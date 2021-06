–

Vi la oscuridad trajeada a plena luz del día.

Vi el día rescatando fisuras de la noche.

Vi una noche tormentosa al despertarme.

Vi despertares como así también vi miedos.

Vi miedo por una gorra.

Vi una gorra contra la pared.

Vi paredes pintadas.

Vi pintada una familia frente a la tv.

Vi la tv sentada en familia.

Vi familia, vi los mejores actores.

Vi actores actuando fuera de escena.

Vi escenas donde se hablaban de los demás.

Vi de más, vi mal, vi la realidad inventada.

Vi el invento de mi cabeza, vi mis mentiras.

Vi mis mentiras morirse y volver a nacer.

Vi nacer la energía de mis manos.

Vi manos que se me acercaron y me cuidaron.

Vi cuidar más a un perro que a una hermana.

Vi hermandad a pesar de banderas y fronteras.

Vi fronteras en el corazón de los exitosos.

Vi exitosos, y sinceramente, no vi nada.

Leandro Birri