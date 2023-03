–

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淧oland: Forging the Polish Nation Nonviolently, 1860s鈥1900s鈥 escrito por Maciej J. Bartkowski en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

El Dr. Maciej Bartkowski es un experto en resistencia civil, asesor principal del Centro Internacional sobre Conflictos Noviolentos (ICNC) y profesor en la Escuela Krieger de Artes y Ciencias de la Universidad Johns Hopkins, donde ense帽a resistencia estrat茅gica noviolenta contra las dictaduras.

La tercera y 煤ltima partici贸n de la Commonwealth polaco-lituana en 1795 puso fin a la existencia del estado polaco. Dividida entre Rusia, Prusia y el Imperio de los Habsburgo, Polonia tardar铆a m谩s de 123 a帽os en resurgir como un estado-naci贸n independiente en 1918.

En el momento de la partici贸n, ning煤n sector de la sociedad puso la identidad polaca por encima inter茅s de clase. Los derechos pol铆ticos se hab铆an confinado a una clase privilegiada, la szlachta, que pod铆a elegir y limitar los poderes de los reyes. Esta clase hab铆a abusado y explotado a los campesinos durante siglos mientras imped铆a el surgimiento de una clase mercantil. Por lo tanto, las animosidades de clase eran fuertes, lo que permiti贸 que los poderes de partici贸n incitaran eventos como la 鈥渕atanza de Galicia鈥 de 1848, cuando los campesinos mataron a m谩s de 1.000 nobles. En 1870, se estim贸 que solo alrededor de un tercio de la poblaci贸n de habla polaca se consideraba polaca.

En tales circunstancias, el desarrollo de la identidad polaca y de una naci贸n polaca no era inevitable. Los procesos de finales del siglo XIX, como la industrializaci贸n, la urbanizaci贸n y el crecimiento demogr谩fico de la poblaci贸n de habla polaca, no explican por s铆 mismos el surgimiento de una identidad polaca com煤n y una creciente demanda de un estado. Los cambios sociales y econ贸micos, junto con las pol铆ticas a menudo represivas de las potencias ocupantes, ayudaron a crear un entorno propicio para la movilizaci贸n de masas. Pero la naturaleza de esta movilizaci贸n, ya sea subordinada y pasiva o inquieta y nacionalista, estuvo determinada en gran medida por la nueva forma en que se libr贸 la lucha por la independencia: un rechazo deliberado, al menos por un per铆odo de tiempo, de la resistencia armada en favor de nuevas m茅todos noviolentos de desaf铆o.

En este cap铆tulo, sostengo que los polacos desarrollaron filos贸ficamente refinados y, en la pr谩ctica, formas sofisticadas de resistencia noviolenta en su lucha por la supervivencia e independencia nacional. Esta resistencia noviolenta tom贸 forma poco despu茅s de un levantamiento nacional violento fallido de 1863-1864 y, durante m谩s de cinco d茅cadas, se convirti贸 en la principal arma de desaf铆o y un medio notablemente eficaz para construir una identidad colectiva entre la poblaci贸n de habla polaca. Aunque los polacos no terminaron con la partici贸n por su desobediencia y confrontaci贸n noviolentas (la Primera Guerra Mundial lo hizo), tampoco fueron derrotados o aniquilados culturalmente como pretend铆an los poderes divisorios. Esta resiliencia cultural frente a la opresi贸n severa se bas贸 en ingeniosas movilizaciones, organizaciones y acciones masivas noviolentas, todas ellas que infundi贸 un profundo sentido de conciencia nacional.

Violencia elogiada en la historia polaca y el recuerdo nacional

El descuido general del papel de la resistencia noviolenta no resulta solo de un enfoque historiogr谩fico sobre el papel de las 茅lites pol铆ticas e intelectuales, los cambios geopol铆ticos o las transformaciones sociales y econ贸micas. Tambi茅n es la consecuencia de los dramas de la guerra, el conflicto armado y las narrativas dominantes de resistencia violenta glorificada. Los historiadores, ensayistas, poetas, cineastas, creadores de opini贸n y pol铆ticos polacos (en su mayor铆a hombres) se han sentido atra铆dos por fascinantes historias de conspiraciones militantes, movilizaciones militares, campa帽as, batallas victoriosas y heroica resistencia violenta, particularmente contra enemigos m谩s poderosos, que conducen a inevitables pero gloriosas derrotas. Estas historias han sido apreciadas y apote贸ticas a trav茅s del recuerdo colectivo. El valor est谩 vinculado a las virtudes caballerescas o militares y al martirio incuestionable por la patria polaca y la libertad del pa铆s. Como era de esperar, por lo tanto, como se帽ala Adam Michnik, los polacos 鈥渟e identifican m谩s estrechamente con la tradici贸n de los levantamientos鈥.

La literatura del romanticismo presenta a Polonia como un Cristo entre las naciones, soportando la injusticia y la persecuci贸n, y sacrific谩ndose en el altar de la lucha por la libertad para levantarse nuevamente, recuperar su independencia y liberar a otras naciones subyugadas. En ese sentido, el inmenso sufrimiento, la victimizaci贸n por parte de vecinos perniciosos, el sacrificio inmediato y el hero铆smo violento 鈥攕imbolizados por la carga suicida de la caballer铆a polaca contra los tanques alemanes en 1939鈥 han definido el car谩cter polaco y el patriotismo polaco y se cree que han contribuido a la resiliencia y perseverancia de la naci贸n.

Discusiones sobre la trascendencia y el significado de las tragedias nacionales y sacrificios se han renovado con el accidente del avi贸n presidencial el 10 de abril de 2010, en el que murieron decenas de destacados l铆deres pol铆ticos y figuras intelectuales polacas contempor谩neas. Volaban para conmemorar uno de los aniversarios m谩s emotivos de Polonia: la masacre de Katy艅 de 1940, donde la polic铆a secreta sovi茅tica ejecut贸 a 21.000 oficiales polacos. En 2010, cuando cientos de miles de polacos salieron a las calles en un emotivo torrente de dolor y solidaridad, los comentaristas informaron de una abrumadora sensaci贸n de patriotismo y del surgimiento de una nueva comunidad pol铆tica polaca: 鈥淧olacos, unidos por la muerte violenta y la destrucci贸n, podr铆an finalmente unirse en el dolor.鈥 Este victimismo alimenta una creencia perdurable de que las derrotas, el sacrificio y los m谩rtires son necesarios para obtener mayores recompensas, como la independencia despu茅s de 123 a帽os de lucha incesante o una comunidad genuina de polacos que surgi贸 de la tragedia del 10 de abril. Una y otra vez, la identidad nacional polaca es redefinida y reformada por cat谩strofes nacionales: particiones, guerras y tr谩gicos accidentes.

