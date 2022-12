–

De parte de Kurdistan America Latina December 14, 2022 38 puntos de vista

Unos 11 antiguos miembros de la Junta Ejecutiva Central (MYK) del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) han sido procesados por 鈥渋nsultar a los turcos鈥 por las declaraciones que hicieron sobre el Genocidio Armenio en un comunicado de prensa, el 24 de abril de 2021.

La demanda en su contra fue presentada por la Fiscal铆a General de Ankara y solicita que sean juzgados en virtud del art铆culo 301 del C贸digo Penal turco, titulado 鈥淚nsultar a la identidad turca鈥, por una declaraci贸n de prensa que hicieron el 24 de abril de 2021, en la que se inclu铆a el t茅rmino 鈥淕enocidio Armenio鈥.

La fecha del 24 de abril hab铆a sido elegida para dicha declaraci贸n de prensa conmemorando el d铆a, en 1915, en que comenz贸 dicho genocidio, perpetrado por el Estado turco.

鈥淓l Estado de Derecho no protege a los miembros de un partido pol铆tico establecido de acuerdo con la Constituci贸n y las leyes de la Rep煤blica de Turqu铆a de llevar a cabo actividades contra la naci贸n turca鈥, dice la acusaci贸n.

En la actualidad, existe un amplio reconocimiento internacional -el 煤ltimo el a帽o pasado por parte de Estados Unidos-, de que las deportaciones y masacres perpetradas por las autoridades otomanas en 1915 constituyeron un genocidio. Sin embargo, no existe tal consenso en Turqu铆a, donde las denuncias de genocidio se han considerado en gran medida parte de una conspiraci贸n de 鈥渆nemigos internos y externos鈥 para socavar la seguridad y el estatus del Estado turco.

Las afirmaciones contenidas en la declaraci贸n, seg煤n la Fiscal铆a de Ankara, son 鈥渃ontrarias a los intereses nacionales鈥.

Seg煤n informa T24, el Ministerio de Justicia dio el permiso necesario para que los pol铆ticos del HDP fueran juzgados. En el acta de acusaci贸n, se afirma que la libertad de expresi贸n es un derecho absoluto, seg煤n las convenciones internacionales, la Constituci贸n y las leyes, y que este derecho s贸lo puede limitarse por las razones especificadas en la Constituci贸n. Tambi茅n se indica que las palabras de la declaraci贸n pon铆an a la Rep煤blica de Turqu铆a bajo sospecha y que, seg煤n la Constituci贸n, los diputados estaban obligados a servir de acuerdo con los intereses de la naci贸n y el Estado turcos.

El acta de acusaci贸n se帽ala: 鈥淓st谩 claro que el orden constitucional democr谩tico no protege las acciones, palabras y comportamientos que humillan abiertamente al Estado de la Rep煤blica de Turqu铆a y a la naci贸n turca. El orden legal no protege a los miembros de un partido pol铆tico establecido y que lleva a cabo actividades de acuerdo con la Constituci贸n y las leyes de la Rep煤blica de Turqu铆a para trabajar en contra de los intereses de la Naci贸n Turca y del Estado de la Rep煤blica de Turqu铆a. En este contexto, est谩 claro que las afirmaciones de la declaraci贸n son contrarias a los intereses nacionales de la Naci贸n Turca y a los hechos hist贸ricos鈥.

El escrito de acusaci贸n supone que los comentarios de los 11 ex miembros de la Junta del HDP 鈥渟on de una naturaleza destinada a humillar a la Naci贸n Turca ante la historia y en la comunidad internacional鈥, y pide que sean condenados a penas de prisi贸n de entre seis meses y dos a帽os.

El resumen de la declaraci贸n de los pol铆ticos del HDP, del 24 de abril, tal como se incluye en la acusaci贸n, es el siguiente: 鈥淓l 24 de abril de 1915, 250 intelectuales y pol铆ticos armenios fueron deportados a la fuerza de sus hogares y asesinados por la Te艧kilat-谋 Mahsusa, la organizaci贸n del Comit茅 de Uni贸n y Progreso (en turco: 陌ttihat ve Terakki Cemiyeti). Esta fecha fue el d铆a en que comenz贸 el Genocidio Armenio. El pueblo armenio fue expulsado de su patria, donde hab铆a vivido durante miles de a帽os, y masacrado en gran medida. Anatolia fue descristianizada. Como consecuencia del genocidio, las propiedades y los bienes culturales cambiaron de manos con la voluntad p煤blica.

鈥漈urqu铆a no se ha enfrentado al Genocidio Armenio durante 106 a帽os. El crimen que no se afront贸 se repiti贸, el crimen que no se afront贸 se ha trasladado a la actualidad. El gran crimen qued贸 impune, la discriminaci贸n y los cr铆menes de odio se convirtieron en algo habitual. El Genocidio Armenio es, ante todo, una cuesti贸n humanitaria, jur铆dica y social que debe ser afrontada y aceptada con justicia en la actualidad鈥 El Genocidio Armenio tuvo lugar en estas tierras y debe garantizarse la justicia en estas tierras. A principios de siglo, el genocidio armenio se convirti贸 en el s铆mbolo de una pol铆tica en la que las fuerzas oscuras y la l铆nea asesina dentro del Estado se vieron favorecidas por los pueblos.

鈥滶s muy importante para mostrar los c贸digos de la pol铆tica asesina que se adopt贸 contra los pueblos griego, asirio, caldeo, kurdo, alev铆 y yezid铆 y que se sigue aplicando hoy en d铆a, as铆 como la naturaleza del mecanismo del genocidio. Enfrentarse a este mecanismo de masacre y matanza es la condici贸n sine qua non del futuro brillante de Turqu铆a y de la vida en com煤n鈥.

FUENTE: Duvar / Fecha de publicaci贸n original: 8 de diciembre de 2022 / Traducido por Rojava Azadi Madrid

<!–

–>