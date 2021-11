Escribo esto antes de que comience la manifestaci贸n de polic铆as de extrema derecha a la que se ha sumado el PP con un cartel en el que demuestran que, lo que es ellos, est谩n dispuestos a incendiar Espa帽a y lo que se les ponga por delante. Uno de los dos lemas del cartel es: 鈥淣o a la Espa帽a insegura鈥. Esta manifestaci贸n de polic铆as de extrema derecha le proporciona al Partido Popular la posibilidad de usar, como sea, la cuesti贸n de la seguridad, una de las m谩s queridas por la extrema derecha en todo el mundo. En uno de los pa铆ses m谩s seguros del mundo y en el que las cifras de delincuencia no dejan de bajar, no debe haber sido f谩cil poder meter este lema en alg煤n sitio; qu茅 mejor que una manifestaci贸n de polic铆as de derechas. 鈥淣o est谩is solos鈥 es el segundo lema porque, como sabemos y hemos visto 煤ltimamente, la polic铆a est谩 desvalida y sola ante los delincuentes de todo pelaje que asolan nuestra geograf铆a. En la foto del cartel se ve c贸mo el hombret贸n-polic铆a avanza pertrechado con su uniforme antidisturbios, caminado entre hogueras, (que encienden los manifestantes en ese paroxismo de inseguridad en el que vivimos) Eso s铆, el hombret贸n que avanza entre hogueras lleva su n煤mero de identificaci贸n bien visible, lo que nos hace temer que no se trate de un verdadero polic铆a porque鈥os antidisturbios que cargan en las manifestaciones siempre llevan sus identificaciones tapadas, no vaya a ser que se les pueda identificar como manda la ley.

La polic铆a de extrema derecha se manifiesta porque se pretende derogar algunos art铆culos de la Ley Mordaza. Solo algunos, porque no se va a derogar la ley, como repiti贸 el presidente S谩nchez en todos sus m铆tines. A la polic铆a de extrema derecha le molesta que se deroguen esos art铆culos que impedir谩n que muchos de los antidisturbios que disuelven manifestaciones acusen falsamente a gente que no hace nada, y que puedan acabar con sus carreras pol铆ticas (caso de Isa Serra o Alberto Rodr铆guez) solo porque la ley Mordaza les facilita hacerlo. Despu茅s, un juez o jueza, podr谩 condenar a estas, o a cualquier otra persona, incluso contra toda evidencia. Y nada le debe gustar m谩s a un juez o jueza de extrema derecha que pasarse el d铆a acusando y condenando sin pruebas a gente que parece de izquierdas. El otro d铆a en la SER un polic铆a declaraba que si se derogan estos art铆culos 鈥渟e va a dar m谩s veracidad al delincuente鈥, demostrando que ellos el Estado de derecho se lo pasan por d贸nde yo te diga.

Ellos deciden, as铆, a primera vista, qui茅n es delincuente y qui茅n no, niegan cualquier derecho a este supuesto delincuente, y, adem谩s, obviamente se sit煤an por encima de cualquier ciudadano o ciudadana, porque esto no es una democracia en la que todos somos iguales, sino una extra帽a democracia en la que la palabra de la polic铆a, porque s铆, vale m谩s que la de cualquiera, no s贸lo sin pruebas, sino incluso con pruebas en contra. Esto ya lo hemos vivido. Y por eso tampoco les gusta a los polic铆as de extrema derecha que se les exija, en una de las enmiendas, un uso proporcionado de la fuerza. Se enfadan los polic铆as porque no les parece bien que una persona corriente pueda denunciar un exceso policial, porque, adem谩s, la polic铆a nunca comente excesos, claro que no. A los polic铆as de extrema derecha no les gusta que se les pueda grabar cometiendo excesos, no les gusta que se les pueda denunciar por cometerlos, no les gusta que se les pueda identificar, no les gusta nada que les obligue a probar las denuncias y no les gusta que no les dejen usar toda la fuerza que quieran. No les gusta nada.

El otro d铆a la titular del Juzgado de Instrucci贸n 2 de Madrid, condecorada por la propia polic铆a, absolvi贸 a un antidisturbios por agredir al periodista Guillermo Mart铆nez cuando cubr铆a el mitin que celebr贸 Vox en Vallecas y que acab贸 con violencia. La jueza absuelve al polic铆a, condena a Mart铆nez a pagar costas e inicia un procedimiento para acusar de denuncia falsa al periodista y a los testigos que declararon a su favor. Aviso a navegantes: no testifiques nunca en contra de la polic铆a que puedes acabar condenado por lo que sea. En el caso del periodista, hay v铆deos que demuestran que el agredido fue 茅l, como tambi茅n hab铆a v铆deos en el caso de Isa Serra o Alberto Rodr铆guez, pero no importa porque algunos elementos policiales se sienten cada vez m谩s impunes para mentir, y porque algunos jueces de extrema derecha se sienten cada vez m谩s impunes para contradecir las evidencias. Es un lawfare total y no porque sean todos, sino porque est谩n en todas partes: en la pol铆tica, los medios, la polic铆a, la judicatura鈥 donde se pueda. Vimos a los nazis manifest谩ndose por Chueca protegidos por la polic铆a y hemos visto a dem贸cratas ante los tribunales por llamar nazi a un nazi. Y tenemos el caso del indigente acusado falsamente por la polic铆a, pero tambi茅n por el fiscal, sin consecuencias. Eso ha ocurrido y es lo que pretenden que siga ocurriendo. Tenemos infestadas de elementos de extrema derecha las instituciones encargadas de proteger la democracia, incluido el Partido Popular; todas ellas dispuestas a quemarlo todo y a dejarnos solos y solas a los dem贸cratas.

Dice el Ministerio del Interior que est谩 preocupado porque la ciudadan铆a pueda terminar identificando a la polic铆a con uno u otro partido; no hace falta que se preocupe, ya los identificamos con una ideolog铆a y con un par de partidos en concreto. Ya sabemos que no tratan igual una manifestaci贸n de ultraderechistas que a otra de sindicalistas, que protegen a Abascal y a los pijos que se manifiestan por el barrio de Salamanca, pero que tienen la porra muy larga cuando son trabajadores en lucha por sus derechos. Y s铆, s茅 que hay polic铆as dem贸cratas e incluso de izquierdas y que incluso hay una asociaci贸n de polic铆as que est谩 de acuerdo en derogar parte de la Ley Mordaza. Ellos tambi茅n deben sentirse solos. Porque la extrema derecha est谩 carcomiendo la mayor铆a de las instituciones del Estado para intentar, desde ah铆, conquistar lo que no conquista en las urnas. No, no estamos tranquilas y esa es la verdadera Espa帽a insegura. Por cierto que aunque fuera por est茅tica (la est茅tica siempre es importante) esos llamados sindicatos policiales deber铆an dejar de llamarse 鈥渟indicatos鈥; que se llamen APED (Asociaci贸n de Polic铆as de Extrema Derecha) y luego ya que se disuelvan y permitan que nos sintamos m谩s tranquilos.