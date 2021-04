–

De parte de Portal Libertario OACA April 15, 2021 87 puntos de vista

La Libertad de Los Gorriones

En tu pluma.

En tu vuelo azul.

Est谩 La Sangre del Emperador.

Est谩 La Sangre del Enlace.

T煤 eres El Pueblo.

T煤 eres La Dignidad.

T煤 debes Gobernar.

La Tejedora del Telar

Sigue urdiendo.

Sigue Tejiendo.

En tus Besos,

La Verdad,

Lucha contra el capital.

Fe茅rico

En tu mundo

de Sue帽os

arranca la pluma

y se pone a dibujar;

un ala,

una pluma,

un Gorri贸n de Verdad.

Home

En tu d铆a debes de partir

el lomo, la espalda y los ri帽ones;

es por ti que soy as铆.

Es por ti, Home, que lucho as铆.

Tu Vida.

Tu Dignidad.

Son Presentes para m铆.

Corrupci贸n del Estado

No voy a vivir por ti.

No.

No voy a vivir por ti.

No.

Voy a Vivir por m铆;

y para m铆.

As铆,

hasta el fin.

Raquitificaci贸n de Las Instituciones

No existen.

No.

No existen.

Las Instituciones

no existen.

Sendero por El Mundo

El Mundo es Redondo.

El Universo es Una Esfera.

Todo

este Universo

es un On铆rico.

Mi Vida, 驴una met谩fora?

隆Qu茅 va!

Mi Vida es Real.

-Richie punk-