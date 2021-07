Llu铆s Girona*. Naci贸 Digital.

Traducido por Leticia Palacios. LQSomos.

La Fiscal铆a pide para 茅l ocho a帽os de prisi贸n por ocupaci贸n de v铆as p煤blicas y atentado contra la autoridad, pero el joven de 20 a帽os niega los hechos y contradice a los Mossos

Pol Serena (Matar贸, 2000) pone rostro a uno de los m谩s de tres mil represaliados para los que el independentismo pide la amnist铆a. La Fiscal铆a pide para 茅l una condena de ocho a帽os de prisi贸n por unos presuntos delitos cometidos durante la huelga general de febrero de 2019, convocada por la Intersindical-CSC coincidiendo con el inicio del juicio del 1-O. El denunciante es un Mosso d鈥橢squadra, y la Generalitat, que ejerce de acusaci贸n particular, solicita seis meses de prisi贸n.

Este 19 de julio comienza el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En esta entrevista para Naci贸 Digital, realizada una semana antes del inicio del proceso judicial, el militante del Jovent Republic脿, las juventudes de ERC, explica por qu茅 se le est谩 juzgando, valora qu茅 papel est谩 ejerciendo la Generalitat en la causa y reflexiona sobre su futuro teniendo en cuenta el desarrollo de casos anteriores similares al suyo, como el de Marcel Vivet y Adri脿 Catas煤s.

-驴Qu茅 pas贸 en la huelga general por la que puede ser condenado?

-La convoc贸 la Intersindical-CSC y nos adherimos tanto la organizaci贸n en la que milito como yo personalmente y fue una manifestaci贸n m谩s de aquella 茅poca, sin ning煤n incidente destacable. Es cierto que hubo un momento en el interior de la estaci贸n de Pla莽a Catalunya, en el que la aglomeraci贸n de gente hizo que los Mossos se pusieran algo nerviosos y cargaran, pero aparte de eso fue una huelga muy tranquila y pac铆fica. Hab铆amos ido solo a manifestarnos y a denunciar la verg眉enza de juicio que les iban a hacer a los presos pol铆ticos. Tensi贸n hay en todas las manifestaciones. Cuando est谩s ejerciendo tu libertad de expresi贸n y tienes ante ti un cuerpo de polic铆a que te reprime y no te deja hacer lo que t煤 quieres siempre hay tensi贸n. En la manifestaci贸n por la que se me juzga no pas贸 nada del otro mundo, simplemente que ellos, los Mossos, al ver la aglomeraci贸n en la estaci贸n, cargaron. Y claro, en un sitio peque帽o con tantos manifestantes, hubo una confrontaci贸n, pero en ning煤n momento fue f铆sica, sino solo dial茅ctica y para expresar el cabreo de la gente. Pero no podr铆a destacar ning煤n momento de tensi贸n; por ejemplo, no es comparable con Urquinaona.

-驴C贸mo se demuestran los hechos por los que se le juzgar谩 teniendo en cuenta que fue una manifestaci贸n sin tensiones?

-La acusaci贸n dice tener unas im谩genes y v铆deos donde se ve que hay diversos lanzamientos de botellas de pl谩stico contra los agentes de la polic铆a. Eso es lo que dicen, pero tendr谩n que demostrarlo en el juicio. De todas maneras, ya me dir谩s si con una botella de pl谩stico se pueden causar lesiones a tres agentes de la Brigada M贸vil de los Mossos.

-驴En qu茅 delitos se apoya la Fiscal铆a para acusarlo?

-Me piden cuatro a帽os por ocupaci贸n de v铆as p煤blicas y otros cuatro por atentado contra la autoridad. Para justificar lo primero dicen que entr茅 y obstaculic茅 las v铆as del tren, pero la realidad es que en ning煤n momento baj茅 a las v铆as. La aglomeraci贸n de gente hac铆a imposible la movilidad dentro de la estaci贸n, y por tanto yo no baj茅, pero lo utilizan como una de las cosas por las que se me acusa. Y en lo que respecta al atentado contra la autoridad, me dicen que lesion茅 a tres agentes de la Brimo con unas botellas de pl谩stico y unas latas de cerveza. Es importante se帽alar que en las im谩genes de aquel d铆a se ve que estaban vac铆as.

-驴Estos dos hechos son las 煤nicas pruebas que tienen para inculparlo?

