i bezpo艣rednio. Osobi艣cie! (Czy jeszcze to pami臋tasz: to by艂o kiedy艣 cz臋艣ci膮 codziennego 偶ycia?) A poza tym g艂贸wnym zadaniem tej grupy jest s艂uchanie was, zasypywanie was pytaniami, dzielenie si臋 z wami koszmarami i oczywi艣cie marzeniami.

Przygotowujemy si臋 na to, 偶e z艂e rz膮dy 鈥 po obu stronach Atlantyku 鈥 uniemo偶liwi膮 lub utrudni膮 nasz wyjazd i przyjazd 鈥 dlatego cz臋艣膰 z nas, Zapatyst贸w, by艂a ju偶 w Europie鈥 Ups, nie powinienem tego pisa膰, usu艅 to natychmiast. Wiemy ju偶, 偶e rz膮d meksyka艅ski nie b臋dzie stawia艂 偶adnych przeszk贸d. Zobaczymy, co powiedz膮 i zrobi膮 inne europejskie rz膮dy, bo Portugalia i Hiszpania nie sprzeciwi艂y si臋 naszej ekspedycji.

Przygotowujemy si臋 na pora偶k臋 misji, to znaczy, 偶e stanie si臋 ona wydarzeniem medialnym, a przez to ulotnym i pozbawionym znaczenia. Dlatego przyjmujemy przede wszystkim zaproszenia od tych, kt贸rzy chc膮 s艂ucha膰 i m贸wi膰 鈥 to znaczy: chc膮 rozmawia膰. Naszym g艂贸wnym celem nie jest bowiem udzia艂 w imprezach masowych (cho膰 ich te偶 nie wykluczamy) ale wymiana opowie艣ci, wiedzy, uczu膰, warto艣ci, wyzwa艅, pora偶ek i sukces贸w.

B臋dziemy przygotowywa膰 si臋 do katastrofy samolotu, dlatego zrobili艣my spadochrony z mn贸stwem kolorowych haft贸w. Zamiast 鈥濪-Day鈥 w Normandii (och, czy to oznacza, 偶e l膮dowanie z powietrza odb臋dzie si臋 we Francji? 鈥 eee? 鈥 w Pary偶u?!) b臋dzie to 鈥瀂-Day鈥 dla Europy w dole. B臋dzie to wygl膮da艂o tak, jakby kwiaty spada艂y z nieba, tak jakby Ixchel 鈥 bogini matka, bogini t臋czy 鈥 towarzyszy艂a nam, by swoj膮 r臋k膮 i swoim lotem otworzy膰 drugi front inwazji. Wszystko jest teraz bardziej bezpieczne, poniewa偶 421 Eskadrze 鈥 dzi臋ki oddolnej Galicji 鈥 uda艂o si臋 zabezpieczy膰 przycz贸艂ek na ziemiach Breogan.

Kr贸tko m贸wi膮c, zawsze przygotowujemy si臋 na pora偶k臋鈥 lub 艣mier膰. Dlatego 偶ycie jest dla Zapatysty niespodziank膮, kt贸r膮 nale偶y celebrowa膰 codziennie i co godzin臋. A jak mo偶na by艂oby to robi膰 lepiej ni偶 ta艅cem, muzyk膮 i sztuk膮.

鈥 * 鈥

Przez te wszystkie lata nauczyli艣my si臋 wielu rzeczy. By膰 mo偶e najwa偶niejsz膮 z nich jest to, 偶e zdajemy sobie spraw臋, jak mali jeste艣my. I nie m贸wi臋 o wzro艣cie i wadze, ale o wielko艣ci naszego przedsi臋wzi臋cia. Kontakty z lud藕mi, grupami, kolektywami, ruchami i organizacjami z r贸偶nych cz臋艣ci 艣wiata pokaza艂y nam r贸偶norodny, wieloraki i z艂o偶ony 艣wiat. Umocni艂o to nas w przekonaniu, 偶e jakakolwiek pr贸ba narzucenia hegemonii i jednorodno艣ci jest nie tylko niemo偶liwa, ale przede wszystkim zbrodnicza.

Pr贸by narzucania sposob贸w i pogl膮d贸w 鈥 cz臋sto ukryte za papierowymi nacjonalizmami w witrynach galerii handlowych z polityk膮 wyborcz膮 鈥 s膮 zbrodnicze, poniewa偶 chc膮 zniwelowa膰 wszelkiego rodzaju r贸偶nice.

