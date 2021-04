–

De parte de Portal Libertario OACA March 31, 2021 201 puntos de vista

Día del Ángel

Todos los días te quiero,

te quiero; contar un cuento:

No soy yo, soy otro.

Soy yo. No soy otro.

Soy yo.

Es más:

En La Noche he esperado

a La Luna.

La Rosa y La Flecha

Te he querido decir

que no me acuerdo.

Pero, en La Mayor Belleza

de tu Corazón,

he encontrado

Antifascismo Siempre.

El Dios y El Diablo

Todo tu Ser;

te pertenece.

Como la llama del punk,

siempre arde

y te pertenece.

La Séptima Convicción

Siempre creí

que había un mundo aparte.

No es este.

No es así.

Es el mismo Mundo

de Vida

y Pasión.

Tolerancia al Reaccionario

No Tolero.

No Tolero.

No Tolero.

No Tolero.

No Tolero.

No Tolero.

No Tolero

al Reaccionario.

La Solidaridad es La Voz

Tú.

Preciosa.

Tú.

Maravilla.

Tú.

Alegría.

Tú:

Compartir.

Tiempo para La Vejez

En mis días de hoy,

soy joven.

En mis días de ayer,

fui joven.

En mis días del futuro,

ya tendré tiempo para La Vejez.

-Richie punk-