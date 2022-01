–

January 24, 2022

Presentaci贸n del poemario Hospital del aire (Candaya, 2022). Con la presencia de su autor Ernesto Garc铆a L贸pez y Olga Mu帽oz, poeta.

Hospital del aire es una ficci贸n po茅tica sobre un acontecimiento real: el tr谩gico accidente a茅reo ocurrido en Madrid el 27 de noviembre de 1983. Aquel suceso tuvo un impacto decisivo en el devenir de la literatura hispanoamericana. Entre el pasaje se encontraba un nutrido grupo de escritores y artistas del continente que, desde sus diferentes exilios europeos, viajaban a Colombia para asistir al I Encuentro Hispanoamericano de Cultura. Un evento de enorme trascendencia, pues buscaba reconectar las literaturas del all谩 y del ac谩, adem谩s de propiciar, acabada la Transici贸n, un di谩logo intelectual entre artistas espa帽oles divididos por la dictadura franquista. Entre los fallecidos figuraron autores de la talla de Manuel Scorza, Jorge Ibarg眉engoitia, Marta Traba, 脕ngel Rama, as铆 como otras figuras del mundo de la m煤sica y la pintura.

A trav茅s del reportaje l铆rico, fusionado con un collage period铆stico y un diario de escritura, asistimos a la invenci贸n de personajes que habitaron aquellos dram谩ticos momentos. Un libro que reflexiona sobre la memoria, la historia, los propios l铆mites del lenguaje y la literatura misma. Una poes铆a documental que se lee como una novela, pero sin perder su capacidad evocativa para tensar la palabra.

Ernesto Garc铆a L贸pez (Madrid, 1973) es escritor, artista pl谩stico y antrop贸logo. Ha publicado los poemarios Voz (1998), Fiesta de p谩jaros (2002), El desv铆o del otro (2008), Ritual (2011), Todo est谩 en todo (2015) y Los afectos (2019); y las plaquettes 脷ltimos poemas de F茅licien Rops y Tierra de nadie (2005). Poemas suyos han sido traducidos al ingl茅s y publicados dentro de la antolog铆a New Poetry from Spain (2012) y en Streets where to walk is to em bark. Spanish Poets in London, 1811-2018 (2019). De 2008 a 2012 fue codirector de la Revista Internacional de Literatura Galerna (Montclair State University y The City College of New York). Ha colaborado como cr铆tico literario en diferentes publicaciones, entre ellas las revistas digitales Culturamas y La Vaca Multicolor. Como artista pl谩stico ha realizado la exposici贸n De donde huye la ra铆z, en la Galer铆a Habitar la L铆nea, dentro del Festival Hybrid de Madrid (2019). En el 谩mbito de la antropolog铆a sus investigaciones se han centrado en los estudios sobre movimientos sociales y cultura pol铆tica.