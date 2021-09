Políticas de exacerbación del miedo y censura en la gestión del Covid

–

Pol铆ticas de exacerbaci贸n del miedo y censura en la gesti贸n del Covid

La concentraci贸n de poder econ贸mico y medi谩tico hace a煤n m谩s apremiante la necesidad de que surjan voces que exijan con firmeza el debate p煤blico. Un debate abierto y libre con perfiles no solamente cient铆ficos, sino econ贸micos, pol铆ticos, filos贸ficos y 茅ticos.5 Paneles de la Comuinidad Madrid en Plaza de Espa帽a. 脕LVARO MINGUITO脕ngeles Maestro

M茅dica, T茅cnica Superior de Salud P煤blica. Ex diputada, portavoz de Sanidad en el Congreso

A medida que pasa el tiempo, el necesario an谩lisis retrospectivo de las pol铆ticas gubernamentales y de los grandes medios de comunicaci贸n va desvelando hechos que dif铆cilmente se corresponden con objetivos de protecci贸n de la salud de las poblaciones frente a la nueva pandemia.

Los interrogantes son muchos y como veremos, salvo algunas excepciones, las l铆neas generales aplicadas por los gobiernos y las corporaciones medi谩ticas 鈥渙ccidentales鈥 (le谩se la UE y Estados Unidos) no difieren en lo sustancial.

1. Miedo, confusi贸n e impotencia

La militarizaci贸n del miedo, ante la irrupci贸n de la crisis sanitaria, con la esperp茅ntica presencia de uniformados del Ej茅rcito, la Polic铆a y la Guardia Civil en las ruedas de prensa para informar del Covid y la represi贸n, a veces brutal, en las calles, se aderez贸 con las terribles im谩genes de personas ancianas muertas en situaci贸n de total abandono, previa denegaci贸n de asistencia en la sanidad p煤blica. Mientras tanto, los hospitales privados exhib铆an una situaci贸n de insultante normalidad y en ellos ingresaban personajes p煤blicos y personas adineradas de todas las edades. Las denuncias presentadas por familiares de personas muertas por 鈥渉omicidio imprudente, omisi贸n del deber de socorro y denegaci贸n de asistencia m茅dica鈥, han sido archivadas por la Fiscal铆a.

El resultado fue la creaci贸n de una sensaci贸n de cat谩strofe y de riesgo de muerte general para una enfermedad con una tasa global de letalidad de 0,8% (1).

2. La autorizaci贸n condicional de las vacunas para una situaci贸n de emergencia y la 鈥渋nexistencia鈥 de alternativas terap茅uticas.

Con el escenario del miedo bien instalado, se impone la vacuna como 煤nica soluci贸n.

La relaci贸n entre los gobiernos de la UE y de Estados Unidos con las multinacionales farmac茅uticas en relaci贸n con las circunstancias de autorizaci贸n de las vacunas ha sido recientemente tratado por m铆 en el art铆culo: 鈥淟a Covid, los gobiernos de la UE y las multinacionales farmac茅uticas鈥.

La culminaci贸n del proceso para la autorizaci贸n de emergencia (en Estados Unidos) y condicional (en la UE) requiri贸 de dos condiciones interconectadas: convencer a la opini贸n p煤blica de que no exist铆a tratamiento alternativo y la neutralizaci贸n de la creciente informaci贸n que contradec铆a el discurso oficial.

Uno de los cuatro criterios establecidos por la Food and Drug Administration (FDA) para autorizar el uso de emergencia de un medicamento es la 鈥渋nexistencia de alternativa adecuada, aprobada, disponible鈥.

El primer objetivo, pues, era situar la vacuna como 煤nica posibilidad terap茅utica, desacreditando otras medicamentos, que sin constituir la panacea 鈥攅so en medicina no existe鈥 estaban demostrando ser relativamente eficaces en tratamientos extrahospitalarios.