La tradici贸n de la resistencia armada est谩 arraigada en la cultura polaca, no menos en la propia capital: Varsovia. Sus numerosos monumentos, muchos erigidos despu茅s de 1989, representan por excelencia la forma en que los polacos recuerdan y cuentan su historia. Los monumentos a los h茅roes ca铆dos dominan el paisaje conmemorativo: a los valientes soldados polacos que lucharon y murieron en Monte Cassino en 1944, la batalla decisiva en Italia; por el Levantamiento de Varsovia de 1944; por los ca铆dos y asesinados en el Este, incluidos los ejecutados en Katy; y la Tumba del Soldado Desconocido visitada regularmente por notables polacos. Una figura de bronce conspicua es el Peque帽o Insurgente, un ni帽o soldado que usa un casco de adulto de gran tama帽o y empu帽a una pistola Sten alemana; est谩 cerca de donde mataron a 鈥淎ntek鈥, de trece a帽os.

En 2005 se inaugur贸 el Museo del Alzamiento de Varsovia, que utiliza exhibiciones hist贸ricas multimedia modernas para 鈥渞ecrear la atm贸sfera de la guerra de Varsovia鈥. Aqu铆, funcionarios de la Oficina Central Anticorrupci贸n, la Agencia de Seguridad Interna y la Guardia Fronteriza toman juramento solemne de sus cargos. Seg煤n explic贸 el portavoz de la Agencia de Seguridad Interna, eligieron el museo porque 鈥渓os polacos asociaron este lugar con el hero铆smo y el patriotismo de todos aquellos que dieron su vida por la patria鈥. La conveniencia de vincular el trabajo de estas agencias con un violento y destinado a la derrota acto insurreccional donde muchos ni帽os, superados en armas, lucharon contra el ej茅rcito alem谩n no ha sido cuestionado.

A trav茅s de todos estos monumentos, lugares y rituales conmemorativos, los polacos inmortalizan su hero铆smo en las luchas armadas. Adem谩s, al hacerlo, se suprimen otras historias de actos no menos valientes y patri贸ticos. Un participante de la resistencia noviolenta hoy olvidada durante la ocupaci贸n alemana de Varsovia recuerda:

La ense帽anza clandestina en todos los niveles de escolaridad fue el trabajo m谩s admirable realizado por la sociedad polaca [durante la guerra]. Ni los panfletos [sic], ni la violencia, ni los sabotajes fueron tan productivos como esta 煤ltima manifestaci贸n de la conciencia nacional. Salv贸 a nuestra sociedad de una cat谩strofe igual al menos a la destrucci贸n de Varsovia: la p茅rdida de cinco promociones de graduados, ingenieros, arquitectos, m茅dicos, profesores y estudiantes que gestionaron aprobar sus ex谩menes de bachillerato (a pesar de la ocupaci贸n alemana y de la guerra).

Historiadores como Norman Davies se refieren a 鈥渦na asombrosa red de clases clandestinas, que eventualmente se encargaron de la educaci贸n de un mill贸n de ni帽os鈥. Sin embargo, Varsovia no tiene un monumento para conmemorar a aquellos que arriesgaron la muerte para organizar clases. Su hero铆smo diario permaneci贸 an贸nimo y en gran parte olvidado.

As铆 como la resistencia noviolenta a la ocupaci贸n alemana es ignorada en la historiograf铆a polaca y por el p煤blico en general, tambi茅n lo es el papel y el legado de la resistencia noviolenta a la partici贸n. Adam Michnik resume bien c贸mo la tradici贸n militarista eclipsa los logros 鈥渕enos glamurosos鈥 de la resistencia noviolenta:

Un ataque desde la batalla de Samosierra [sic] es m谩s fotog茅nico que la tediosa organizaci贸n de la educaci贸n o la modernizaci贸n de la agricultura, por no hablar de la construcci贸n de una red de instalaciones sanitarias. Pero recordemos que no hubi茅semos podido organizar nuestra estatidad de no haber sido por el trabajo realizado con esp铆ritu de 鈥渙rganicismo鈥 y 鈥渁comodaci贸n鈥. . . . Y recordemos que nuestros abuelos muchas veces tuvieron que pagar un alto precio por su decisi贸n de emprender estas tareas, arriesg谩ndose al reproche moral de sus antagonistas.

Michnik tambi茅n escribe sobre los polacos que solo ven en blanco y negro: o se levanta en armas y lucha por la patria o se rinde ante la opresi贸n y abandona la lucha por completo. Esta elecci贸n binaria excluye la opci贸n de desaf铆o a trav茅s de la organizaci贸n noviolenta y la acci贸n directa noviolenta.

Fundamentos filos贸ficos e hist贸ricos de la resistencia noviolenta: el nacimiento del trabajo org谩nico

Despu茅s de la partici贸n, los polacos se involucraron en la lucha armada al aliarse con Napole贸n contra las potencias divisorias, al conspirar y encabezar el levantamiento violento de noviembre de 1830, al unirse militarmente en la Primavera Popular de 1848 y al levantarse nuevamente en enero de 1863 para ser aplastados por el Ej茅rcito ruso. Tras esta violenta derrota y sus desastrosas consecuencias, muchos consideraron que recuperar la independencia de Polonia era poco realista en un futuro previsible. Esto condujo a un cambio decisivo de las revueltas armadas ad hoc hacia estrategias de activismo constructivo a largo plazo y organizaci贸n como una forma de continuar la lucha por otros medios noviolentos.

La acci贸n noviolenta encontr贸 su contexto en la nueva filosof铆a social emergente del positivismo, tal como se adapt贸 en Polonia. El positivismo polaco ofreci贸 una explicaci贸n racional para la resistencia noviolenta y su uso estrat茅gico a largo plazo y finalmente reemplaz贸 una visi贸n rom谩ntica de la lucha armada por la independencia de Polonia.

Influenciados por sus hom贸logos de Europa occidental, los positivistas polacos vieron a la naci贸n como un organismo social que, para sobrevivir y crecer, ten铆a que estar sano y bien nutrido. La supervivencia nacional, particularmente dentro de las fronteras de estados extranjeros, estuvo en peligro por continuas conspiraciones militantes y acciones violentas fallidas. Para los positivistas, la nueva estrategia para reafirmar la existencia nacional, el vigor y la esperanza de una liberaci贸n final era acumular fuerza intelectual, cultural, social y econ贸mica. Los mejor educados y los m谩s inteligentes, no los m谩s poderosos, eventualmente sobrevivir铆an y ganar铆an. Aleksander 艢wi臋tochowski, destacado positivista polaco, enfatiza la superioridad de la fuerza mental sobre la f铆sica: 鈥淣ing煤n Krupp podr铆a fabricar armamentos que matar铆an a Cop茅rnico y ning煤n Moltke podr铆a vencer a Mickiewicz o Matejko鈥. El conocimiento y el trabajo se convirtieron en una nueva estrategia de unidad, perseverancia y resistencia que ayudar铆a a tejer varios grupos de habla polaca, sobre todo campesinos, en un tejido nacional. Este auge del positivismo fue paralelo al surgimiento de la escuela hist贸rica de Cracovia, que argumentaba que los factores internos 鈥攗n gobierno d茅bil e ineficaz y un malestar econ贸mico y social general鈥 hac铆an que el pa铆s fuera extremadamente vulnerable. En consecuencia, las potencias vecinas vieron la oportunidad de conquista y expansi贸n territorial.