To, co inne, reprezentuje wtedy wroga: r贸偶nice p艂ciowe, r贸偶nice etniczne, r贸偶nice w to偶samo艣ci seksualnej lub aseksualnej, r贸偶ne j臋zyki, kolory sk贸ry, kultury, r贸偶nice wiary lub niewiary, 艣wiatopogl膮du, budowy cia艂a, stereotypu pi臋kna, historii. Je艣li we藕mie si臋 pod uwag臋 wszystkie 艣wiaty, jakie istniej膮 na 艣wiecie, jest praktycznie tylu rzeczywistych lub potencjalnych wrog贸w, ilu ludzi.

Mogliby艣my powiedzie膰: prawie ka偶da afirmacja to偶samo艣ci oznacza wypowiedzenie wojny innemu. Powiedzia艂em 鈥瀙rawie鈥 i przy tym b臋dziemy uparcie sta膰 jako Zapaty艣ci.

鈥 * 鈥

Na podstawie naszych sposob贸w 偶ycia, kalendarzy i geografii doszli艣my do wniosku, 偶e zawsze jest mo偶liwe, 偶e koszmar stanie si臋 gorszy. Pandemia 鈥瀔oronawirusa鈥 nie jest apokalips膮. To tylko jej preludium. Je艣li media i sieci spo艂eczno艣ciowe chcia艂y nas wcze艣niej poruszy膰 芦informuj膮c禄 o topnieniu lodowca, trz臋sieniu ziemi, tsunami, wojnie w odleg艂ej cz臋艣ci planety, morderstwie kolejnego Ind铆genas przez paramilitarne boj贸wki, o kolejnej agresji przeciwko Palestynie albo przeciwko ludowi Mapuche, o brutalno艣ci rz膮d贸w w Kolumbii i Nikaragui oraz pokazuj膮c obrazy oboz贸w migrant贸w przybywaj膮cych z innego miejsca, innego kontynentu, innego 艣wiata, to chcia艂y jednocze艣nie pokaza膰, 偶e to 鈥瀦darza si臋 gdzie indziej鈥; w ci膮gu zaledwie kilku tygodni pandemia 鈥瀔oronawirusa鈥 dowiod艂a, 偶e 艣wiat mo偶e by膰 po prostu jedn膮 ma艂膮, samolubn膮, g艂upi膮 i bezbronn膮 spo艂eczno艣ci膮. R贸偶ne rz膮dy krajowe to gangi, kt贸re pr贸buj膮 kontrolowa膰 ulic臋 lub dzielnic臋 za pomoc膮 鈥瀕egalnej鈥 przemocy, a 鈥瀞zef鈥, kt贸ry kontroluje wszystko, jest w stolicy.

W ka偶dym razie b臋dzie jeszcze gorzej. Ale ju偶 to wiedzia艂e艣_a艣, prawda? A je艣li nie, to czas, aby艣 to zauwa偶y艂_a. Poniewa偶 wszyscy nie tylko staraj膮 si臋 przekona膰 ludzi, 偶e nieszcz臋艣cia i wypadki s膮 zawsze daleko (a偶 przestan膮 by膰 daleko i usi膮d膮 z tob膮 przy stole, zak艂贸caj膮c sen i pozostawiaj膮c bez 艂ez), ale tak偶e podpowiadaj膮 najlepszy spos贸b na Stawianie czo艂a tym zagro偶eniom to mierzenie si臋 z nimi indywidualnie.

Tego z艂a mo偶na unikn膮膰, oddalaj膮c si臋 od niego, buduj膮c odr臋bny, zamkni臋ty 艣wiat i zaw臋偶aj膮c go 鈥 a偶 zostanie tylko miejsce na: 鈥瀓a, moje, ze mn膮鈥. W tym celu proponuje si臋 nam odpowiednich 鈥瀢rog贸w鈥, kt贸rzy zawsze maj膮 s艂ab膮 flank臋 i s膮 mo偶liwi do pokonania przez zdobywanie. Pos艂uchaj siebie, ten towar, kt贸ry, sp贸jrz co za zbieg okoliczno艣ci, mamy do zaoferowania na t臋 wyj膮tkow膮 okazj臋, i mo偶esz go kupi膰 i otrzyma膰 bezpo艣rednio pod drzwi twojego bunkra w ci膮gu godzin, dni lub 鈥ygodni, poniewa偶 maszyna odkry艂a 鈥 och, co za niespodzianka, 偶e przychody zale偶膮 r贸wnie偶 od obrotu towarami i 偶e kiedy ten proces zatrzymuje si臋 lub zwalnia, bestia cierpi鈥 zatem dystrybucja i dostawa towar贸w to tak偶e jest biznes.

