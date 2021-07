–

De parte de ANRed July 7, 2021 13 puntos de vista

脡ste mediod铆a el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) reprimi贸 a los vecinos que integran la toma de tierras llamada 芦El Acampe禄 en Villa la Angostura, Neuqu茅n. Los efectivos dispararon balas de goma y gases lacrim贸genos. Varias personas resultaron heridas, entre ellos un hombre que recibi贸 un impacto en un ojo. En el asentamiento habitan 90 familias, entre ellos ni帽as y ni帽os que luchan por una tierra para vivir. Por ANRed

El Acampe es una toma de tierras realizada por 90 familias que luchan por obtener un lugar donde residir. El asentamiento se realiza en un predio que el Instituto de Seguridad Social del Neuqu茅n (ISSN) tiene en una zona c茅ntrica de Villa La Angostura. Desde hace varios meses los vecinos que integran la toma exigen a las autoridades locales soluciones al problema habitacional que sufren.

脡ste mediod铆a el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) inici贸 el desalojo irrumpiendo de manera violenta en El Acampe, disparando balas de goma y gases lacrim贸gemos.

Seg煤n se puede constatar en los videos que filmaron los vecinos, algunas personas resultaron heridas, entre ellas un hombre Hugo Gatica, que recibi贸 un impacto de bala en su cara, comprometiendo su ojo.

芦Estoy en el hospital esperando al oftalm贸logo para ver como esta mi ojo. 隆No veo nada!. Tiene que decirme si tengo desprendimiento de retina o si perder茅 la vista. Yo estaba peleando por un pedazo de tierra tranquilo. Porque los pol铆ticos son unos inservibles y no hacen una mierda禄 explic贸 Gatica.

芦No pueden reaccionar as铆, no siquiera presentaron una orden para desalojar. Esta lloviendo, no nos pueden desalojar con 茅ste d铆a. Am铆 me golpearon tengo los hematomas en las piernas. Mi pareja recibi贸 un disparo en una de sus piernas. Mientras intentaba escapar escuchaba los disparos. Fue re feo, resguardamos a los chiquitos. Vienieron con violencia y nosotros solo les pedimos un papel (orden judicial). Nosotros nos somos los violentos禄 explic贸 una de las vecinas en di谩logo con el programa Radial El Tren.

Finalmente los vecinos expresaron que seguir谩n resistiendo, pero temen que la polic铆a vuelva a reprimir y que desaloje completamente el asentamiento.