Situar las causas de la ca铆da de Polonia directamente en el frente interno significaba que tambi茅n se pod铆a encontrar un remedio en los cambios y reformas internas. Como explic贸 J贸zef Szujski, l铆der de la escuela hist贸rica de Cracovia: 鈥淪i la naci贸n como estado cay贸, fue por su propia culpa [y] si se levanta, ser谩 por su propio trabajo, su propia raz贸n, su propia esp铆ritu.鈥 La escuela sostuvo adem谩s que una insurrecci贸n armada exitosa no solo era poco probable, sino que ser铆a de corta duraci贸n sin una base pol铆tica, social y econ贸mica adecuada. Aunque a menudo criticada por su conservadurismo religioso, social y pol铆tico y su lealtad hacia los Habsburgo, la escuela ayud贸 a sentar las bases ideales para alejarse de la violencia destructiva de los levantamientos armados hacia estrategias constructivas noviolentas.

Los pensamientos positivistas apoyados por las ideas de la escuela hist贸rica de Cracovia se pusieron en pr谩ctica a trav茅s de un nuevo tipo de desaf铆o noviolento conocido como 鈥渢rabajo org谩nico鈥 o 鈥渢rabajo en los cimientos鈥 que enfatizaba el desarrollo social y econ贸mico, el aprendizaje cultural y la preservaci贸n del idioma, la tradici贸n y la memoria hist贸rica. Fue una elecci贸n estrat茅gica y pragm谩tica, ya que los m茅todos noviolentos comenzaron a parecer m谩s factibles que las luchas armadas fallidas. Trabajo org谩nico desde la autodisciplina y la superaci贸n intelectual, en la educaci贸n nacional de las masas y a la autoorganizaci贸n social, econ贸mica y pol铆tica fue un proyecto no espectacular cuyos resultados no eran perceptibles de inmediato y, en contraste con las conspiraciones insurreccionales, a menudo no enfrent贸 ninguna amenaza inmediata de represi贸n. Se emprendieron formas de trabajo org谩nico en las tres partes de la Polonia dividida, tanto abierta como secretamente, legal e ilegalmente. Los dos elementos comunes eran su car谩cter noviolento y el car谩cter constructivo de la resistencia. El objetivo era generar 煤nicamente capital econ贸mico, social e intelectual polaco y sostener, proteger y promover lo polaco: idioma, cultura, tradici贸n e historia. Los sue帽os polacos de independencia ahora se canalizaban a trav茅s de herramientas pr谩cticas noviolentas de autoorganizaci贸n que preservar铆an, solidificar铆an y eventualmente expandir los l铆mites culturales, 茅tnicos, ling眉铆sticos e hist贸ricos de ser polaco.

Trabajo org谩nico en la Polonia austriaca, alemana y rusa

Varias iniciativas en el esp铆ritu del trabajo org谩nico tuvieron lugar poco despu茅s de la partici贸n, pero no fueron generalizadas ni su escala e impacto final comparables a los desarrollos en la d茅cada de 1870 y posteriores. El levantamiento fallido de 1863-1864 fue un punto de inflexi贸n. La sociedad polaca, agotada por las luchas armadas y sus continuas derrotas pero comprometida con la defensa del n煤cleo de su identidad, se concentr贸 ahora en aprovechar internamente sus fuerzas para resistir la despolonizaci贸n. A trav茅s de la creaci贸n de instituciones econ贸micas, sociales y educativas paralelas y la protecci贸n y expansi贸n de las pr谩cticas culturales y nacionales, los polacos continuaron su desaf铆o a lo largo del territorio dividido mientras buscaban activamente despertar una identidad nacional unificada entre todos los grupos de habla polaca.

Trabajo org谩nico en la Polonia austr铆aca

La Polonia austr铆aca (Galicia) era el territorio menos desarrollado econ贸micamente, el m谩s conservador en t茅rminos de jerarqu铆as sociales, con fuertes lealtades hacia el Imperio de los Habsburgo y un nivel relativamente bajo de conciencia nacional, particularmente en las zonas rurales. El mayor cambio hacia la adopci贸n de formas noviolentas de desaf铆o ocurri贸 a fines de la d茅cada de 1870, velado en actividades de educaci贸n legal y formas abiertas y de confrontaci贸n de festividades culturales y nacionales que fomentaban la identidad polaca.

Viena control贸 estrictamente los planes de estudio de la educaci贸n en la Polonia austr铆aca, prohibiendo a los maestros usar sus propios materiales para ense帽ar sobre historia nacional y prohibiendo los mapas de prepartici贸n de Polonia. En 1882, los organicistas lanzaron la Sociedad del C铆rculo Agr铆cola que r谩pidamente se convirti贸 en un movimiento. Organiz贸 educaci贸n c铆vica y abri贸 salas de lectura mientras apoyaba la autoorganizaci贸n entre los aldeanos de habla polaca mediante la apertura de tiendas cristianas y asociaciones de cr茅dito. El movimiento de c铆rculos agr铆colas organiz贸 festividades para conmemorar aniversarios hist贸ricos y promovi贸 comportamientos sociales con el objetivo de reforzar el tejido social y nacional. Sus estrictas reglas contra el alcohol en los c铆rculos de las aldeas fueron el primer desaf铆o al dominio de las tabernas en la vida de la aldea. A la promoci贸n de la superaci贸n personal del movimiento de los c铆rculos agr铆colas entre los campesinos gallegos se le atribuye su creciente identificaci贸n con la naci贸n polaca. Los campesinos obtuvieron acceso a literatura patri贸tica, libros de historia, peri贸dicos en polaco y tambi茅n informaci贸n sobre c贸mo instalar y administrar salas de lectura. Otra organizaci贸n de educaci贸n masiva, la Sociedad Escolar del Pueblo (PSS), se estableci贸 en 1891. Creci贸 r谩pidamente y, en 1913, ten铆a m谩s de 300 sucursales con 42,000 miembros. Se extendi贸 a aproximadamente en los 5 millones de campesinos analfabetos de habla polaca en Galicia, construyendo bibliotecas y estableciendo escuelas primarias y secundarias rurales, as铆 como seminarios para maestros. Incorpor贸 el trabajo de novelistas y poetas nacionalistas polacos en los planes de estudios y organiz贸 celebraciones nacionales. En la superficie eran apol铆ticas, pero de hecho las organizaciones de autoayuda como el movimiento de c铆rculos agr铆colas o el PSS se帽alaron el crecimiento de una nueva conciencia nacional.