A pesar de que 56 pa铆ses (2) adoptaron el tratamiento ambulatorio precoz para casos de Covid con medicamentos poco costosos, bien conocidos 鈥攍a hidroxicloroquina (HQC) y la ivermectina forman parte de la lista de medicamentos esenciales de la OMS鈥, y con una eficacia relativamente alta, no s贸lo fueron denigrados o minusvalorados por los grandes medios de comunicaci贸n, sino que en EE UU lleg贸 a prohibirse en las farmacias su dispensaci贸n para el tratamiento del Covid.

El desprestigio de cualquier otro tratamiento y de los profesionales que los utilizaban abr铆a la puerta 鈥攅n un escenario de terror e inseguridad generalizados鈥 a las vacunas como soluci贸n definitiva

Uno de los esc谩ndalos editoriales m谩s ilustrativos es el que tuvo lugar en la prestigiosa revista The Lancet, con la publicaci贸n el 22 de mayo de 2020 de un estudio en el que se revelaba el 鈥減eligro de muerte card铆aca鈥 ocasionado por la HCQ en el tratamiento de la Covid. Esta publicaci贸n, ampliamente difundida en todo el mundo, llev贸 a la inmediata suspensi贸n de ensayos cl铆nicos con HCQ. El 4 de junio, The Lancet se retractaba. Tres de los cuatro firmantes del art铆culo se retractaron y dos de ellos reconocieron tener conflicto de intereses con la multinacional Gilead que promov铆a el Redemsvir, tambi茅n para el tratamiento del Covid. El art铆culo se retir贸 pero el da帽o ya estaba hecho. Durante una reuni贸n de expertos a puerta cerrada filtrada el 24 de mayo de 2020 en Francia, los editores de The Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM) explicaron c贸mo los actores farmac茅uticos econ贸micamente poderosos estaban corrompiendo 鈥渃riminalmente鈥 la ciencia m茅dica para promover sus intereses (3).

Ha habido que esperar hasta hace pocos d铆as para que la OMS anuncie la puesta en marcha del ensayo llamado 鈥淪olidarity鈥 para estudiar el tratamiento del Covid con varios de ellos, entre ellos la hidroxicloroquina, tras haber suspendido el ensayo correspondiente en mayo de 2020, 鈥減or precauci贸n鈥.

El desprestigio de cualquier otro tratamiento, incluida la administraci贸n de suero hiperinmune procedente de pacientes que superaron el Covid, y de los profesionales que los utilizaban, como veremos, abr铆a la puerta 鈥攅n un escenario de terror e inseguridad generalizados鈥 a las vacunas como soluci贸n definitiva.

3. La eliminaci贸n de informaci贸n que cuestiona el discurso oficial

Poco tiempo despu茅s de surgir la pandemia, empezaron a aparecer enlaces en los navegadores de internet a noticias no buscadas, precisamente cuando se trataba de encontrar opiniones de expertos que pod铆an cuestionar el discurso dominante. En estos enlaces se califica como fake la noticia requerida y dirig铆an hacia informaciones oficiales. Desde hace algunos meses, para los buscadores en lengua castellana, el procedimiento se ha sofisticado. P谩ginas como newtral.es o maldita.es, actuando a la velocidad del rayo, califican como falsa toda informaci贸n emitida por cient铆ficos de cualquier parte del mundo que cuestionen la versi贸n imperante. Puede decirse que la rapidez a la que act煤an es directamente proporcional a la categor铆a profesional del investigador emisor de la informaci贸n.

Pero Spain no es diferente. Se trata de una estrategia general centralizada en la Trusted News Initiative-Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI), puesta en marcha y liderada por la BBC. La TNI se crea en 2019, pero adquiere un enorme impulso dos semanas despu茅s de que la OMS declare la situaci贸n de pandemia por Covid, asumiendo como objetivo 鈥渃ombatir la desinformaci贸n da帽ina sobre vacunas鈥 al tiempo que 鈥渁nuncia un importante proyecto de investigaci贸n鈥.

Los miembros de la TNI (4) se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual 鈥渟e revisar谩 con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformaci贸n鈥. Es decir, se eliminar谩.

