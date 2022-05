–

De parte de Portal Libertario OACA May 19, 2022 151 puntos de vista

Vivir.

Morir.

Ser.

No ser.

¿Qué son esas cosas sin Lucifer?

No.

Satán, no.

¡Tampoco Lucifer!

¿Qué es La Vida

sin ese frenesí

que me hierve por dentro

cuando la prosa

sale de mis manos?

La Sangre:

La Sangre me hierve en las venas

cuando veo nazis tirados por el suelo.

Solo un apunte

de mi memoria:

La muerte.

¡Qué rica sustancia

deslizándose por estos versos!

¡De ser Juez y testigo

de su caída!

¿Cuántas veces me habrá pasado?

¡Un sin fin de coches moribundos!

¡Rica Eucaristía!

El ser de mi Demonio

sale en busca de precio

a conocer

los sin fines de La Realidad.

¡Para gustos!

¡Qué me despilfarren!

Yo en mis venas, Amor.

El qué vaya a pensar

que hay otra cosa

que se piense

en el bulo

que se va a comer.

-Richie punk-