Una forma de acci贸n participativa adicional despu茅s de 1863-1864 fueron las conmemoraciones que reunieron a polacos de diferentes estratos sociales: intelectuales, campesinos y trabajadores de todas partes del pa铆s dividido. Las celebraciones masivas de tradiciones nacionales, figuras hist贸ricas y contempor谩neas polacas famosas, recuerdos masivos de eventos hist贸ricos gloriosos y victorias militares, y el luto de la gente durante los aniversarios (por ejemplo, particiones del estado polaco o levantamientos armados fallidos) a menudo iban acompa帽ados de actividades educativas como conferencias, representaciones teatrales, publicaciones de libros o monograf铆as hist贸ricas, exposiciones de memorabilia, o servicios religiosos. Eran una forma alternativa de activismo patri贸tico para contrarrestar las pol铆ticas de desnacionalizaci贸n y despolonizaci贸n de los poderes que dividen, creando en cambio un sentido de una comunidad unida por una historia, idioma, tradiciones y cultura compartidos. Las conmemoraciones eran una 鈥渧ariante constructiva, creativa, pero intensamente nacional del trabajo org谩nico, un intento de modernizaci贸n nacional, al estilo polaco鈥.

Est谩 m谩s all谩 del alcance de este cap铆tulo documentar la mir铆ada de eventos conmemorativos, pero vale la pena destacar dos ejemplos. Naturalmente, Austria y Alemania no pod铆an oponerse a las conmemoraciones del bicentenario del Alivio de Viena en 1883 por parte de las fuerzas austr铆acas, alemanas y polacas bajo el mando del rey polaco Jan III Sobieski. Sin embargo, para los polacos, celebrar esta importante victoria militar nacional fue un recordatorio de la gloria, la independencia y el poder铆o pasados de su pa铆s que detuvieron la invasi贸n otomana de Europa. M谩s de 12.000 campesinos llegaron a Cracovia para celebrar el bicentenario, algunos dejando su pueblo por primera vez. Vieron el castillo real polaco y escucharon discursos y conferencias sobre la historia de Polonia. Tanto una celebraci贸n nacional como religiosa, los campesinos cat贸licos de habla polaca rindieron homenaje al monarca polaco cuyo genio militar hab铆a salvado a la cristiandad.

El segundo ejemplo es el centenario del fallido levantamiento de 1794 liderado por Tadeusz Kos麓ciuszko contra Prusia y Rusia. Despu茅s de la victoriosa Batalla de Rac艂awice, donde un batall贸n de campesinos armados con guada帽as invadi贸 las posiciones de la artiller铆a rusa, Kos麓ciuszko ennobleci贸 a varios campesinos, promoviendo a Bartosz G艂owacki como abanderado, s铆mbolo del levantamiento armado. Durante la conmemoraci贸n del centenario, numerosas obras de teatro, bocetos, exhibiciones de arte y una recreaci贸n de la Batalla de Rac艂awice reconocieron la disposici贸n de los campesinos voluntarios a sacrificarse por la naci贸n polaca.

Miles de campesinos de habla polaca visitaron Cracovia para participar. En Lviv, al amparo de una exposici贸n de avances tecnol贸gicos y desarrollos agr铆colas en la Polonia austr铆aca, los organizadores exhibieron un tropo nacional: la enorme pintura de Wojciech Kossak y Jan Styka, The Rac艂awice Panorama, que muestra a campesinos con guada帽as liderando la carga contra los ca帽ones rusos. En cuatro meses, m谩s de un mill贸n de personas visitaron la exposici贸n y aproximadamente 200.000 personas vieron The Rac艂awice Panorama. El PSS organiz贸 visitas de grupos de campesinos, incluida la financiaci贸n de los viajes de m谩s de 6.000 escolares. Durante una de las muchas peregrinaciones al Panorama de Rac艂awice, 3.000 campesinos aprobaron una resoluci贸n exigiendo derechos de voto universales y directos鈥攗n a帽o despu茅s se estableci贸 el Partido Campesino Polaco.

Esta t谩ctica de conmemoraci贸n masiva requer铆a el uso h谩bil de aniversarios significativos a nivel nacional que influir铆an en los campesinos y otros grupos sociales para que se identificaran como ciudadanos polacos, conscientes de su identidad nacional, deberes y derechos pol铆ticos, mientras lo hac铆an de una manera noviolenta y de bajo riesgo que reduc铆a la probabilidad de represi贸n. Las conmemoraciones fueron una herramienta pedag贸gica para los hablantes de polaco que anteriormente no se identificaban con la naci贸n. La fuerza de esta identidad nacional reci茅n adquirida se manifest贸 claramente durante la Primera Guerra Mundial, cuando los campesinos constitu铆an la mayor铆a de los voluntarios polacos.

Trabajo org谩nico en la Polonia alemana

En la Polonia alemana, la resistencia noviolenta avanz贸 de manera similar mediante la construcci贸n de una serie de instituciones c铆vicas independientes de las autoridades y, por lo tanto, contrarrestando las pol铆ticas de germanizaci贸n conocidas como Kulturkampf (la lucha por la tierra y las mentes) y fortaleciendo la conciencia nacional entre la poblaci贸n polaca.

En 1872, los organicistas fundaron la Sociedad para la Educaci贸n Campesina con el objetivo de ofrecer una educaci贸n alternativa y aumentar la conciencia nacional sobre el idioma, la historia y la cultura polacas. Estableci贸 cerca de 120 bibliotecas en toda la Polonia alemana, distribuy贸 libros y otros materiales de lectura y estableci贸 guarder铆as. Las autoridades alemanas disolvieron esta organizaci贸n, lo que llev贸 a los organicistas polacos a fundar en 1880 la Society for Folk Reading Rooms, cuyas actividades se ajustaron a las restricciones legales alemanas. Tras tres a帽os, esta sociedad hab铆a establecido casi 400 bibliotecas rurales y 85 urbanas y les hab铆a proporcionado 79.000 libros culturales, literarios y religiosos en idioma polaco. Para 1890, se establecieron casi 1.000 bibliotecas con la ayuda de la sociedad. Adem谩s del trabajo de la sociedad, los organicistas establecieron m谩s de 100 c铆rculos de lectura en la Polonia alemana.