Jako Zapaty艣ci studiowali艣my i analizowali艣my. Chcemy skonfrontowa膰 nasze wnioski z naukowcami, artystami, filozofami i krytycznymi analitykami z ca艂ego 艣wiata.

Nie tylko jednak z nimi, ale tak偶e, a raczej zw艂aszcza z tymi, kt贸rzy na co dzie艅 cierpieli w swoich zmaganiach i ostrzegali przed nadchodz膮cymi nieszcz臋艣ciami. Bo je艣li chodzi o sprawy spo艂eczne, wysoko cenimy analiz臋 i ocen臋 tych, kt贸rzy ryzykuj膮 w艂asn膮 sk贸r臋 w walce z maszyn膮 a jeste艣my sceptyczni wobec tych, kt贸rzy stoj膮c na zewn膮trz my艣l膮, oceniaj膮, doradzaj膮, os膮dzaj膮 i pot臋piaj膮 lub uniewinniaj膮.

Ale uwaga, s膮dzimy tak偶e, 偶e krytyczne spojrzenie 鈥瀦 zewn膮trz鈥 jest konieczne i niezb臋dne, poniewa偶 pozwala nam zobaczy膰 rzeczy, kt贸rych nie wida膰 w ogniu bitwy. I przyczynia si臋, uwaga, do rowoju wiedzy o genealogii bestii, jej transformacjach i funkcjonowaniu.

W ka偶dym razie, chcemy rozmawia膰, a przede wszystkim s艂ucha膰 tych, kt贸rzy s膮 zainteresowani. I nie obchodzi nas ich kolor sk贸ry, rozmiar, pochodzenie etniczne, p艂e膰, religia, polityczna przynale偶no艣膰 czy ideologiczne przeszkody, je艣li zgadzaj膮 si臋 z naszkicowanym obrazem morderczej maszyny.

Je艣li natomiast, kiedy m贸wimy o tym przest臋pcy, kto艣 uto偶samia go z nieuniknionym losem, pechem, 鈥瀗aturalnym porz膮dkiem rzeczy鈥, boskim gniewem, niechlujstwem lub przypadkowo艣ci膮, to nie jeste艣my zainteresowani s艂uchaniem ani m贸wieniem. Aby pozna膰 takie wyja艣nienia, wystarczy obejrze膰 opery mydlane lub poszuka膰 potwierdzenia na portalach spo艂eczno艣ciowych.

Wygl膮da na to, 偶e ustalili艣my, kim jest przest臋pca, poznali艣my jego modus operandi i sam膮 zbrodni臋. Te trzy charakterystyki s膮 zsyntetyzowane w systemie, w sposobie odniesienia do cz艂owieka i natury: w kapitalizmie.

Wiemy, 偶e to jest wci膮偶 trwaj膮ca zbrodnia i jej urzeczywistnienie b臋dzie katastrofalne dla ca艂ego 艣wiata. Nie jest to jednak wniosek, kt贸ry chcemy wzmacnia膰, o nie.

鈥 * 鈥

Bo wygl膮da na to, 偶e podczas studi贸w i analiz odkryli艣my r贸wnie偶 co艣, co mo偶e by膰 wa偶ne lub nie. To zale偶y.

Zak艂adaj膮c, 偶e ta planeta zostanie zniszczona, na tyle na ile to do tej pory zrozumieli艣my, zbadali艣my mo偶liwe opcje.

To jest tak, 偶e statek tonie, a tam na g贸rze m贸wi膮, 偶e nic si臋 nie dzieje, 偶e to tymczasowe. Tak, jak wtedy, gdy dosz艂o do wypadku tankowca Prestige u wybrze偶y Europy w 2002 roku 鈥 Galicja by艂a 艣wiadkiem i pierwsz膮 ofiar膮. Przedstawiciele biznesu i rz膮du powiedzieli, 偶e wyciek艂o tylko kilka kropel paliwa. Ani dow贸dca, ani jego nadzorcy i brygadzi艣ci nie zap艂acili za katastrof臋. Koszty tego wypadku ponosz膮 ludzie, kt贸rzy utrzymuj膮 si臋 z rybo艂贸wstwa na tych wybrze偶ach. Oni i ich potomkowie.

