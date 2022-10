–

De parte de El Topo October 3, 2022 297 puntos de vista

Es viernes y no quieres salir, no es que las resacas sean cada vez mas duras, es que cada vez te interesan menos. Y estar en bares consumiendo agua, porque no te da el dinero y porque por salud decides no consumir ninguna sustancia por un tiempo, no mola. Y no porque no moles, es que esa imagen incomoda. Incluso, puede que seas objeto de chistes sin gracia.

As铆, quedas en el barrio, que en la periferia se est谩 muy a gusto, con tus tres amigues que andan en las mismas que t煤. Algune bebe cerveza, tampoco es que vayamos a ser abstemias para siempre, la vida ya es dura. Despu茅s de ponerse al d铆a, contando cosas que ya todes saben porque, aunque no se puedan ver, chatean a diario, pero eso de ver gesticular a tu amigue te llena el cora, empiezan con los temas fetiches de siempre.

Y es que nos vemos poco, no por deseo, de hecho duele que, viviendo en la misma ciudad no pueda verles porque entre sus trabajos en horario nocturno y mis ritmos de pluriempleada es imposible. Sin olvidar que todes somos acr贸batas compaginando activismo, estudio, deporte por salud mental, el cuidado de la familia, humana y animal, y tambi茅n puede que la relaci贸n con alg煤n hetero b谩sico con el que la gesti贸n emocional es agotadora.

Estos ratitos son oasis en el desierto de la cotidianidad y hablan de lo mucho que echan de menos bailar, el hast铆o de lo colectivo, nadie escucha a nadie, los t铆os siguen haciendo de las suyas, el debate sobre c贸mo crear espacios de ocio seguros, las antidepresivas, la sesi贸n con tu psico, con la que no sabes si continuar谩s porque no hay pelas para pagar, y c贸mo nos ayudar铆amos si lleg谩ramos a conseguir el trabajo digno que nos merecemos.

Son entorno seguro para reivindicar el espacio que merece la tristeza. Esa que causa saber a tu familia lejos, a tu madre reventada limpiando mierda guiri durante treinta y cinco a帽os, a tu t铆a con c谩ncer, a tu hermana con ansiedad por un episodio de violencia callejera, el acoso laboral de otre colegui, la precariedad, las facturas, las movies mis贸ginas que siguen impunes en espacios politizados y un largo etc茅tera que se hace pesado porque ya hemos dejado mucha energ铆a en hacer entender c贸mo de dolorosas son las violencias cuando te atraviesan, una y otra vez.

Y no es que nos centremos solo en lo negativo, es que queremos poder hablar de lo que nos pasa sin que se nos tache de chupaenerg铆as y no sentirnos presionades a hacer el ejercicio est煤pido de buscar lados positivos o, peor aun, darnos palmas masculinas en la espalda y barrerlo bajo la alfombra porque 芦qu茅 inc贸moda la tristeza禄.

驴Qu茅 nos espanta tanto?驴No poder hacer nada?驴Enfrentar nuestras propias heridas?驴Descubrir que existe una responsabilidad colectiva y no la estamos asumiendo?

驴No es m谩s sano permitirnos la tristeza? Hablarla y naturalizarla como lo que es, una emoci贸n humana. Prefiero hacer pol铆tica de lo personal, porque los problemas que nos llevan a ella son pol铆ticos y p煤blicos pero, a lo que no voy a contribuir silenciando a les dem谩s, es al miedo a no ser escuchada, a sufrir sole.