Estas empresas son las que en cada pa铆s buscan los socios m谩s adecuados. En el Estado espa帽ol, Newtral y Maldita act煤an en colaboraci贸n con Facebook/ Whatsapp y Google/Youtube. La empresa Newtral, de la periodista Ana Pastor, declara un capital social inicial, en octubre de 2017, inferior a 10.000 euros y afirma haber facturado en 2020 m谩s de 2.500.000 de euros.

El canon, el 煤nico discurso v谩lido, es el oficial que proviene de la OMS o de los organismos gubernamentales. Todo ello, a pesar de que, como corresponde a un proceso desconocido anteriormente, las informaciones 鈥渙ficiales鈥 se revelen como falsas o contradictorias poco tiempo despu茅s.

No se puede ocultar que las multinacionales farmac茅uticas tienen un largu铆simo historial de corrupci贸n de pol铆ticos, expertos y m茅dicos para lograr sus objetivos econ贸micos

Lo que no se puede ocultar, si no es con intereses espurios, es que las multinacionales farmac茅uticas tienen un largu铆simo historial de corrupci贸n de pol铆ticos, expertos y m茅dicos para lograr sus objetivos econ贸micos, como ha denunciado magistralmente Peter C. Gotzsche (5). Baste ahora recordar el soborno realizado por la multinacionales farmac茅uticas al Comit茅 de Expertos de la OMS para la gripe A y denunciado por la misma agencia internacional al d铆a siguiente de declarar extinguida la pandemia . El pasado mes de julio se conoci贸 que las tres mayores empresas distribuidoras de medicamentos y la farmac茅utica Johnson & Johson hab铆an acordado pagar 26.000 millones de d贸lares para hacer frente a las demandas por su responsabilidad al promover fraudulentamente el consumo de opioides. Se gener贸 as铆 la adici贸n a los mismos de muchas centenares de miles de personas falleciendo cerca de 70.000 por sobredosis.

3. 1. 驴Qui茅n mueve los hilos del engranaje?

Como corresponde al multimillonario negocio abierto con la compra por parte de los estados de cientos de millones de dosis de vacunas contra el Covid 19, las dos mayores empresas de Fondos de Inversi贸n del mundo, Black Rock y Vanguard son las mayores accionistas de la tres grandes multinacionales farmac茅uticas productoras de vacunas: Pfizer, Moderna y Astra Zeneka.

Estos dos gigantescos Fondos son inversores mayoritarios en las principales empresas del Ibex 35, incluidos los grandes bancos CaixaBank, Banco Santander y BBVA, quienes a su vez son accionistas de los principales medios de comunicaci贸n del Estado espa帽ol. Entre los dos Fondos son adem谩s accionistas mayoritarios del New York Times y de cuatro de los seis grandes grupos que controlan los medios de comunicaci贸n en EE.UU., y en buena parte del mundo: Time Warner, Comcast, Disney y News Corp.

En el Estado espa帽ol no s贸lo controlan ambos fondos de inversi贸n la producci贸n de informaci贸n y la creaci贸n de opini贸n a trav茅s de estos gigantes de la comunicaci贸n sino que desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversi贸n, CVC, se convirtieron en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El Pa铆s y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de m谩s de 1.000 millones de euros.

Adem谩s, Blackrock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados medi谩ticos del Estado espa帽ol. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco.

Diferentes autores est谩n se帽alando el conocimiento limitado e inestable que se posee acerca del Covid que hace que temas como la eficacia del confinamiento o de las vacunas est茅n en discusi贸n, y sobre todo, se preguntan acerca de la confiabilidad atribuible a quienes deciden si una informaci贸n es falsa o da帽ina. La investigadora de bio茅tica sueca Emilia Niemiec analizaba en un reciente informe cient铆fico titulado 鈥淐OVID-19 y desinformaci贸n: 驴Es la censura de las redes sociales un remedio para la difusi贸n de desinformaci贸n m茅dica?鈥, si la censura podr铆a servir intereses pol铆ticos, comerciales u otros. En el citado informe afirmaba: 鈥淟a censura no se basa 煤nicamente en la ciencia. Un an谩lisis de contenido prohibido en las redes sociales sugiere que la moderaci贸n a menudo tiene un sesgo pol铆tico鈥.

