En estos últimos días tres personas fueron asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. A Elías lo mataron en una recuperación de tierras por mapuche, a Lucas lo mataron en un barrio popular por marrón y a Alejandro lo torturaron y mataron en una comisaría, por loco. Alejandro era paciente psiquiátrico y lo que hubiera necesitado es ser atendido por personal de salud mental, no por la policía.

Nos preocupa la trama que vincula estos asesinatos, el sustrato que hay detrás de los gatillos, las violencias estructurales que sostienen las armas, los castigos y los punitivismos.

Nos preocupa no poder hacer nuestra la lucha mapuche ni entramarnos para converger en ella. Nos subleva una estabilidad fundada en la permanencia de un Estado roquista basada en la apropiación privada de la tierra, en la acumulación y la persecución del marrón, del villerx, del empobrecidx, del indigena.

Necesitamos encontrar respuestas para estos asesinatos, pero pedir cárcel para quienes aprietan un gatillo, no alcanza y el castigo no es una solución.

Nos preocupa cuando escuchamos: «Lucas no era delincuente, no lo merecía» o “Mi color no es delito”, entendemos que hoy las marcas de la raza y la clase se criminalizan. Pero también necesitamos expandir esta pregunta: ¿Creemos acaso que el delito justifica un asesinato?

No queremos pedirle justicia a una justicia racista, clasista, patriarcal y punitiva. Queremos forzarnos a desarmar los pilares que sostienen que estos gestos sean habilitados. Queremos crear nuevos relatos que logren destruir los hilos del poder punitivo. Queremos otras formas de convivir que estén lejos del castigo, la tortura y la muerte.

