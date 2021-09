–

La formaci贸n pol铆tica VOX, supuestamente tan denostada por la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n tradicionales, parece tener un escudo protector oculto dentro de este duopolio informativo que hace que est茅n protegidos frente a los esc谩ndalos vinculados a los pol茅micos medicamentos experimentales a los que err贸neamente se les llama vacunas. Vamos, igual que PP, PSOE, PNV, Bildu, Podemos鈥 En este tema, al igual que en muchos otros, todos los partidos pol铆ticos existentes (y casi que por existir) son iguales. El pol茅mico protagonista, c贸mo no, el diputado que m谩s ha fomentado y promovido la salvaje campa帽a de vacunaci贸n (no son vacunas, sino, como mucho, medicamentos experimentales) de todas las Cortes Generales, es decir, Juan Luis Steegmann.

Empresas vinculadas a Steegmann (en la mayor铆a parece que ejerc铆a de director general o, cuando menos, directivo) habr铆an recibido gigantescas subvenciones por parte de las farmac茅uticas. Steegmann, adem谩s de ser diputado por Madrid, es el responsable de Sanidad de VOX. Seg煤n esta informaci贸n, empresas vinculadas a Steegmann han recibido tan s贸lo en 2020 subvenciones por cantidad de 858.000鈧 por parte de dos pol茅micas farmac茅uticas. En concreto, 222.000鈧 de Pfizer y la friolera de 636.000鈧 de Johnson & Johnson. De ah铆 se entiende su af谩n vacunatorio, como el coordinador de la OMS en Espa帽a.

DE PFIZER:

鈥 Fundaci贸n Pethema: 161.182鈧

鈥 SEHH: 3.840鈧

鈥 Fundaci贸n Curaci贸n LMC: 28.000鈧

鈥 AMHH: 16.400鈧

鈥 FEHH: 13.000鈧

DE JOHNSON & JOHNSON:

鈥 FEHH: 458.290鈧

鈥 Fundaci贸n Investigaci贸n Biom茅dica: 85.469鈧

鈥 AMHH: 23.000鈧

鈥 SEHH: 69.643鈧

Steegman, por supuesto, no es el 煤nico. M谩s pol铆ticos vinculados de manera pol茅mica con la Big Pharma, el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Da igual el color pol铆tico est谩n todos manchados. Hace poco se celebr贸 un debate en la cadena 8TV de Catalu帽a. En el mismo participaron, entre otros, Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona y Presidente del Instituto Catal谩n de Salud (ICS), as铆 como el popular youtuber Joan Planas. En un momento en el que Planas coment贸 un titular de Business Insider, Trias lo neg贸, llegando a afirmar que 鈥渓a gente vacunada y que se contagia de coronavirus, no se muere鈥. A raz贸n de esta mentira descarada, Planas ha publicado un v铆deo en su canal de YouTube con las declaraciones de Trias, con su intervenci贸n y con varios recortes de prensa con los que desmonta tales mentiras. Cabe a destacar que en el portal de transparencia de la pol茅mica Janssen se puede comprobar lo que ha percibido el Institut Catal谩 de Salut, presidido por Trias desde hace tres meses, de Janssen. La cantidad entregada por Janssen a esta empresa p煤blica a lo largo del a帽o 2020 asciende a 315.000 euros. M谩s subvenciones astron贸micas como la de las empresas vinculadas a Steegmann , aunque no tanto: Asimismo, el ICS tambi茅n ha recibido aportaciones econ贸micas de la farmac茅utica Pfizer en 2020, aunque en una cantidad abrumadoramente menor. La cantidad entegada en 2020 fue de 5.120 euros.

Hay que destacar que estos pol铆ticos, no s贸lo son pol铆ticos 鈥 y como todos unos t铆teres en manos de las grandes empresas y del gran capital 鈥 sino que tambi茅n ocupan cargos importantes en empresas o fundaciones relacionadas con la salud. As铆 las farmac茅uticas no sobornan indiscriminadamente a cualquier politicucho o diputado, sino a los especialistas de los partidos en sanidad quienes, antes la est煤pidez, ignorancia y corrupci贸n de sus colegas de partido, imponen los enfoques del Big Pharma. Como los partidos son jer谩rquicos y no se cuestionan las 贸rdenes, votan todos en los parlamentos, gracias a la disciplina de partido, lo impuesto por la direcci贸n, que en materia de sanidad es lo que dicta su responsable en el tema. Por eso los grandes lobby saben a qui茅n untar para que les resulte m谩s barato. Si a eso le sumamos el mecanismo intr铆nseco del parlamento y el funcionamiento de la democracia, hace que el c铆rculo cierre y todo sea completo: un sistema en manos de una 茅lite, dise帽ado para oprimir a la poblaci贸n y 鈥渆st铆mulado鈥 con pasta cuando no funciona lo suficientemente r谩pido o eficaz. Y esto es as铆 en todos los pa铆ses del globo, sean democracias o dictaduras.

As铆 en EE.UU o en el Reino Unido, por ejemplo, los grandes lobbys (armament铆sticos, tecnol贸gicos, energ茅ticos, financieros, o en este caso farmac茅uticos) dictan, o bien compran, las decisiones que toman los pol铆ticos en los respectivos parlamentos, las decisiones de los m茅dicos, de los gobiernos y por supuesto de la OMS y de los tribunales, lo que hace 鈥 como siempre ha sido 鈥 pr谩cticamente in煤til recurrir a ellos, al menos en cuestiones de fondo o gran calado.

Como peque帽a muestra, en la piel de toro el Tribunal Supremo ha avalado y autorizado la petici贸n de la Xunta para poder exigir la presentaci贸n del 鈥榩asaporte covid鈥 a los ciudadanos que quieran acceder a interior de los locales de hosteler铆a y de ocio nocturno en la comunidad gallega. La secci贸n cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado finalmente el recurso presentado por la el Gobierno de Alberto N煤帽ez Feij贸o contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que hab铆a rechazado esta medida. Esta medida de pie a que tambi茅n en Espa帽a se afiance, como en Francia, Italia, Israel o Australia, entre otros lugares, la dictadura sanitaria.