A przez 鈥濻tatek鈥 rozumiemy planet臋 Ziemi臋, kt贸ra jest zhomogenizowana i zhegemonizowana przez system: kapitalizm. Oczywi艣cie mo偶na powiedzie膰: 鈥濼o nie jest nasz statek鈥. Obecny upadek nie dotyczy jednak tylko jednego systemu, ale ca艂ego 艣wiata, kompletnego, totalnego, a偶 do najbardziej odleg艂ych i odizolowanych zak膮tk贸w, a nie tylko centr贸w w艂adzy.

鈥 * 鈥

Rozumiemy, 偶e kto艣 mo偶e my艣le膰 (i zgodnie z tym post臋powa膰), 偶e wci膮偶 mo偶na tu i 贸wdzie poprawia膰, naprawia膰, malowa膰, odnawia膰 statek, aby utrzyma膰 go na powierzchni, niewa偶ne za jak膮 cen臋: cho膰by sprzedaj膮c fantazje o tym, 偶e mo偶liwe s膮 mega-projekty, kt贸re nie tylko nie zniszcz膮 偶adnych wiosek, ale nawet nie zaszkodz膮 przyrodzie.

Rozumiemy, 偶e s膮 ludzie, kt贸rzy uwa偶aj膮, 偶e wystarczy by膰 bardzo zdeterminowanym i koloryzowa膰 rzeczywisto艣膰 (przynajmniej do dnia wybor贸w). Ludzie, kt贸rzy wierz膮, 偶e najlepsz膮 odpowiedzi膮 na protesty 鈥濶igdy wi臋cej鈥 powtarzaj膮ce si臋 w ka偶dym zak膮tku planety s膮 obietnice i pieni膮dze, programy polityczne i pieni膮dze, dobre intencje i pieni膮dze, flagi i pieni膮dze, fanatyzm i pieni膮dze. Niech wszyscy uwierz膮, 偶e problemy 艣wiata mo偶na sprowadzi膰 do braku pieni臋dzy.

A pieni膮dze potrzebuj膮 dr贸g, du偶ych projekt贸w cywilizacyjnych, hoteli, centr贸w handlowych, fabryk, bank贸w, si艂y roboczej, konsument贸w, 鈥 policji i wojska.

Tak zwane 鈥瀞po艂eczno艣ci wiejskie鈥 s膮 klasyfikowane jako 鈥瀞艂abo rozwini臋te鈥 lub 鈥瀦acofane鈥, poniewa偶 istnieje w nich tylko niewielki lub 偶aden obieg pieni膮dza. Nie ma znaczenia, 偶e 鈥嬧媙a przyk艂ad wska藕nik kobietob贸jstwa i przemocy ze wzgl臋du na p艂e膰 jest ni偶szy w por贸wnaniu z obszarami miejskimi. Osi膮gni臋cia rz膮du mierzy si臋 liczb膮 zniszczonych oraz wysiedlonych 鈥 przez producent贸w i konsument贸w d贸br 鈥 teren贸w. Obszar贸w, kt贸re s膮 nast臋pnie 芦rekonstruowane禄. Tam, gdzie kiedy艣 by艂o pole kukurydzy, 藕r贸d艂o, las, teraz s膮 hotele, centra handlowe, fabryki, elektrociep艂ownie鈥, przemoc ze wzgl臋du na p艂e膰, prze艣ladowanie odmienno艣ci, handel narkotykami, morderstwa dzieci, handel lud藕mi, wyzysk, rasizm, dyskryminacja. Kr贸tko m贸wi膮c: c-y-w-i-l-i-z-a-c-j-a.

Pomys艂 rz膮du polega na tym, 偶e ludno艣膰 wiejska ma sta膰 si臋 si艂膮 najemn膮 tej 鈥瀠rbanizacji鈥. B臋dzie nadal 偶y膰, pracowa膰 i konsumowa膰 w swoich lokalizacjach, ale w艂a艣cicielem ca艂ego jej otoczenia b臋dzie konglomerat przemys艂owo-handlowo-finansowo-militarny, kt贸rego siedziba znajduje si臋 w cyberprzestrzeni i dla kt贸rego podbity obszar jest tylko punktem na mapie, procentem z zysku, towarem. A realn膮 konsekwencj膮 b臋dzie to, 偶e miejscowa ludno艣膰 b臋dzie musia艂a migrowa膰, poniewa偶 stolica przybywa z w艂asnymi 鈥瀢ykwalifikowanymi鈥 pracownikami. Miejscowa ludno艣膰 b臋dzie musia艂a podlewa膰 ogrody i czy艣ci膰 parkingi, sklepy i baseny, kt贸re znajduj膮 si臋 tam, gdzie wcze艣niej istnia艂y pola, lasy, wybrze偶a, laguny, rzeki i 藕r贸d艂a.

