Para muchas mujeres, las drásticas dificultades posteriores para acceder al aborto no han hecho más que colmar el vaso de la amargura. Sentimos que se nos niega el derecho a la atención médica y que nos vemos obligadas a sufrir. Debido a las políticas antisociales y antilaborales de los sucesivos gobiernos, ya tenemos bastantes problemas de trabajo y de vida, y al cambiar la ley del aborto, nos han dado aún más de esos problemas.

En los últimos meses, construyendo un movimiento masivo, de base y decidido, hemos demostrado que podemos salir a la calle con una enorme energía, no sólo por un día o dos. Hemos tenido nuestras propias iniciativas sin parar, y ha sido increíble. Tenemos que ir más allá: aprender a organizarnos cada día, en los sindicatos, en las asociaciones de inquilinos, en las universidades, en las escuelas, en los grupos de autoayuda, en los barrios. No es algo fácil de hacer. Se nos dice que si necesitas ayuda, si eres un inquilino, un empleado, un desempleado y exiges cambios, entonces deberías avergonzarte. ¿Trabajas en la cadena de producción? No te mereces nada: simplemente cambia de trabajo, tenemos esta libertad liberal. Eres un atrasado, desde que encontraste un trabajo así, no puedes encontrar uno mejor, has aterrizado en la calle, ya no tienes fuerzas para cuidar de tus seres queridos de forma gratuita, y sólo tú eres responsable de ello. ¿Pedís un aumento de sueldo? ¡Eres exigente! Lo oímos a menudo. Durante la pandemia, de repente resultó que las enfermeras, las limpiadoras, las empleadas de los almacenes, la producción y el comercio son personas clave para la economía y toda la sociedad. Las personas empleadas en sectores feminizados y las que trabajan gratuitamente en el cuidado de los niños, los discapacitados y los ancianos.

Gracias a las recientes protestas, hicimos algo importante: superamos la reticencia a salir a la calle. Encontramos fuerzas y dijimos: sí, tenemos derecho a abortar, sí, trabajo físicamente, gano un salario mínimo, no tengo contrato fijo, no tengo seguro, no estoy satisfecha con mi vida y mi trabajo, pero quiero que cambie, quiero que cambie ya. Participar en la manifestación, crear tus propios lemas o una pancarta ya no es motivo de vergüenza. Hemos aprendido que para cambiar efectivamente la realidad, debemos actuar juntos, en grupos más grandes. ¡Queremos una vida mejor, autodeterminación, mayores salarios, mayores beneficios! ¡Ni un paso atrás!

¡Demostremos nuestra determinación! ¡Demostremos que no abandonaremos tan fácilmente! ¡Demostremos lo que significa para nosotras el día de la mujer! ¡Unámonos a la manifestación!

La manifestación se celebrará en Poznań el domingo 7 de marzo a las 14 horas.