En 1886, el canciller alem谩n Otto von Bismarck asign贸 100 millones marcos para comprar a los terratenientes polacos endeudados en la Polonia alemana y reemplazarlos por alemanes. En respuesta, los organicistas polacos hicieron planes para recomprar las tierras para los polacos. Gracias a las instituciones de parcelaci贸n, comenzando con el Banco de Tierras de Polonia en 1888, en una d茅cada los polacos pudieron adquirir m谩s tierras que los alemanes. Un famoso ejemplo de resistencia al acaparamiento de tierras alem谩n es la historia del campesino polaco Micha艂 Drzyma艂a. En 1904, las autoridades alemanas se negaron a permitirle construir una residencia permanente en su nueva propiedad. Por lo tanto, Drzyma艂a convirti贸 su caravana en su hogar y, para cumplir con la ley alemana, la movi贸 unos cent铆metros cada d铆a para demostrar que no era permanente y, por lo tanto, no requer铆a un permiso. La batalla legal resultante dur贸 m谩s de cuatro a帽os y termin贸 cuando Drzyma艂a vendi贸 el terreno y compr贸 otro con una casa ya construida que no requer铆a un permiso de construcci贸n. Para entonces, los peri贸dicos brit谩nicos, franceses y estadounidenses se burlaron de la pol铆tica alemana de discriminaci贸n territorial legalizada e institucionalizada contra los polacos, mientras que Drzyma艂a y su caravana se convirtieron en un s铆mbolo de resistencia creativa noviolenta a las pol铆ticas expansionistas alemanas.

Se crearon varias instituciones econ贸micas y financieras polacas en 谩reas rurales para contrarrestar la expansi贸n econ贸mica alemana. El n煤mero de cooperativas de cr茅dito polacas aument贸 de 25 en 1868 a 76 en 1891, llegando a 204 en 1913 con cerca de 126.000 miembros, casi la mitad de ellos campesinos. Ofrecieron a los polacos tasas de inter茅s m谩s favorables que los bancos alemanes y as铆 ayudaron a modernizar y expandir la econom铆a rural y urbana en la Polonia alemana. Los organicistas presionaron por el establecimiento de sociedades industriales polacas con objetivos tanto pol铆ticos como nacionales para fortalecer la base econ贸mica de la clase media para competir efectivamente con los empresarios alemanes. Las sociedades industriales proliferaron y, en 1914, hab铆a casi 170 sociedades en la regi贸n de Pozna艅 solo con casi 11.000 miembros.

El n煤mero de c铆rculos agr铆colas campesinos aument贸 de 45 en 1875 a 60 con 10.000 miembros en 1900, llegando a 310 con 17.000 miembros en 1910, alrededor del 40 % de todos los terratenientes rurales de habla polaca: el nuevo cuadro social de activistas campesinos. Despu茅s de facilitar el intercambio de informaci贸n sobre cultivos y comercio agr铆cola, incluida la venta de productos agr铆colas y la entrega de fertilizantes, carb贸n y semillas a los agricultores polacos, los c铆rculos tambi茅n aportaron conocimientos sobre cuestiones legales, crediticias, fiscales y de herencia que ten铆a como objetivo contrarrestar los esfuerzos administrativos, jur铆dicos y econ贸micos alemanes para desarraigar a los campesinos de habla polaca de sus tierras. Adem谩s, Se establecieron 6.000 cooperativas lecheras y 6.000 bancos de cr茅dito para apoyar el desarrollo cultural, social y econ贸mico de la aldea polaca.

Simult谩neamente con el crecimiento de las instituciones econ贸micas, sociales y educativas polacas, la prensa en idioma polaco tambi茅n creci贸 y su impresi贸n anual total en la Polonia alemana se duplic贸 en la primera d茅cada del siglo XX a 400.000 copias por a帽o. La evidencia del impacto de una prensa nacionalista cada vez m谩s poderosa se pudo ver claramente en las huelgas escolares de 1901-1907 (discutidas a continuaci贸n).

En 1914, aproximadamente uno de cada cuatro adultos pertenec铆a a una instituci贸n econ贸mica, social, cultural o pol铆tica polaca en la regi贸n m谩s grande de la Polonia alemana, Gran Polonia. Aunque el n煤mero total de polacos influenciados por tales instituciones fue mayor ya que los polacos m谩s j贸venes estaban expuestos a la educaci贸n org谩nica sin ser contados como miembros. A trav茅s de estas actividades, los organizadores y sus beneficiarios 鈥渁prendieron que pod铆an lograr objetivos econ贸micos, culturales y sociales espec铆ficos a trav茅s de un esfuerzo grupal que se basaba en acciones legales y pr谩cticas en lugar de . . . violencia revolucionaria.鈥

Huelgas escolares en la Polonia alemana

Las huelgas escolares que estallaron en la Polonia alemana a partir de 1901 fueron la mayor forma de desaf铆o coercitivo noviolento en las tierras divididas. Los a帽os 1906-1907 fueron el pico de la huelga, con m谩s de 93.000 ni帽os que no asistieron a la escuela.

Esta resistencia a la germanizaci贸n se hab铆a construido a trav茅s de d茅cadas de movilizaci贸n menos conflictiva. Ya en 1871, 110.000 personas firmaron una petici贸n contra los planes alemanes para las escuelas, mientras que 160.000 firmaron una petici贸n en apoyo del idioma polaco en las escuelas primarias. Cuando en 1885 el gobierno orden贸 que todas las materias se ense帽aran en alem谩n, incluidas la religi贸n y las clases de idioma polaco, 60.000 personas firmaron una petici贸n que exig铆a que la iglesia (en lugar del estado) supervisara las clases de religi贸n y la ense帽anza del idioma polaco. Estas peticiones, junto con reuniones p煤blicas abiertas para discutir pol铆ticas educativas, fueron lecciones de autoorganizaci贸n de los ciudadanos para defender los derechos a su propio idioma. Generaron una mayor conciencia entre los hablantes de polaco sobre la necesidad de defender la educaci贸n polaca y fueron un importante preludio de las huelgas escolares. El conflicto se intensific贸 a煤n m谩s cuando la Iglesia cat贸lica polaca se vio envuelta en la disputa para defender el uso del polaco en la instrucci贸n religiosa. Los polacos se prepararon para reemplazar los m茅todos legales de petici贸n con una resistencia noviolenta, ilegal y m谩s disruptiva a trav茅s de huelgas escolares.

La primera gran huelga en 1901 tuvo lugar en la ciudad de Wrzes麓nia. Primero, los padres se negaron a comprar los textos religiosos en alem谩n. Cuando los funcionarios de las escuelas los compraron, los alumnos se negaron a utilizar los libros o a responder preguntas en alem谩n. Los desafiantes alumnos rezaron en polaco en lugar de alem谩n y 鈥渟e negaron a asistir a las ceremonias que conmemoraban la victoria alemana sobre Francia en Sedan鈥. Los maestros alemanes y los polacos leales a las autoridades alemanas castigaron a los ni帽os, incluso con castigos corporales. Durante una paliza masiva, cuando la gente del pueblo escuch贸 los gritos de los ni帽os, unas 1.000 personas, en su mayor铆a mujeres, entraron al patio de la escuela y protestaron. La polic铆a alemana oblig贸 a la multitud a retirarse y, posteriormente, veinti煤n manifestantes, incluidas siete mujeres y tres adolescentes, fueron condenados a penas de prisi贸n y multas.