-Que nosotros sepamos, s铆. Pero es cierto que el problema de mi caso est谩 en el hecho de que los Mossos d鈥橢squadra han recogido im谩genes de muchas manifestaciones. En mi acusaci贸n, que a d铆a de hoy a煤n no s茅 c贸mo me encontraron, hicieron una investigaci贸n policial y un seguimiento de varias manifestaciones en las que se me ve铆a, hasta que encontraron el d铆a en el que, seg煤n decidieron ellos, hab铆a cometido un delito. Entonces asocian esas im谩genes con que yo estoy inscrito en un grupo anarquista de Barcelona. Esto falla por una cuesti贸n l贸gica de ideas: un militante del Jovent Republic脿 no puede estar en un movimiento anarquista, b谩sicamente porque se contradice con sus ideas. Eso, en la pr谩ctica, ya desmonta una de las acusaciones que tienen contra m铆. Pero es que si uno mira los hechos y la acusaci贸n, es evidente que todo es un montaje clar铆simo porque las pruebas no se sostienen. Son il贸gicas. Que me explique un perito c贸mo se puede lesionar a tres mossos de la Brimo, equipados de arriba abajo, con dos botellas de pl谩stico.

-Pasemos al momento de la detenci贸n. 驴Cu谩ndo y c贸mo se produce?

-Era un viernes a las diez de la ma帽ana, y por casualidad, coincidi贸 que no ten铆a clase aquel d铆a. Estaba en casa solo con mi abuela porque mis padres estaban trabajando. De repente llaman a la puerta, abro y veo que aparecen dos patrullas y la polic铆a judicial. A partir de aqu铆 me piden el DNI para identificarme y se me llevan esposado. Esos mossos no me dijeron nada, me leyeron los derechos y quiz谩 la 煤nica mala praxis fue que me esposaron con los brazos por detr谩s de la espalda y no por delante, como marca el reglamento cuando una persona va dentro del coche. Pero aparte de eso fue muy tranquilo.

-Y una vez trasladado a comisar铆a, 驴c贸mo fue el trato por parte de los agentes?

-Aqu铆 es donde s铆 me puedo quejar. Durante el trayecto hasta comisar铆a se empieza a difundir la noticia de mi detenci贸n y se empieza a concentrar gente. Es entonces cuando entramos en el parking de la comisar铆a de Matar贸, donde me identifican, me toman las huellas y hacen el resto de procedimientos, y los agentes empiezan con la actitud y los t铆picos comentarios estos de 鈥渕ira el famosillo鈥︹, 鈥渆s que el ni帽ato este ya est谩 provocando un foll贸n鈥︹ o 鈥渟i no hubieras ido a la manifestaci贸n, no te habr铆a pasado nada鈥. Es esa actitud de superioridad que siempre tienen en estos casos cuando t煤 est谩s indefenso y ellos son los que te atacan.

Otra cosa a destacar es que soy miope y me quitaron las gafas porque en teor铆a no puedes estar en chirona con ellas puestas. Pasaron diecis茅is horas hasta que consegu铆 que mi abogado pudiera devolv茅rmelas. Diecis茅is horas sin gafas. Imag铆nate el aburrimiento que se pasa all铆 encerrado y s煤male encima el hecho de verlo todo borroso.

Estoy convencido de que tenemos que cambiar el sistema de filtro. Un mosso no puede tener libertad total para mentir al m茅dico y decir que ha estado una semana de baja y herido cuando sabe perfectamente que no es verdad. Miente para acusarnos y llevarnos a juicio鈥

-驴Cu谩nto tiempo est谩 retenido en comisar铆a?

-Paso veinticuatro horas en comisar铆a. Entro sobre las nueve y media del viernes por la ma帽ana y al d铆a siguiente salgo a una hora muy similar. Entonces me llevan a los calabozos de los juzgados de Matar贸, donde paso dos horas m谩s hasta que deciden tomarme declaraci贸n. En ese momento ejerzo el derecho de negarme a declarar y ya me dejan en libertad. Entonces queda por ver si me env铆an a juicio o no, que en este caso se ha decidido que s铆, y por tanto se ha iniciado todo el proceso judicial.

-En total, por tanto, pasa veintis茅is horas encarcelado. 驴Eso es simplemente porque tardaron en tomarle declaraci贸n?

-Exacto. Estuve encerrado todas esas horas sin motivo. Los Mossos decidieron que el mismo d铆a que vinieron a buscarme a casa no pod铆an llevarme a los juzgados a declarar. Quer铆an el t铆pico escarmiento de pasar todo un d铆a all铆 encerrado, que es algo que siempre les gusta hacer.

-En su caso, la Generalitat solo pide seis meses de prisi贸n, pero en la pr谩ctica ejerce de acusaci贸n de unos hechos que usted niega. 驴Qu茅 piensa de esto?

