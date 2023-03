–

De parte de Portal Libertario OACA March 3, 2023

隆NO! No produzco

No soy competitivo

驴Empresario de mi mismo?

隆Qu茅 chiste tan malo!

No quiero ser esclavo

Ni del Prozac cautivo

No quiero estar al d铆a

Ya no me pone la Adrenalina.

Ni me obsesiona la Melatonina

Tampoco la Dopamina鈥

No quiero estar geolocalizado

Mejor desconectado

Desenfadado y ocioso

Haber si me pierdo

No quiero estar dentro

sentirme atrapado

en la f谩brica del enga帽o

que todo lo ha envenenado

Cansado de ser precario

Te quito, te pongo,

24/7 de ti dispongo

Resistir茅, resistir茅

隆 Pero mira que eres bobo!

Ahora vivo, 隆vivo!

! Por fin vivo !

Y si me harto

morir茅 ma帽ana si-yo-quiero

Improviso el momento

el que trae el viento

no el de la br煤jula

la del gur煤 de la autoayuda

ese maestro mandadero

c贸mplice del poder golfo

Mi vida es m铆a

Es artesan铆a

No esa mercanc铆a

explotaci贸n de plataforma

mandato cartesiano

que marca el algoritmo

que la m谩quina ordena

驴Pasa algo?

驴Pasa algo?

Ni un susurro

El silencio trabaja

Piensa en esta rebeld铆a

No-hacer-nada

Quietud que exaspera

La pl茅yade de mediocres conspirando鈥

Si pero鈥 Y si no 驴qu茅?

Si? No? Cavilando鈥

Honorables鈥

隆nos mueven el suelo!

Esto es sabotaje

Es 隆sub-ver-si-vo!

No se vaya a repetir aquel 68

Se帽or铆as, un esfuerzo

Mayor铆a al gobierno

Otro pasteleo

Y a los de la pancarta鈥

se les da algo

隆Vinga!

La milicia armada

armada de pereza

y de sue帽os revoltosos

descoloca a los nost谩lgicos

Nost谩lgicos de quien dijo

la calle es m铆a

Pues 隆NO!

La calle ahora es nuestra

La calle espera

D铆a Mundial del Precariado

Primer Domingo de Octubre

Miguel Jos茅 Claudio Rodr铆guez

Gritos y fragmentos, Fantas铆as de un sue帽o libertario. Marzo/2023.