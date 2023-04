–

CGT Pontevedra: VIII Xornadas Libertarias, Manifestaci贸n 1潞 Maio e Encontro fraternal e anarcosindicalista. Do luns, 24 de abril ao 1潞 de Mayo, ter谩n lugar en Pontevedra as VIII Xornadas Libertarias, organizadas pola CGT, co seguinte programa:

VIII XORNADAS LIBERTARIAS, CGT

24 ABRIL ao 1潞 MAIO, 2023

24 abril, 19:00h: Inauguraci贸n da Exposici贸n: 鈥淪alvador Segu铆 鈥 La lucha anarcosindicalista por el fin de la explotaci贸n social y obrera鈥. Charla-coloquio: A figura de Salvador Segu铆 no centenario do su asesinato. Lugar: Sala VerSus (r/ Xerardo 脕lvarez Limeses, 12 鈥 Baixo)

26 abril, 20:00h: Charla-coloquio: 鈥淒e los Sistemas nacionales de salud a los Sistemas de beneficencia鈥. Ponente: Antonio G贸mez Li茅bana, CAS, integrante de CAS. Lugar: Sala VerSus (r/ Xerardo 脕lvarez Limeses, 12 鈥 Baixo)

27 abril, 20,00h: Charla-coloquio: 鈥溌縌u茅 celebramos cada 1潞 DE MAYO? 鈥 Comentarios actuales a la Cr贸nica 鈥淓l crimen de Chicago鈥 (1886), de Ricardo Mella鈥. Ponente: Miguel 脕ngel Cu帽a. Lugar: Sala VerSus (r/ Xerardo 脕lvarez Limeses, 12 鈥 Baixo)

28 abril, 20:00h: Proxecci贸n do filme: 鈥淩ecursos humanos鈥, de Laurent Cantet (Francia, 1999). Lugar: Sala VerSus (r/ Xerardo 脕lvarez Limeses, 12 鈥 Baixo)

29 abril, 20:00h: Representaci贸n Teatral 鈥淪alvador Segu铆, El hombre que camin贸 sobre la utop铆a鈥. por Mois茅s Mato, Teatro del abrazo. Lugar: Sede sindical da CGT (r/ Pasanter铆a, 1 鈥 3陋 Planta)

1潞 MAIO, 12,45h: MANIFESTACI脫N (Saida do Hospital Provincial ata Subdelegaci贸n do goberno)

1潞 MAIO, 14,30h: Encontro fraternal e anarcosindicalista: 14,30h na sede de CGT

Comit茅 Local 鈥 CGT PONTEVEDRA