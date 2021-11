–

El dinero es un tema central en la econom铆a y, por tanto, en la pol铆tica. En los 煤ltimos a帽os, se ha hablado cada vez m谩s de las monedas digitales. La aparici贸n de la criptomoneda bitcoin hace poco m谩s de diez a帽os ha despertado el inter茅s de muchas personas e instituciones, incluidos los bancos centrales de las principales potencias econ贸micas. Por tanto, es hora de mirar m谩s de cerca. 鈥-

Para reflexionar sobre el tema de las monedas digitales, comencemos por darnos cuenta de que en realidad estamos hablando de un sistema de transacciones digitales, que no debe confundirse con la moneda en s铆: un euro digital siempre ser铆a un euro, se regir铆a por las mismas reglas. . (creaci贸n, destrucci贸n, almacenamiento, etc.) impuesto por el Banco Central Europeo.

Para no crear una herramienta adicional de control y seguimiento, la 煤nica soluci贸n ser铆a reproducir el sistema de transacciones en efectivo que: en primer lugar, est谩 completamente enfocado (posibilidad de realizar una transacci贸n de una parte a otra). Directamente sin depender de un tercero ) ; segundo, es an贸nimo (no es necesario identificarlo) ; tercero, no permite que cualquiera cree dinero.

驴Son las criptomonedas la soluci贸n?

Con dinero f铆sico, es f谩cil: una transacci贸n de A a B corresponde a la transmisi贸n de objetos f铆sicos (monedas y billetes) de A a B. Cuando B recibe billetes de A, este 煤ltimo ya no los tiene (no creaci贸n). Sin necesidad de identificaci贸n ni de ning煤n tercero para asegurar la transacci贸n: el valor lo llevan los objetos que se mueven.

En el mundo digital, es mucho m谩s complicado combinar estas tres propiedades. Es f谩cil implementar un sistema centralizado que garantice la propiedad, pero no los dos primeros. Transferencias bancarias, por ejemplo: los bancos act煤an como autoridad central que opera un juego de escritura (reste X 聙 de A y agregue X 聙 a B). No funciona de forma an贸nima (los bancos deben conocer A y B) ni de forma centralizada (A no puede transmitir el dinero a B sin pasar por los bancos).

A menudo escuchamos que las criptomonedas como bitcoin permiten prescindir de los bancos y otros terceros confiables porque est谩n descentralizadas y son seguras. Pero, 驴corresponden necesariamente a algo deseable ? Para responder a esta pregunta, debemos explicar un m铆nimo de c贸mo funcionan las criptomonedas.

Una criptomoneda es ante todo una cadena de bloques, es decir, un registro (el historial de todas las transacciones en el sistema) que tiene consenso[1](todos tienen el mismo registro) y que es inviolable (imposible modificar una entrada en el registro una vez) se ha escrito), todo sin depender de una autoridad central. Cada participante tiene un identificador, y la cantidad disponible en su cuenta se calcula mirando el historial de transacciones relacionadas con este identificador.

En cuanto al anonimato, una cadena de bloques solo puede, por tanto, seudonimizar las transacciones, ya que, al igual que las transferencias bancarias, es un juego de escritura y, por tanto, es necesario identificar las cuentas iniciales[2]y la llegada de cada transacci贸n. Cabe destacar tambi茅n que si el sistema es descentralizado, no est谩 enfocado: dos partes no pueden realizar una transacci贸n sin depender del resto de la red, pues esta 煤ltima debe validar cada transacci贸n para agregarla al libro mayor y devolverla. por tanto, eficaz (escribir en el registro es performativo, por definici贸n).

No tenemos lugar aqu铆 para entrar en detalles t茅cnicos, pero debe entenderse que la principal innovaci贸n que permite garantizar la seguridad de las cadenas de bloques requiere mucho c谩lculo (por lo tanto, del gasto de electricidad[3]) para validar las transacciones. (esto se conoce como prueba de trabajo) 鈥 esto se llama miner铆a. Hasta el punto que la parte energ茅tica del costo de validar una transacci贸n en la pr谩ctica concentra esta actividad en manos de un peque帽o n煤mero de actores, lo que limita la descentralizaci贸n en consecuencia (para alentar la miner铆a a pesar de esto, los mineros son recompensados con criptomonedas de nueva creaci贸n cuando validan actas).

Control de moneda

Por lo tanto, las criptomonedas est谩n bastante lejos de ofrecer el sistema de transacciones ideal y tambi茅n tienen otras preocupaciones, como su incapacidad para administrar una cantidad de transacciones que correspondan a lo que realmente necesitar铆amos, incluso a escala local. Finalmente, lo poco que permiten, lo hacen a costa de un consumo energ茅tico inaceptable dada la actual

crisis clim谩tica[4].

El principal contraargumento a esta cr铆tica (una vez que se han dejado de lado las llamadas 芦energ铆as verdes禄鈥) es un m茅todo alternativo de validaci贸n de transacciones que consume menos energ铆a: la prueba de participaci贸n, o m谩s bien que hacer c谩lculos innecesarios, el sistema anima a mantener y acumular dinero 鈥 M谩s all谩 de los problemas serios de seguridad t茅cnica, la prueba de participaci贸n plantea la preocupaci贸n de vincular el dinero al sistema de transacciones t茅cnicas incluso m谩s que la prueba de trabajo.

El control del dinero, por ejemplo la creaci贸n monetaria, es una herramienta poderosa que debe ponerse al servicio de lo social y lo ecol贸gico, mientras que actualmente est谩 en manos de las finanzas (son los bancos privados los que tienen imprenta en la zona euro ). Las limitaciones geogr谩ficas y temporales del dinero tambi茅n pueden ser importantes herramientas econ贸micas que deben poder ser controladas democr谩ticamente.

Normalmente, las monedas locales alternativas pueden fomentar los cortocircuitos y desalentar la acumulaci贸n, por ejemplo, devaluando autom谩ticamente el dinero que pasa demasiado tiempo sin gastarse[5]. Quiz谩s, pero con otras tecnolog铆as.

Por ejemplo, el proyecto Taler gratuito es un sistema de transacciones (utilizable con cualquier moneda) que reproduce en la mayor medida posible las propiedades del efectivo, bas谩ndose en un sistema de intercambio de tokens portadores de valor, m谩s que en un registro.

Pablo

UCL Saint-Denis

Regi贸n francesa, UCL AL #319

Traducci贸n autom谩tica de A-infos

Original en frances: https://www.unioncommunistelibertaire.org

Recibido el 27 de octubre del 2021

Notas

[1]Ce 芦consensus禄 n鈥檃 pas grand-chose 脿 voir avec la notion habituelle: l鈥檌d茅e est juste que tout le monde voit la m锚me chose, pas que tout le monde soit d鈥檃ccord, politiquement par exemple, avec esta cosa.

[2]Lascriptomonedas generalmente usan incorrectamente el t茅rmino 芦billetera禄 para referirse a estas cuentas.

[3]El nombre 芦energomonnaie禄 ser铆a m谩s apropiado que 芦cryptomonnaie禄.

[4]Las estimaciones sit煤an el consumo de energ铆a de bitcoin por encima del de Noruega.

[5]Esto se ha implementado, por ejemplo, con los Pirineos, en Ari猫ge.