Diferentes autores est谩n se帽alando el conocimiento limitado e inestable que se posee acerca del Covid que hace que temas como la eficacia del confinamiento o de las vacunas est茅n en discusi贸n, y sobre todo, se preguntan acerca de la confiabilidad atribuible a quienes deciden si una informaci贸n es falsa o da帽ina

En el mismo sentido, el senador australiano Malcolm Roberts pregunt贸 en el Senado el 11 de agosto 鈥渟i exist铆a un posible 鈥榗onflicto de intereses鈥 que le diera a Google la 煤ltima palabra sobre c贸mo se analiza y aprueba la informaci贸n sobre la vacuna Covid-19鈥. Roberts se帽al贸 al respecto que 鈥渓a empresa matriz de Google y YouTube, Alphabet, posee el 12 por ciento de Vaccitech Ltd. a trav茅s de un fondo de capital de riesgo GV (anteriormente Google Ventures). Vaccitech es una empresa de biotecnolog铆a con sede en el Reino Unido que co-invent贸 la vacuna AstraZeneca鈥. La publicaci贸n citada afirma haberse dirigido a Alphabet, Vaccitech y Google para contrastar la informaci贸n sin haber obtenido respuesta.

Este conglomerado de poder econ贸mico y medi谩tico est谩 contando con la colaboraci贸n pasiva de la mayor parte de las sociedades m茅dicas 鈥攓ue subsisten en gran medida gracias a las subvenciones de la industria farmac茅utica鈥 y la muy activa de los gobiernos de todo color pol铆tico como brazos ejecutores indispensables de todo este engranaje de intereses.

Hablar de la independencia de los medios de comunicaci贸n, en general, y muy especialmente en los que concierne a la epidemia Covid y a las vacunas, parece una broma de mal gusto y/o un insulto a la inteligencia.

4. 驴A qui茅n se ha censurado?

Por si alguna persona ingenua pudiera pensar que se ha censurado a youtubers 鈥渁ntivacunas鈥 o a l铆deres de extrema derecha negacionista, menciono a algunas de las muchas personalidades cient铆ficas de primer nivel y sin conflicto de intereses con la industria farmac茅utica. Este aspecto es crucial, como bien puede comprenderse, y que est谩 por demostrar por parte de los socios centrales y perif茅ricos de la TNI.

Estas personas censuradas, denigradas y estigmatizadas como 鈥渘egacionistas鈥 o 鈥渁ntivacunas鈥 no tienen nada en com煤n entre s铆, salvo haber emitido puntos de vista cr铆ticos con las vacunas Covid o la gesti贸n de la pandemia, vinculados estrictamente a su 谩mbito profesional o cient铆fico. Todas ellas han sido denostadas por personal de medios de comunicaci贸n con una cualificaci贸n muy inferior o inexistente para estos temas y para los que, insisto, est谩 por establecer, para ellos y para sus empresas, la ausencia de vinculaci贸n econ贸mica con las grandes corporaciones farmac茅uticas.

Luc Montagnier. Vir贸logo franc茅s. Premio N贸bel de Medicina en 2008.

Kary Banks Mullis. Bioqu铆mico estadounidense. Premio N贸bel de Qu铆mica, inventor de la PCR.

John Ioannidis. M茅dico griego-estadounidense, director del Centro de Investigaci贸n en Prevenci贸n de Stanford. Editor jefe del European Journal of Clinical Investigation.

Robert W. Malone. Vir贸logo, inmun贸logo y bi贸logo molecular estadounidense. Inventor de la plataforma de tecnolog铆a ARNm.

Didier Raoult. Infect贸logo y microbi贸logo franc茅s, especialista en las enfermedades infecciosas emergentes en la Universidad de Aix-Marsella AMU. Forma parte del Consejo cient铆fico independiente Covid-19 que asesora al gobierno de Francia en la lucha contra la pandemia de enfermedad por coronavirus

Karina Acevedo. Doctora en Inmunogen茅tica por la Universidad de Cambridge, Posdoctorado en Epidemiolog铆a por el Instituto de Zoolog铆a de Londres. Doctora en Zoolog铆a (Ecolog铆a Molecular).