-Mi valoraci贸n es sincera. Las acusaciones particulares de la Generalitat son una verg眉enza. Pero hay un hecho, que es obvio viendo c贸mo funciona la justicia y la administraci贸n actual, que es que la Generalitat tiene la obligaci贸n de presentarse en el momento en que hay lesiones, que es lo que dice el pacto que ERC hizo con la CUP. Y en mi caso se han presentado con el m铆nimo. Como quien denuncia es un mosso, que es un trabajador de la Generalitat, esta se ha tenido que presentar y han pedido el m铆nimo de seis meses.

La absoluta verg眉enza es que la Generalitat pida cuatro a帽os en el caso de Marcel Vivet -recientemente lo ha rebajado a medio a帽o-. Yo no justifico que la Generalitat presente acusaciones particulares contra independentistas. Me niego y estoy totalmente en contra de que se presente la acusaci贸n, pero la administraci贸n est谩 obligada por ley a hacerlo. Actualmente es as铆 y estoy seguro de que tenemos que trabajar para cambiarlo. Que no se puedan volver a presentar como acusaci贸n contra un manifestante.

Estoy convencido de que tenemos que cambiar el sistema de filtro. Un mosso no puede tener libertad total para mentir al m茅dico y decir que ha estado una semana de baja y herido cuando sabe perfectamente que no es verdad. Miente para acusarnos y llevarnos a juicio. Aqu铆 es donde tenemos que cambiar las cosas. Si un doctor examina a un mosso y ve que no tiene nada, lo que no puede escribir es que tiene lesiones cuando se sabe por l贸gica que no tiene sentido.

-Interior, que controla a los Mossos, ha pasado de Junts a ERC con el nuevo Govern. Como militante del Jovent Republic脿, 驴cree que eso tiene que cambiar la forma de actuar del cuerpo?

-Obviamente. Tendr铆a que venir impl铆cito, pero es muy complicado. Venimos de un cuerpo, el de los Mossos, pero especialmente el de la Brimo, en el que est谩 claro que la gente que lo conforma es militante de ultraderecha y colabora con grupos de extrema derecha como Desokupa. Sabemos qui茅nes son y sabemos c贸mo act煤an, pero no puede ser que tengamos un cuerpo policial que nos d茅 miedo. Hay que depurar muchas responsabilidades y quitar a la mafia, pero el actual Conseller d鈥橧nterior lo har谩, porque la militancia del partido hace tiempo que lo pide. Ojal谩 pudiera hacerse de hoy para ma帽ana, pero es muy dif铆cil y requerir谩 tiempo.

-Quien le acusa es un Mosso d鈥橢squadra, como en muchas otras causas contra manifestantes independentistas. 驴D贸nde ha quedado aquel idilio de los meses previos al 1-O entre la polic铆a catalana y los manifestantes?

-Por aquel entonces todos est谩bamos en una burbuja. Todo el mundo se cre铆a el proyecto, incluso es extra帽o pensar ahora en la pasividad de los Mossos en aquella 茅poca, que es cierto que eran m谩s bien polic铆a de calle. Los agentes de calle hacen su trabajo, son un cuerpo de seguridad como cualquier otro. 驴Mejorable? Seguro, pero hacen lo que tienen que hacer. En quien me concentro m谩s bien es en la Brimo y la Arro, porque realmente son el problema que tienen los Mossos. Los antidisturbios no hacen m谩s que reprimir y hacer da帽o, porque se nota la contradicci贸n pol铆tica de los manifestantes con ellos, y eso hace que la polic铆a vaya con ganas de repartir.

-Diversos dirigentes independentistas le han mostrado su apoyo, sobre todo cuando su caso ha ido ganando peso medi谩tico. 驴Cree que ese gesto puede llegar a ser hip贸crita?

-Personalmente estar茅 agradecido a cualquier persona que me d茅 su apoyo. He recibido mucho apoyo, tanto de pol铆ticos como de gente de la calle y estoy eternamente orgulloso de ello. 驴Que puede ser contradictorio que alguien que me apoye despu茅s sea acusaci贸n? Bien, eso es lo que tenemos que trabajar para cambiar. Pero no podemos hacer demagogia con esto. No se puede decir que la Generalitat acuse porque es un tr谩mite administrativo que est谩n obligados a hacer. Estoy muy agradecido a los pol铆ticos que me han apoyado, pero hay que trabajar para cambiar estas cosas. Tenemos que transformar las palabras con propuestas para hacer cambios.