Czego nie wida膰: za ekspansjami (鈥瀢ojnami o podb贸j鈥) pa艅stw, czy to wewn臋trznymi (鈥瀉by unowocze艣ni膰 偶ycie ludzi鈥), czy zewn臋trznymi prowadzonymi pod r贸偶nymi pretekstami (jak rz膮du Izraela w wojnie przeciwko Palestynie) stoi jedna wsp贸lna logika: podb贸j terytorium za pomoc膮 towar贸w, czyli pieni臋dzy, czyli kapita艂u.

Widzimy, 偶e aby zosta膰 kasjerem zarz膮dzaj膮cym wp艂atami i wyp艂atami, kt贸re o偶ywiaj膮 maszyn臋, ci ludzie tworz膮 partie wyborcze. Formuj膮 fronty 鈥 szerokie lub w膮skie 鈥 aby okre艣li膰 zasady dost臋pu do rz膮du; sojusze i 鈥瀞trategiczne鈥 zerwania sojuszy. Wszystkie niuanse, kt贸rym po艣wi臋ca si臋 si艂臋 i 偶ycie, kryj膮 za ma艂ymi sukcesami ogromne pora偶ki. Troch臋 prawa tutaj, tam oficjalny dialog, notatka dziennikarska, jeszcze tweet tutaj 鈥 a jednak, by poda膰 przyk艂ad globalnej zbrodni, liczba kobietob贸jstw wzrasta. W mi臋dzyczasie lewica podnosi si臋 i upada; prawica wznosi si臋 i upada; 艣rodek unosi si臋 i opada. Jak 艣piewa艂a niezapomniana Marisol z Malagi: 鈥炁粂cie to loteria鈥: wszyscy (powy偶ej) wygrywaj膮, wszyscy (poni偶ej) przegrywaj膮.

鈥濩ywilizacja鈥 jest jednak tylko marnym alibi dla brutalnego zniszczenia. Trucizna nadal bulgocze (ju偶 nie z Prestige [z kt贸rego wyciek艂a ropa u wybrze偶y Galicji] 鈥 a przynajmniej nie tylko z tego statku), a ca艂y system wydaje si臋 by膰 sk艂onny zatru膰 ostatni zak膮tek planety, poniewa偶 zniszczenie i 艣mier膰 s膮 bardziej op艂acalne ni偶 zatrzymanie maszyny.

Jeste艣my pewni, 偶e mo偶esz poda膰 jeszcze wi臋cej przyk艂ad贸w. Pr贸bek irracjonalnego koszmaru, kt贸ry dzia艂a.

鈥 * 鈥

Dlatego od kilkudziesi臋ciu lat koncentrujemy si臋 na poszukiwaniu alternatyw. Konstrukcje tratw, kajak贸w, 艂odzi, a nawet wi臋kszych statk贸w (Seksta jako nieprawdopodobna arka) maj膮 wyra藕nie okre艣lony horyzont. Trzeba b臋dzie gdzie艣 wyl膮dowa膰.

Czytali艣my i czytamy. Studiowali艣my i nadal to robimy. Analizujemy kiedy艣 i teraz. Otwieramy nasze serca i oczy nie na aktualne lub staromodne ideologie, ale na nauk臋, sztuk臋 i nasz膮 histori臋 jako rdzennej spo艂eczno艣ci. I dzi臋ki tej wiedzy i tym narz臋dziom dowiedzieli艣my si臋, 偶e w tym Uk艂adzie S艂onecznym istnieje planeta nadaj膮ca si臋 do zamieszkania: trzecia planeta Uk艂adu S艂onecznego, kt贸ra do tej pory pojawia si臋 w ksi膮偶kach szkolnych i naukowych pod nazw膮 鈥瀂iemia鈥. Dla bli偶szej orientacji: znajduje si臋 ona mi臋dzy Wenus a Marsem. To znaczy, wed艂ug niekt贸rych kultur, le偶y mi臋dzy mi艂o艣ci膮 a wojn膮.