El TNI tambi茅n ha censurado a personal m茅dico de primera l铆nea que ha salvado miles de vidas con los primeros tratamientos de Covid-19. A finales del mes de julio se conoci贸 la noticia de que Giuseppe De Donno, exjefe de neumolog铆a del hospital Carlo Poma de Mantua, conocido por haber usado con pacientes graves el tratamiento con suero hiperinmune procedente de personas que hab铆an padecido y sobrevivido al Covid 19, hab铆a aparecido ahorcado en su casa. A pesar de que todos los pacientes as铆 tratados sobrevivieron a la enfermedad, De Donno fue atacado y denigrado p煤blicamente, hasta el punto de que abandon贸 su puesto y se dedic贸 a la 鈥渕edicina de base鈥. La Fiscal铆a ha abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y excluir un homicidio.

Es inaceptable desde el m谩s elemental derecho a la informaci贸n la censura como instrumento para negar cualquier debate o controversia p煤blica entre cualificados interlocutores con posiciones diferentes

Sin pretender que las valoraciones de los cient铆ficos censurados concentren los an谩lisis definitivos sobre el tema, lo que es inaceptable desde el m谩s elemental derecho a la informaci贸n es la censura como instrumento para negar cualquier debate o controversia p煤blica entre cualificados interlocutores con posiciones diferentes. El hecho de que 茅sta sea la pol铆tica general que se est谩 implementando en la mayor铆a de los pa铆ses apuntala la sospecha de que se est谩 hurtando el debate a la sociedad, precisamente porque es la 煤nica manera de conseguir que el miedo haga su trabajo, anestesiando la reivindicaci贸n del derecho a saber, mientras los due帽os de las farmac茅uticas y de los medios de comunicaci贸n culminan su negocio.

Resumiendo, los propietarios de los grandes fondos de inversi贸n del mundo son, a su vez, los due帽os mayoritarios de las principales multinacionales farmac茅uticas que est谩n vendiendo sus vacunas a los Estados por valor de decenas de miles de millones de euros. Y esos mismos fondos de inversi贸n, no s贸lo controlan la mayor parte de los grandes emporios medi谩ticos en EE UU 鈥攓ue a su vez controlan los medios locales 鈥渙ccidentales鈥濃, sino que son propietarios mayoritarios, directa o indirectamente, de los principales grupos medi谩ticos del Estado espa帽ol.

Es esta fase del capitalismo, con el mayor grado de concentraci贸n de capital que ha conocido la historia, la que permite el mayor grado de control social y la que, precisamente no soporta niveles de libertad de expresi贸n que, en su momento, fueron consustanciales a las revoluciones burguesas. M谩xima capacidad de control y m铆nima elasticidad para soportar la contradicci贸n, indicadores de la falsa libertad que preconizan y de la decadencia del sistema.

En todo caso, el hecho de que, por ahora, la concentraci贸n de poder econ贸mico y medi谩tico convierta en an茅cdota irrelevante el color pol铆tico de los diferentes gobiernos que, sumisos, marcan el paso de quienes realmente tienen en sus manos el poder, hace a煤n m谩s apremiante la necesidad de que surjan 鈥攜 se publiquen en medios de comunicaci贸n verdaderamente independientes鈥 voces que exijan con firmeza el debate p煤blico. Un debate abierto y libre con perfiles no solamente cient铆ficos, sino econ贸micos, pol铆ticos, filos贸ficos y 茅ticos.

Voces que, como el 鈥淵o acuso鈥 de Emile Zola, deben levantarse sobre la violencia que impone las acusaciones de 鈥渘egacionista鈥, 鈥渁ntivacunas鈥 o sospechoso de connivencia con la extrema derecha, realizadas precisamente por quienes desde posiciones dogm谩ticas intentan imponer el pensamiento 煤nico, o lo que es lo mismo, el no pensamiento.