Lejos de someter al p煤blico, estas duras sentencias resultaron contraproducentes, convirtiendo el asunto Wrzes麓nia en un s铆mbolo nacional de la resistencia polaca y el sacrificio en defensa de la lengua polaca. Pronto, se publicaron c茅lebres poemas y ensayos sobre el hero铆smo de los ni帽os, mientras que de Polonia, Europa y los Estados Unidos llegaron donaciones para cubrir los honorarios legales, brindar apoyo a las familias de los presos y obsequios para los alumnos golpeados: un ejemplo de solidaridad a trav茅s de las fronteras divididas. Protestas a favor de Wrzes麓nia tuvieron lugar en otras partes de Polonia, incluso en los consulados alemanes en Varsovia y Lviv. El p煤blico internacional tambi茅n not贸 la brutalidad de la opresi贸n alemana a trav茅s de la cobertura de prensa en Francia, Gran Breta帽a, los Pa铆ses Bajos, Dinamarca, B茅lgica, Italia, Argentina y el Vaticano. Esto, a su vez, contribuy贸 a un aumento del apoyo internacional al derecho de autodeterminaci贸n de los polacos.

A pesar de la reacci贸n violenta, las autoridades alemanas se mantuvieron inflexibles, por lo que allanaron el camino a una ola mucho mayor de huelgas escolares en 1906-1907. La primera huelga comenz贸 en octubre de 1906 e involucr贸 a unos 70.000 alumnos de 950 escuelas p煤blicas, incluidos 20.000 en Pomerania y 47.000 en Wielkopolska (m谩s de la mitad de esos alumnos deb铆an estudiar religi贸n en alem谩n). Eventualmente, 93.000 ni帽os de m谩s de 1.600 escuelas en la Polonia alemana se unieron a las huelgas escolares. Los frutos de m谩s de medio siglo de trabajo org谩nico entre la poblaci贸n campesina se reflejaron en los antecedentes de clase de los huelguistas. Cerca del 90 % de los alumnos en huelga proced铆an de familias de campesinos y trabajadores agrarios, mientras que alrededor del 10 % de familias de trabajadores artesanales e industriales.

La prensa en polaco en la Polonia alemana desempe帽贸 un papel importante en preparar el terreno para huelgas escolares generales y sostener la movilizaci贸n. En 1906 imprimieron peticiones de muestra para que los padres las usaran en protesta en las clases de religi贸n alemanas, luego publicaron una convocatoria para una reuni贸n organizativa general de todas las provincias de la Polonia alemana para discutir nuevas formas de resistencia, una reuni贸n a la que finalmente asistieron m谩s de 2.000 personas a pesar de que la polic铆a detuvo a muchos participantes en el camino. Una vez que estallaron las huelgas, la prensa polaca public贸 informes peri贸dicos sobre las protestas en curso en diferentes partes de la Polonia alemana. Debido a que las escuelas a menudo exig铆an pruebas de la aquiescencia de los padres a la huelga de sus hijos, los peri贸dicos publicaron ejemplos de notas de consentimiento de los padres para que los alumnos las entreguen a los maestros. La prensa elogi贸 a los alumnos en huelga y anim贸 a otros a seguir su ejemplo, al tiempo que inst贸 a la disciplina noviolenta y la calma en la prosecuci贸n de la huelga y la unidad y determinaci贸n en el reconocimiento de que s贸lo con una amplia participaci贸n podr铆a tener 茅xito.

A pesar del tama帽o y alcance de la participaci贸n, las autoridades se mantuvieron firmes.

Varios pol铆ticos polacos se mostraron esc茅pticos sobre el 茅xito de las huelgas escolares, sin reconocer ni su valor ni su poder. Mientras tanto, la represi贸n alemana pasaba factura. Algunos padres perdieron la custodia de los alumnos en huelga, algunos alumnos fueron expulsados y a muchos se les negaron los diplomas escolares. Los peri贸dicos enfrentaron enormes multas, lo que los socav贸 financieramente. A fines de la primavera de 1907, las huelgas estaban desapareciendo.

Los alemanes tardaron m谩s de un a帽o en domar esta ola de huelgas y s贸lo mediante el despliegue de un conjunto de medidas extraordinarias. La prensa polaca present贸 el final final no como una derrota, sino como el momento en que el p煤blico polaco hab铆a cumplido con su obligaci贸n patri贸tica. De hecho, para muchos huelguistas la lucha ya no era un medio para alcanzar un objetivo espec铆fico, sino un fin en s铆 mismo con un gran valor simb贸lico. En ese sentido, los huelguistas lograron una victoria moral. Esto tambi茅n tuvo graves consecuencias tangibles. El idioma polaco se convirti贸 en una fuerza unificadora como nunca antes. No hubo ninguna insurrecci贸n armada que movilizase a un grupo tan diverso de personas: j贸venes y mayores, ni帽as y ni帽os, mujeres y hombres de pueblos y ciudades de toda la regi贸n. La protesta contra las clases religiosas alemanas se convirti贸 en un movimiento para preservar la identidad polaca y politiz贸 a una parte de la poblaci贸n de habla polaca.

Estas huelgas sirven como un criterio de cambios mucho m谩s profundos en el trabajo en la sociedad polaca a trav茅s del trabajo org谩nico y en defensa de la cultura e identidad polaca. Fueron seguidos por una nueva oleada de actividades sociales y culturales, incluido el crecimiento de asociaciones deportivas, religiosas y educativas clandestinas polacas que iban a ser la columna vertebral de la sociedad polaca renacida despu茅s de la Primera Guerra Mundial.

Trabajo org谩nico en la Polonia rusa

Las pol铆ticas de la Rusia zarista despu茅s del levantamiento fallido de 1863-1864 ten铆an como objetivo prevenir el surgimiento de la identidad nacional polaca o desarraigarla por completo. Con el fin de ganarse a los campesinos de habla polaca y debilitar a la clase terrateniente polaca (el grupo con mayor conciencia nacional), Rusia aboli贸 la servidumbre en la Polonia rusa en 1864. Avanzando con la rusificaci贸n de sus tierras occidentales, en 1866 el gobierno convirti贸 al ruso en el idioma obligatorio del pa铆s en la instrucci贸n en escuelas p煤blicas y privadas para materias seleccionadas. Un a帽o despu茅s ampli贸 este requisito a todas las materias excepto al polaco, lengua y religi贸n. Finalmente, en 1885, se requiri贸 que todo tipo de escuelas ense帽aran todo excepto religi贸n en ruso. El polaco no solo estaba prohibido en los pasillos y patios de las escuelas, sino en todos los lugares p煤blicos. Hubo que quitar los letreros de las tiendas polacas y se cerraron los peri贸dicos y bibliotecas polacos.