Problem w tym, 偶e ta planeta jest ju偶 ruin膮, prawdziwym koszmarem i namacalnym horrorem. Niewiele pozosta艂o. Nawet ca艂un skrywaj膮cy katastrof臋 p臋ka. Wi臋c 鈥 jak to w og贸le uj膮膰? 鈥 nie chodzi o podbijanie tego 艣wiata, a nast臋pnie o rado艣膰 tych, kt贸rzy podbijaj膮. Jest to znacznie bardziej skomplikowane i wymaga globalnego wysi艂ku: ten 艣wiat musi zosta膰 stworzony na nowo.

鈥 * 鈥

Wed艂ug wielkich hollywoodzkich produkcji filmowych istnieje zawsze wyj艣cie z globalnej katastrofy (zawsze jest ni膮 co艣 z zewn膮trz 鈥 kosmici, meteoryty, niewyt艂umaczalne pandemie, zombie przypominaj膮ce kandydat贸w na jakie艣 urz臋dy publiczne), a jest nim zjednoczenie wszystkich rz膮d贸w 艣wiata (za przewodnictwem gringos)鈥 Albo gorzej: rz膮d USA uciele艣niony w jednostce p艂ci m臋skiej lub 偶e艅skiej (maszyna ju偶 si臋 tego nauczy艂a: farsa ma by膰 inkluzywna), kt贸ry ma politycznie poprawn膮 sk贸r臋 i p艂e膰, ale na piersi nosi znak Hydry.

Jednak daleka od tych fikcji rzeczywisto艣膰 pokazuje nam, 偶e jest to czysty biznes: ten sam system powoduje zniszczenie i sprzedaje bilety na ucieczk臋 z niego鈥 w kosmos. Z pewno艣ci膮 w biurach wielkich korporacji istniej膮 genialne projekty mi臋dzygwiezdnej kolonizacji鈥 z prywatn膮 w艂asno艣ci膮 艣rodk贸w produkcji. Innymi s艂owy, system jako ca艂o艣膰 przenosi si臋 na inn膮 planet臋. 鈥濧ll included鈥 odnosi si臋 do tych, kt贸rzy pracuj膮, do tych, kt贸rzy 偶yj膮 z tych, kt贸rzy pracuj膮 鈥 i ich relacji wyzysku.

鈥 * 鈥

Czasami jednak nie patrz膮 tylko na kosmos. 鈥瀂ielony鈥 kapitalizm walczy o 鈥瀋hronione鈥 obszary na naszej planecie. Nisze ekologiczne, w kt贸rych bestia mo偶e znale藕膰 schronienie, podczas gdy goj膮 si臋 rany zadane planecie (co zajmie tylko kilka milion贸w lat).

Kiedy maszyna m贸wi o 鈥瀗owym 艣wiecie鈥 lub 鈥瀐umanizacji planety鈥, my艣li o obszarach, kt贸re maj膮 zosta膰 podbite, wyludnione i zniszczone, a nast臋pnie ponownie zaludnione i odbudowane w oparciu o t臋 sam膮 logik臋, na kt贸rej teraz zbudowany jest ca艂y 艣wiat patrz膮cy w otch艂a艅; zawsze jest gotowa zrobi膰 krok naprz贸d, je艣li wymaga tego post臋p.

Mo偶esz pomy艣le膰, 偶e nikt nie mo偶e by膰 na tyle g艂upi, aby zniszczy膰 dom, w kt贸rym mieszka. 鈥炁籥ba nie wypija ca艂ej wody z ka艂u偶y, w kt贸rej 偶yje鈥 鈥 m贸wi powiedzenie ludzi z plemienia Siuks贸w. Ale je艣li spr贸bujesz zastosowa膰 racjonaln膮 logik臋 do sposobu dzia艂ania maszyny, nie zrozumiesz jej (c贸偶, maszyna te偶 nie). Oceny moralne i etyczne s膮 bezu偶yteczne. Logika bestii to zysk. Oczywi艣cie teraz b臋dziesz si臋 zastanawia膰, jak irracjonalna, niemoralna i g艂upia maszyna mo偶e kontrolowa膰 losy ca艂ej planety. Ach, (westchnienie), to jest w jej genealogii, w samej jej istocie.

