La semana pasada cristaliz贸 un cambio de escenario que se ven铆a gestando. La derecha conservadora empuja la crisis porque cree que s贸lo ella podr谩 darle cauce. El fracaso del programa antimacrista es vivido como triunfo conceptual de sus propios diagn贸sticos y pron贸sticos, como se ve en la notable editorial de La Naci贸n de hoy: https://www.lanacion.com.ar/鈥/militancia-sin-libreto鈥/

Frente a este estado de cosas, podemos impugnar -con raz贸n- los llamados a la 芦moderaci贸n禄, pero no deja de ser un detalle menor, que responde a un intento de alineamientos que atrasa. Si hacemos caso al diagn贸stico coincidente difundido por organizaciones populares y legisladores opuestos al acuerdo de refinanciaci贸n de la deuda con el FMI, se hace obvio que el malestar social no har谩 sino agudizarse al ritmo de la crisis, sin cause pol铆tico adecuado. La idea de que la pol铆tica es una actividad 芦transformadora禄 (idea propia de los procesos revolucionarios del siglo XX) es una hip贸tesis a verificar a煤n, y por lo tanto no es suficiente como mera declaraci贸n de intenciones. Leer la editorial de La Naci贸n (la fusi贸n entre 芦marxismo y peronismo禄 como identidad del enemigo configurado en los 麓70), y pensar seriamente hasta qu茅 punto la discusi贸n entre 芦moderados禄 contra 芦voluntaristas禄 (y otros tantos eufemismos para la interna Alberto/Cristina) queda chica y vieja frente a la dimensi贸n del dilema planteado por la inminencia de la crisis, puede resultar 煤til para asumir el dilema 煤ltimo de la coyuntura: dar cauce democr谩tico-popular (efectiva distribuci贸n real de la riqueza) a la crisis, o dejar terreno yermo a la iniciativa de la reacci贸n.