En la Polonia rusa, las clases clandestinas e ilegales ofrec铆an en secreto ense帽anza de la lengua, la historia y la literatura polacas, convirti茅ndose as铆 en la pieza central del trabajo org谩nico y la resistencia noviolenta. En 1894, una mujer activista, Cecylia 艢niegocka, cre贸 la Asociaci贸n de la Ense帽anza Secreta. En diez a帽os, 2.000 ni帽os estaban tomando clases secretas en Varsovia que constitu铆an la mitad de todos los alumnos en las escuelas primarias controladas por el gobierno en la ciudad. Para 1901, seg煤n fuentes del gobierno ruso, un tercio de la poblaci贸n polaca en la Polonia rusa en alg煤n momento hab铆a recibido ense帽anzas secretas que les permit铆an leer y escribir en polaco.

Una forma prominente de educaci贸n superior secreta fue la 鈥渦niversidad volante鈥 que se desarroll贸 a mediados de la d茅cada de 1870. Los acad茅micos ofrecieron lecciones en locales privados sobre ciencias y humanidades con 茅nfasis en la historia, la cultura y el idioma polacos. M谩s de 5.000 hombres y mujeres pasaron por la universidad volante en la Polonia rusa en la d茅cada de 1880, incluida la futura ganadora del Premio Nobel Marie Curie-Sk艂odowska.

La tradici贸n de resistencia de la Polonia rusa a trav茅s de la organizaci贸n y la ense帽anza clandestinas, los c铆rculos de autoeducaci贸n y las organizaciones de asistencia mutua sentaron las bases para el movimiento de 1905 para boicotear el sistema escolar estatal. M谩s de 20.000 estudiantes, en su mayor铆a mujeres j贸venes y ni帽as, se unieron activamente al boicot. Exigieron la restauraci贸n del polaco como lengua de instrucci贸n y como sistema educativo representativo, democr谩tico y participativo con control social m谩s que gubernamental. La resistencia civil urbana se extendi贸 a las 谩reas rurales donde se crearon miles de nuevas escuelas en las aldeas a trav茅s de la iniciativa de los municipios locales y comunales controlados por los polacos. Los campesinos alfabetizados comenzaron a ofrecer instrucci贸n secreta en gram谩tica y religi贸n polacas. Enfrentado a un creciente malestar social, en octubre de 1905 el gobierno zarista permiti贸 el establecimiento de escuelas privadas con el polaco como lengua de instrucci贸n para todas las materias excepto lengua rusa, historia y geograf铆a. Incapaz de obtener m谩s concesiones, el movimiento enfrent贸 brutales medidas antihuelgas: ley marcial y toques de queda que cerraron instituciones de educaci贸n superior, despido de 142 docentes, expulsi贸n masiva de estudiantes y severas restricciones de movimiento impuestas a los estudiantes que permanecieron matriculados bajo la amenaza de grandes sanciones econ贸micas o penas de prisi贸n. En consecuencia, el movimiento pas贸 a utilizar el sistema legal existente para crear una red de escuelas privadas polacas como alternativa al sistema estatal rusificado.

En 1906, bas谩ndose tanto en la experiencia como en la tradici贸n de la universidad volante, se lanzaron las Escuelas de la Madre Patria Polaca (PMS) para establecer la educaci贸n privada polaca en la Polonia rusa. Al comienzo del a帽o escolar, PMS contaba con 680 escuelas registradas y 70,000 estudiantes matriculados. Pronto estos n煤meros aumentaron a casi 800 escuelas y casi 120.000 alumnos, y al a帽o siguiente solicitaron inscripci贸n otras 450 escuelas privadas. Luego, el gobierno ruso tom贸 medidas en茅rgicas y cerr贸 el PMS. En respuesta, los organicistas polacos comenzaron a establecer escuelas clandestinas paralelas. A pesar del arresto de cientos de maestros, las pol铆ticas represivas del gobierno no lograron aplastar este movimiento. Los polacos vieron el sistema escolar estatal como una herramienta para la rusificaci贸n, por lo que los padres a menudo continuaron con su boicot de las escuelas p煤blicas enviando a sus hijos a escuelas primarias y secundarias privadas y escuelas de comercio. Para 1914, el 18 % de todos los alumnos de la escuela primaria (70.000 ni帽os) asist铆an a m谩s de 800 escuelas privadas. Al mismo tiempo, las escuelas secundarias privadas inscribieron a 38.000 alumnos, m谩s del 60 % del total en la Polonia rusa.

Incluso en el entorno opresivo de la rusificaci贸n, la Polonia rusa, sin embargo, organiz贸 su movimiento de conmemoraci贸n, aunque m谩s limitado que en la Polonia austriaca. La celebraci贸n en 1898 del centenario del nacimiento de Adam Mickiewicz y la idea de honrar a este bardo nacional con una estatua de bronce despert贸 el entusiasmo del p煤blico. En solo dos meses, m谩s de 100.000 personas donaron 200.000 rublos para la estatua; m谩s del 80 por % de estas donaciones fueron de particulares de la clase media y el campesinado principalmente. Este monumento fue construido no solo para celebrar la poes铆a de Mickiewicz, sino tambi茅n para honrar un s铆mbolo nacional de libertad y resistencia. La celebraci贸n misma, con obras de teatro y discursos, evoc贸 el orgullo nacional entre los campesinos y trabajadores. El gobierno zarista hab铆a sido obstructivo sobre el evento鈥 imponiendo censura, limitando las entradas disponibles y acordonando el 谩rea de celebraci贸n, pero m谩s de 12.000 personas asistieron a la ceremonia oficial. La autoorganizaci贸n del comit茅 de ciudadanos para construir el monumento, la campa帽a de recaudaci贸n de fondos y la ceremonia de dedicaci贸n fueron vistas por un comentarista contempor谩neo como los signos m谩s maravillosos, sublimes y vigorizantes de la existencia colectiva, . . . una de las grandes victorias en la incesante. . . batalla por la existencia de la naci贸n polaca. Bajo la opresi贸n de la m谩s estricta vigilancia policial. . . , bajo la opresi贸n de la censura . . . , este milagroso plebiscito se llev贸 a cabo a la velocidad de la luz, ante el cual el poderoso estado se qued贸 asombrado, impotente y sin coraje para prevenir y reprimir.

Mujeres y trabajo org谩nico

El trabajo org谩nico y las actividades educativas particularmente abiertas y secretas dieron a las mujeres una presencia mucho m谩s prominente en la resistencia noviolenta polaca que durante el per铆odo rom谩ntico de las insurrecciones armadas. Las mujeres y las ni帽as desempe帽aron un papel de liderazgo en la educaci贸n clandestina polaca en la Polonia rusa y durante las huelgas escolares bajo las particiones alemana y rusa. Las mujeres lideraron aproximadamente el 40 % de las actividades del movimiento educativo asociadas con el movimiento educativo en la Polonia rusa. Debido a que en el hogar las mujeres eran en gran parte responsables de la educaci贸n de los ni帽os, ahora participaban activamente en la generaci贸n, distribuci贸n y uso de materiales de educaci贸n elemental y lideraban organizaciones de autoayuda para padres.