Jednak je艣li porzuci si臋 niemo偶liwe do wykonania zadanie wyposa偶enia tego, co irracjonalne w racjonalno艣膰, mo偶na doj艣膰 do wniosku, 偶e konieczne jest zniszczenie tej potworno艣ci 鈥 kt贸ra bynajmniej nie jest czym艣 diabolicznym, ona jest czym艣 ludzkim.

Oczywi艣cie studiujesz, czytasz, por贸wnujesz, analizujesz i odkrywasz, 偶e istniej膮 艣wietne pomys艂y, co zrobi膰, 偶eby wci膮偶 i艣膰 do przodu. Od tych, kt贸re proponuj膮 nowy makija偶, przez lekcje lekcje moralno艣ci i logiki dla bestii, po nowe lub stare systemy.

Tak, rozumiemy ci臋, 偶ycie jest do bani i zawsze mo偶na uciec w cynizm tak bardzo ceniony w sieciach spo艂eczno艣ciowych. Nie偶yj膮cy ju偶 SupMarcos mawia艂: 鈥瀂艂膮 rzecz膮 nie jest to, 偶e 偶ycie jest do bani, ale 偶e zmuszaj膮 ci臋 do jedzenia g贸wna i wci膮偶 oczekuj膮, 偶e b臋dziesz za to wdzi臋czny鈥.

Za艂贸偶my jednak, 偶e wiesz, 偶e 偶ycie jest do bani, ale twoj膮 reakcj膮 nie jest wycofanie si臋 do swojego wn臋trza (lub do swojego 鈥炁泈iata鈥, w zale偶no艣ci od liczby twoich 芦followers贸w禄 w mediach spo艂eczno艣ciowych). Decydujesz si臋 przyj膮膰 z wiar膮, nadziej膮 i mi艂o艣ci膮 jedn膮 z przedstawionych ci opcji. Wybierasz najlepsz膮, najwi臋ksz膮, gwarantuj膮c膮 najwi臋ksze sukcesy, najbardziej znan膮, t膮, kt贸ra wygra鈥 lub t膮, kt贸ra jest Ci najbli偶sza.

Du偶e projekty nowych i starych system贸w politycznych. Niemo偶liwe spowolnienie zegara historii. Nacjonalizmy patriotyczne. Wsp贸lna przysz艂o艣膰 poprzez przej臋cie tej opcji i pozostanie przy w艂adzy, dop贸ki wszystkie problemy nie zostan膮 rozwi膮zane. Czy tw贸j kran cieknie? Wybierz tego. Za du偶o ha艂asu w okolicy? Wybierz t膮. Czy wzros艂y koszty transportu, 偶ywno艣ci, lekarstw, energii, szk贸艂, odzie偶y, rozrywki, kultury? Boisz si臋 migracji? Czy niepokoj膮 ci臋 ciemnosk贸rzy ludzie, inne wierzenia, niezrozumia艂e j臋zyki, inne rozmiary cia艂a i kolory sk贸ry? Wybierz鈥

Istniej膮 nawet tacy, kt贸rzy r贸偶ni膮 si臋 nie celem, ale metod膮. A potem, b臋d膮c na g贸rze, robi膮 to, co skrytykowali, 偶yj膮c na dole. Obrzydliwe 偶onglowanie i debatowanie nad strategiami geopolitycznymi pomo偶e tym, kt贸rzy zatracaj膮 si臋 w zbrodni i g艂upocie. 呕膮da si臋, aby ludzie wytrzymywali ucisk na rzecz 鈥瀢zajemnych relacji si艂 mi臋dzynarodowych i wzrostu znaczenia lewicy w regionie鈥. Ale Nikaragua to nie Ortega-Murillo i zrozumieniei tego nie zajmie bestii du偶o czasu.

W tych wszystkich wspania艂ych rozwi膮zaniach oferowanych w 艣mierciono艣nym supermarkecie systemu nie m贸wi si臋, 偶e chodzi o brutalne narzucenie hegemonii i zadekretowane prze艣ladowanie i 艣mier膰 dla tego, co nie jest homogeniczne ze zwyci臋zcami.

