–

De parte de ANRed July 21, 2021 77 puntos de vista

La licitaci贸n impulsada desde el Ministerio de Salud para la compra de kits de materiales destinados a la promoci贸n y educaci贸n sexual sobre el uso correcto de preservativo peneano gener贸 debates en las redes sociales. La pol茅mica deja al descubierto la falta de informaci贸n sobre la Ley de Educaci贸n Sexual Integran (ESI). Por ANRed

El Ministerio de Salud de la Naci贸n hizo p煤blico el llamado a licitaci贸n para la compra de materiales de promoci贸n de salud sexual que incluyen la adquisici贸n de 10 mil penes de madera, dispensers de preservativos y maletines para armar los kits, por un monto total de 13.371.100 pesos. La misma fue realizada a trav茅s de la Resoluci贸n 35/2021 y busca 鈥渁segurar una amplia disponibilidad de materiales de promoci贸n鈥, con el prop贸sito de 鈥漜oncientizar y evitar la propagaci贸n de enfermedades de transmisi贸n sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N掳 23.798鈥.

La iniciativa gener贸 la pol茅mica en redes sociales y el cuestionamiento a las autoridades del ministerio por el gasto estipulado. Sin embargo tanto el gobierno Nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires salieron a defender la inversi贸n en materia de salud sexual.

La Ministra de Salud de la Naci贸n Carla Vizzotti celebr贸 el revuelo que gener贸 el tema y y dijo que 鈥渘o hace m谩s que visibilizar y confirmar cu谩nto necesitamos la ESI en nuestra sociedad鈥.

Gracias por la inesperada difusi贸n de los #PenesDeMadera.

El debate generado no hace m谩s que visibilizar y confirmar cu谩nto necesitamos Educaci贸n Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad. 鈥 Carla Vizzotti (@carlavizzotti) July 17, 2021

En di谩logo con ANRed, Carina Sosa docente e integrante de la Red de Docentes por el derecho a decidir explic贸 芦la ESI es un derecho y est谩 contemplada en la Ley 26150 y si bien es muy buena en su letra, todav铆a es muy deficitaria en la pr谩ctica. Quienes venimos trabajando en la ESI, tenemos que ver con buenos ojos la compra de 茅stos materiales para educaci贸n porque en general o no se consiguen o implican toda una gesti贸n o los tenemos que pagar con dinero de nuestro bolsillo. Lo que hay que apuntar es a visibilizar que no se agota la politica p煤blica sobre la ESI con la compra de los penes de madera. Es solo una herramienta mas de trabajo禄.

Agreg贸 芦el obst谩culo mayor sigue siendo la formaci贸n docente. La realidad que una se encuentra en el campo cuando pasa a una escuela es que todav铆a hay muchas reticencias a trabajar el tema, mucho desconocimiento, miedos. Claramente la sexualidad es un tipo de contenido que genera y moviliza muchas cosas, no es como indicar pa铆ses en un mapa o ense帽ar a hacer cuentas. Solo nos formamos en ESI de manera voluntarista les que tenemos compromiso en el tema y sigue sin ser una pol铆tica de Estado del Ministerio de Educaci贸n o en conjunto con el Ministerio de Salud quienes tomen en sus manos el tema禄.

芦En general los adolescentes se enganchan mucho, cosa que no sucede con otras materias y por la etapa que est谩n atravesando, hay que ofrecer una contenci贸n, escucha porque lo necesitan. El despertar sexual es algo que genera mucha ansiedad en ellos y en sus padres, el mundo adulto que muchas veces no saben como acompa帽arlos y lo primero que aparece es la prohibicci贸n, lo punitivo y eso no sirve禄 finaliz贸 Carina.