El 茅nfasis del positivismo en la organizaci贸n constructiva noviolenta a trav茅s del desarrollo econ贸mico, social e intelectual destac贸 un papel para la mujer que iba m谩s all谩 de la maternidad o el arquetipo tr谩gico de la madre-polaca (Matka Polka) cuyo hijo sacrifica su vida para luchar contra la opresi贸n. La madre-polaca positivista fue una educadora de sus propios hijos, as铆 como una activista social, maestra, organizadora y escritora que educ贸 a otros, en particular a los campesinos analfabetos, un papel que coloc贸 a las mujeres en confrontaci贸n directa con los imperios en divisi贸n y sus pol铆ticas de despolonizaci贸n.

Conclusi贸n

Grandes partes de la poblaci贸n de habla polaca con poca o ninguna identidad nacional polaca podr铆an haber sido asimiladas entre los tres imperios que dividieron su pa铆s. Que esto no sucediera fue en gran parte el resultado de un programa constructivo noviolento de masas que se convirti贸 en la principal estrategia de defensa y resistencia cuando los levantamientos armados resultaron in煤tiles contra enemigos militarmente superiores. La estrategia noviolenta del trabajo org谩nico asegur贸 la paz nacional y la supervivencia cultural, y masas politizadas con 茅xito en las tres partes de Polonia. Bajo las condiciones m谩s duras en la Polonia rusa, donde el ataque de la rusificaci贸n abarc贸 todas las esferas de la vida p煤blica, los organicistas llevaron a cabo su trabajo principalmente a trav茅s de instituciones y actividades clandestinas, secretas e ilegales. En la Polonia alemana, los par谩metros constitucionales y econ贸micos del sistema permitieron a los organicistas construir instituciones sociales y econ贸micas legalmente permitidas para contrarrestar las pol铆ticas alemanas de despolonizaci贸n. Los alemanes a menudo hostigaban a las organizaciones polacas y, mientras permit铆an el esp铆ritu empresarial polaco, libr贸 una guerra cultural total contra lo polaco y prohibi贸 todos los polacos iniciativas educativas. No obstante, la germanizaci贸n de la educaci贸n no logr贸 disminuir la creciente ola de sentimiento nacional polaco ni detener la resistencia abierta en las escuelas polacas. Finalmente, en la Polonia austr铆aca, la m谩s liberal de las particiones donde los polacos aparentemente ten铆an cierta lealtad a su ocupante, los conservadores polacos utilizaron el trabajo org谩nico noviolento para evitar una confrontaci贸n violenta abierta. Eventualmente, el trabajo org谩nico en la Polonia austr铆aca hizo m谩s para convertir a los polacos, particularmente a los campesinos, en una naci贸n que todos los levantamientos armados anteriores.

Sin embargo, la violencia elogiada en la tradici贸n y la historia de Polonia ha reforz贸 la percepci贸n del trabajo org谩nico como una forma de 鈥減atriotismo menos asertivo鈥, como una herramienta de acomodo lealista con el poder extranjero, e incluso como una traici贸n a las generaciones de polacos que se unieron a la resistencia armada de Polonia y dieron sus vidas en levantamientos nacionales. La continua glorificaci贸n de la resistencia militar, parad贸jicamente, se puede atribuir a los 茅xitos y logros del movimiento noviolento que, despu茅s de todo, se bas贸 en formas culturales de resistencia (p. ej., conmemoraciones) y la creaci贸n de instituciones paralelas (p. ej., educaci贸n patri贸tica). Ambos a menudo dieron forma y propagaron las actitudes de admiraci贸n por la tradici贸n de la resistencia armada que romantiz贸 a煤n m谩s las luchas violentas del pasado y, sin darse cuenta, ayud贸 a eclipsar a sus divulgadores noviolentos.

Una actitud cr铆tica hacia el trabajo org谩nico es particularmente desconcertante dada la medida en que la resistencia noviolenta del siglo XIX y su programa constructivo de crear y administrar instituciones paralelas sirvieron de inspiraci贸n para las futuras generaciones de polacos que se enfrentaban a la opresi贸n. La experiencia conspirativa de organizar y administrar la educaci贸n secreta qued贸 arraigada en la memoria colectiva de la resistencia nacional. Se record贸 durante eventos traum谩ticos como la ocupaci贸n alemana de 1939-1945 y durante el gobierno comunista, particularmente durante las d茅cadas de 1970 y 1980 cuando la educaci贸n ilegal generalizada (incluido el restablecimiento de la universidad volante) asegur贸 la lectura veraz de la historia nacional, la cultura y la tradici贸n. De hecho, trabajar en la base de la sociedad se convirti贸 en el imperativo de la estrategia noviolenta de la oposici贸n anticomunista. Los l铆deres de Solidaridad trazaron paralelismos entre sus esfuerzos noviolentos para liberar a la sociedad del control del gobierno comunista y las estrategias noviolentas de los organicistas del siglo XIX para socavar la autoridad de los poderes divisorios.

El influyente Genealogy of the Defiant (1971) de Bohdan Cywi艅ski estudi贸 los desafiantes fin-de-siecle e hizo paralelismos entre su actitud y pr谩ctica noviolenta desafiante contra el gobierno zarista y la entonces contempor谩nea resistencia al comunismo. Ese libro inspir贸 a miles de polacos y mostr贸 claramente c贸mo una tradici贸n centenaria de lucha noviolenta, aunque generalmente subestimada en los anales nacionales, podr铆a desempe帽ar un papel vital en la formaci贸n del pensamiento y la determinaci贸n de las estrategias y acciones de una nueva generaci贸n de resistentes desarmados que luchan con no menos opresores gobernantes autocr谩ticos que sus indomables predecesores que vivieron bajo los tabiques de las particiones. Sin la resistencia noviolenta, los polacos no podr铆an haberse hecho cargo de su destino nacional despu茅s de la Primera Guerra Mundial o cambiar la situaci贸n geopol铆tica a su favor durante la d茅cada de 1980. Hubiera sido igualmente inveros铆mil integrar las tierras divididas despu茅s de 1918 y establecer la estatidad tan r谩pidamente sin la base del desarrollo social, econ贸mico y cultural construido a trav茅s del trabajo org谩nico. Si bien la resistencia noviolenta ha sido ampliamente utilizada por diferentes generaciones de polacos contra la ocupaci贸n externa y la dictadura interna, esta forma de lucha a煤n espera un reconocimiento muy merecido de su papel no solo en la defensa, sino esencialmente en la reinvenci贸n de la naci贸n polaca.

