Soria en el Coraz贸n

Tu Fuego es como un Ardor

que te llega de dentro

y abre sus manos hacia

el Infinito.

En Los Despertares de Los Comunes

No hay tierra para ti.

Hay Tierra para ti.

En El Despertar.

Del Com煤n.

Del mundo Entero.

En el comunero.

Paz y Amor.

En La tierra del Duero

Son tus voces,

son tus cantos,

en La Belleza del Duero

est谩 tu Dignidad.

Te beso,

te deseo,

隆oh, coraz贸n hinchado!

En tus deseos est谩

La Flor de una juventud

que alg煤n d铆a

madurar谩,

y se har谩 La Voz,

se har谩 La Voz

de este Mundo

que, no corrompido,

sale como Las Llamas

de Un Viejo Ejercito

a buscar Las Posesiones

de La Vieja Atl谩ntida,

en su c铆rculo conc茅ntrico.

Te amo,

hasta El Amanecer.

El Castillo Arruinado por Los franceses

En bombas.

Dig谩moslo en bombas.

El Castillo cay贸 entre bombas.

Los franceses no vinieron.

El Castillo fue arruinado

por las bombas.

Una brizna de Trig谩ceo

En una peque帽a tormenta,

encontr茅 un campo de trig谩ceo,

procur茅 no pisarlo,

y, 茅l, se me peg贸 a los calcetines.

Camin茅 hasta un descampado,

y, all铆, me quit茅 el trig谩ceo;

驴de d贸nde?:

de los calcetines.

Volv铆 a casa,

y hab铆a trig谩ceo.

驴D贸nde?:

en los calcetines.

-Richie punk-