Rz膮dy rz膮dz膮 dla swoich zwolennik贸w, nigdy za艣 dla tych, kt贸rzy nimi nie s膮. Gwiazdy sieci spo艂eczno艣ciowych karmi膮 swoich zwolennik贸w, tak偶e za cen臋 po艣wi臋cenia inteligencji i wstydu. A 鈥瀙oprawno艣膰 polityczna鈥 po艂yka 偶aby, kt贸re p贸藕niej po偶r膮 tych, kt贸rzy doradzaj膮 rezygnacj臋, 鈥炁糴by nie karmi膰 g艂贸wnego wroga鈥.

鈥 * 鈥

Czy zapatyzm jest 艣wietn膮 odpowiedzi膮, lub po prostu kolejn膮 odpowiedzi膮 na problemy 艣wiata?

Nie. Zapatyzm to g贸ra pyta艅. A najmniejsze pytanie mo偶e by膰 najbardziej niepokoj膮ce: a co z tob膮?

Czy wobec kapitalistycznej katastrofy zapatyzm proponuje stary-nowy idylliczny system spo艂eczny a wraz z nim powt贸rzenie narzucania hegemonii i jednorodno艣ci, kt贸re tym razem b臋d膮 鈥瀌obre鈥?

Nie. Nasze my艣lenie jest tak samo ma艂e jak my: to starania o ka偶dego cz艂owieka z osobna, w jego geografii, zgodnie z jego kalendarzem i sposobem 偶ycia, mog膮 pozwoli膰 nam pozby膰 si臋 przest臋pcy, a jednocze艣nie wszystko zmieni膰. A wszystko znaczy wszystko.

Ka偶dy b臋dzie musia艂 znale藕膰 swoj膮 w艂asn膮 drog臋, zgodnie z w艂asnym kalendarzem, w艂asn膮 geografi膮, w艂asnym sposobem 偶ycia. I tak jak my 鈥 lud Zapatyst贸w 鈥 tak i on* potknie si臋 i znowu wstanie a to, co zbuduje, b臋dzie mia艂o takie imi臋, jakie mu nada膰 zechce. I tylko wtedy b臋dzie inaczej i b臋dzie to lepsze ni偶 to, co przecierpieli艣my wcze艣niej i to, co cierpimy dzisiaj, gdy zostanie rozpoznany i szanowany inny, gdy ka偶dy powstrzyma si臋 od narzucania w艂asnego my艣lenia ka偶demu innemu i gdy w ko艅cu ka偶dy zda sobie spraw臋 z tego, 偶e istnieje wiele 艣wiat贸w a ich bogactwo zrodzi艂o si臋 i tkwi w艂a艣nie w ich r贸偶norodno艣ci.

Czy to jest mo偶liwe? Tego nie wiemy. Ale wiemy, 偶e aby si臋 dowiedzie膰, musimy walczy膰 o 呕ycie.

鈥 * 鈥

Co zatem zamierzamy w tej Podr贸偶y dla 呕ycia, je艣li nie staramy si臋 narzuca膰 dr贸g, tras, cel贸w? Co zamierzamy, je艣li nie szukamy obserwuj膮cych, g艂os贸w, polubie艅? Je艣li nie chcemy os膮dza膰, pot臋pia膰 lub uniewinnia膰? I je艣li nie b臋dziemy wzywa膰 do fanatyzmu wobec nowego-starego wyznania? Co, je艣li nie b臋dziemy stara膰 si臋 przej艣膰 do historii i zaj膮膰 niszy w zgni艂ym panteonie spektrum politycznego?

C贸偶, szczerze m贸wi膮c, jako Zapaty艣ci zamierzamy nie tylko skonfrontowa膰 nasze analizy i wnioski z innymi, kt贸rzy walcz膮 i my艣l膮 krytycznie.

Zamierzamy podzi臋kowa膰 innym za ich istnienie. Podzi臋kowa膰 za ich nauki pochodz膮ce z buntu i oporu. Dostarczy膰 obiecany kwiat. Przytuli膰 innych i powiedzie膰 im do ucha, 偶e nie s膮 sami_e. Szepta膰, 偶e op贸r, walka i b贸l po tych, kt贸rych ju偶 nie ma, s膮 tego warte; gniew, 偶e przest臋pca pozostanie bezkarny, marzenie o 艣wiecie, kt贸ry nie jest doskona艂y, ale jednak lepszy: 艣wiat bez strachu jest wiele wart.

A tak偶e i przede wszystkim b臋dziemy szuka膰 wsp贸lnoty鈥 dla 偶ycia.

SupGaleano.

Czerwiec 2021, planeta Ziemia.