-Marcel Vivet denunci贸 presiones de la Generalitat para que asumiera el delito y de esa forma le rebajaran la condena. 驴En su caso ha pasado lo mismo?

-No, ni yo ni nadie de mi entorno hemos recibido presiones. Y esperamos no recibirlas, porque tenemos claro que no podemos hacer ning煤n pacto para aceptar unos delitos que no he cometido. M谩s que nada porque si yo lo acepto, quiz谩 servir茅 de precedente para los que vendr谩n despu茅s. Tanto Marcel Vivet como yo estamos entre los cien primeros, pero vendr谩n muchos m谩s y lo que hagamos ahora derivar谩 en lo que les pasar谩 a los que vengan despu茅s. Por eso necesitamos pactar una estrategia com煤n, m谩s all谩 de que cada caso tiene sus particularidades. Tenemos que hacerlo porque la estrategia de represi贸n tambi茅n es com煤n. Somos independentistas, somos j贸venes, queremos cambiar las cosas y eso les molesta.

-驴Entiende, sin embargo, que dentro de esos tres mil represaliados pueda haber personas que acepten la presi贸n del pacto para evitar ir a prisi贸n?

-Es normal que haya quien no lo aguante y me parece totalmente leg铆timo, pero aqu铆 hay dos opciones: o se mira por el bien del colectivo o cada uno se mira su ombligo. Y lo puedo llegar a entender, porque es muy grave que te pidan ocho a帽os de prisi贸n. Pero yo estoy convencido de que hay que trabajar para encarar la causa de manera com煤n. Tenemos que llevarla a instancias internacionales, b谩sicamente porque ya sabemos c贸mo es la justicia espa帽ola. Les viene bien que tengamos miedo y que el resto de activistas vean c贸mo env铆an personas a prisi贸n. Por eso necesitamos ir juntos a buscar una justicia imparcial que ayude. Si realmente hay que llevar esto a Estrasburgo, 驴podemos imaginarnos la fuerza que tendr铆amos si llevamos cincuenta demandas iguales en lugar de una?

-M谩s all谩 de la internacionalizaci贸n, 驴la estrategia tambi茅n pasa por reclamar la amnist铆a?

-Totalmente. Creemos que es la 煤nica soluci贸n. Los indultos han sido para los pol铆ticos, para nueve personas que fueron encarceladas injustamente, y puedo llegar a entender que solucionen una parte del problema, pero para ellos. No podemos ni imaginarnos la cantidad de personas que faltan por ser juzgadas. Habr谩 una cantidad tan grande de gente encausada que ning煤n estado de la Uni贸n Europea deber铆a asumirlo. No es tolerable que un pa铆s que se considera del primer mundo encarcele tanto como Turqu铆a. Por tanto, la 煤nica soluci贸n es que todas las personas que hayan hecho algo por la liberaci贸n nacional del pa铆s sean amnistiadas.

-Viendo los antecedentes de otros casos similares al suyo, 驴qu茅 espera del juicio que empieza la semana que viene?

-Los precedentes son los que son, somos conscientes de que la pena que pide la acusaci贸n es muy elevada y tenemos que trabajar para rebajarla. Pero las previsiones no son buenas y eso lo tenemos muy claro. Hay criterios t茅cnicos que mi abogado conf铆a que puedan rebajar la condena, pero en todo caso, tenemos claro que condena habr谩, porque nos juzga la justicia espa帽ola y ya sabemos c贸mo es. Desde el primer momento trabajamos para evitar entrar en prisi贸n, pero pinta mal y no porque haya hecho nada condenable, sino porque nos juzga una justicia corrupta que condena como parte de la estrategia de represi贸n del Estado espa帽ol.

-驴C贸mo se vive a nivel personal tener que asumir que puede entrar en prisi贸n?

-Es complicado. 驴Qu茅 narices hago yo con veinte a帽os en prisi贸n? Ahora que tengo ganas de hacer una carrera y de tener proyectos personales, es innegable que me fastidia mucho. Porque el problema tambi茅n es pasar por toda esta incertidumbre, que no sabes qu茅 pasar谩. Es angustioso y puede generar mucha ansiedad, pero creo que de cara al p煤blico lo estoy llevando bien. Tengo el convencimiento de que no tengo que ser una v铆ctima, sino uno m谩s en la causa contra el independentismo. Con la cabeza bien alta y orgulloso de por qu茅 estoy aqu铆.

Foto de cabecera: Adri脿 Costa

* Entrevista original, clic aqu铆

Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios

http://loquesomos.org/pol-serena-un-mosso-no-puede-tener-la-libertad-de-mentir-para-acusar-a-manifestantes/