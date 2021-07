Policías se disfrazan de anarquistas en Brasil

A todxs

Las fuerzas populares en el territorio ocupado por la República Federativa do Brasil finalmente promovieron manifestaciones por la derrocada del psicópata genocida Jair Bolsonaro em 24-05, 19-06 e 03-07-2021. Fueron manifestaciones masivas y pacíficas en centenas de ciudades y coordinadas por un condominio de partidos y movimientos sociales, sindicales y estudantiles, en su mayoría de la izquierda reformista y com presencia de elementos de la derecha liberal. Pero no vamos hablar sobre eso.

Hubo casos pontuales de represión policial en varias manifestaciones y al final de la manifestación del 03-07 en la ciudad de São Paulo hubo una escena rara: un grupo de supuestos anarquistas depredó una agencia del banco Santander delante de varios policías de la violenta y sanguinaria PMESP – polícia militar de la provincia de São Paulo, que extrañamente no hicieron nada para evitar y después agredieron a otros manifestantes que se dispersaban.

Los supuestos anarquistas en el Santander llevaban botas del mismo tipo usado por la PMESP, uno de ellos grabó la acción con una cámara de tipo caro habitualmente usada por la PMESP, y otro hizo pintadas en las paredes del banco con la letra A, imitando el símbolo de la Anarquía, pero sin el círculo que hacemos en torno del A. Eso todo comproba que los indivíduos que actuaron en el Santander no eran anarquistas pero si policías de la llamada P2, el servicio secreto de la policía militar. Todas las PMs en Brasil tienen una P2 que hace décadas se infiltra en manifestaciones y movimientos del campo popular para espiar, practicar actos de provocación y acciones “false flag”, de bandera falsa. Fue una acción para criminalizar a las manifestaciones y apoyar el psicópata genocida Bolsonaro.

Sabemos que la inmunda policía brasileña, incluso la PMESP, va continuar infiltrándose en manifestaciones y practicar crimenes para defender el régimen del psicópata genocida Bolsonaro, y que sus agentes secretos cobardes seguirán fingiendo que no son policías.

Pero advertimos para que nunca más vuelvan a fingir que son anarquistas. Nos dirigimos mas específicamente a la PMESP. No aceptamos que los cerdos fascistas de la PMESP utilicen nuestra ideología para disfrazarse. Si eso ocurrir de nuevo, habrá represalias.

No habrá nuevo aviso. Considérense advertidos.

NOS – NÚCLEO DE OPOSICIÓN AL SISTEMA

——————————

Policiais se disfarçam de anarquistas no Brasil

A todxs

As forças populares no território ocupado pela República Federativa do Brasil finalmente promoveram manifestações pela derrubada do psicopata Jair Bolsonaro em 24-05, 19-06 e 03-07-2021. Foram manifestações massivas e pacíficas em centenas de cidades e coordenadas por um condomínio de partidos e movimentos sociais, sindicais e estudantis, na maioria da esquerda reformista e com presença de elementos da direita liberal. Mas não vamos falar disso.

Houve casos pontuais de repressão policial em várias manifestações e ao final da manifestação de 03-07 na cidade de São Paulo houve uma cena estranha: um grupo de supostos anarquistas depredou uma agência do banco Santander diante de vários policiais da violenta e sanguinária PMESP – Polícia Militar do Estado de São Paulo, que estranhamente não fizeram nada para impedir e depois agrediram outros manifestantes que se dispersavam.

Os supostos anarquistas no Santander usavam coturnos do mesmo tipo usado pela PMESP, um deles registrou a ação com uma filmadora de modelo caro comumente usado pela PMESP, e outro pixou as paredes do banco com a letra A, imitando o símbolo da Anarquia, porém sem o círculo que fazemos em torno do A. Isso comprova que os indivíduos que agiram no Santander não eram anarquistas mas sim policiais da chamada P2, o serviço reservado da polícia militar. Todas as PMs no Brasil tem uma P2 que há décadas se infiltra em manifestações e movimentos do campo popular para espionar, praticar atos de provocação e ações “false flag”, de bandeira falsa. Foi uma ação para criminalizar as manifestações e apoiar o psicopata genocida Bolsonaro.

Sabemos que a imunda polícia brasileira, inclusive a PMESP, vai continuar a se infiltrar em manifestações e cometer crimes para defender o regime do psicopata genocida Bolsonaro, e que seus agentes secretos covardes continuarão fingindo não serem policiais.

Porém advertimos para que nunca mais finjam ser anarquistas. Nos dirigimos mais especificamente à PMESP. Não aceitamos que os porcos fascistas da PMESP usem nossa ideologia para se disfarçar. Se isso acontecer novamente, haverá represálias.

Não haverá novo aviso. Considerem-se advertidos.

NOS – NÚCLEO DE OPOSIÇÃO AO SISTEMA