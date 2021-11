–

De parte de Portal Libertario OACA November 10, 2021 6 puntos de vista

Todo tiempo recorre

la m谩s flagrante imaginaci贸n

de los tiempos,

del m谩s decoro desprecio

a la m谩s luz abstracci贸n.

En los tiempos m谩s dif铆ciles se ambiciona un poder arcano y en los tiempos m谩s dif铆ciles se pierde

la facultad de la observaci贸n.

En todos los miedos

de la humanidad

el cielo se viene encima

y en todos los miedos

de la humanidad

la catatumba

se levanta con horror.

En mis besos, en mis labios tengo el poder de las alas de un 谩ngel, que 茅l fue, que 茅l ser谩, que no

ambiciona nada, excepto un beso de tu lengua en un infierno aplaudido por las voces de la sociedad.

En una pluma

se pierden los versos en forma

de prosa aclamando un cielo que no es el purgatorio sino un Cielo donde nadie vive y se levantan

las nubes en un estr茅pito de truenos y rel谩mpagos que hacen jugar a los Dioses a una partida

interminable de bolos.

En un crecer desesperado

salta un hada, quiz谩 un duende,

a partir las alas a una cucaracha

que revolotea sin acudir

a los tugurios

de nuestras casas

a echar un polvo

esta vez, y como siempre,

con cond贸n.

Quisiera ser un poeta

deshabitado

donde solo los duendes

pudieran visitarme

pero tengo el coraz贸n lleno de amigos

y no puedo dejarlos

sin hogar, ni desahuciarlos

de su casa

como hace ahora el Estado.

En mi casa hay mil rosas o, mejor dicho, mil flores que habitan las entra帽as de un mundo que ya no

hay elfos, sino queridos caballitos del diablo que deambulan por la habitaci贸n de El Lago, donde

estoy yo solo y una canci贸n.

Os quiero.

Os quiero a todas.

Os quiero a todas

las chicas de mi vida.

Os quiero

Os quiero a todos.

Os quiero a todos

los chicos de mi vida.

No hay poema perfecto sin una conclusi贸n y, si hay una conclusi贸n para este poema, es que yo,

andando en la calle, entr茅 en un mal lugar y, entre todas esas miradas oscuras, te encontr茅 a ti; a ti; a

todas ti. Y me enamor茅 y lanc茅 a un b煤ho a buscaros y os encontr茅. Se abri贸 una ventana, salimos y

me enamor茅.

-Richie punk-