–

De parte de Indymedia Argentina March 14, 2022 88 puntos de vista

Este martes 15 de marzo comienza en los Tribunales de San Mart铆n, provincia de Buenos Aires, el juicio contra Eva Anal铆a de Jes煤s, Higui, lesbiana presa por defenderse de una violaci贸n correctiva grupal. Gracias a la lucha espera este juicio en libertad, pero contin煤a criminalizada. Desde organizaciones y grupos que la acompa帽an en este proceso piden y convocan a participar activamente en las calles por su absoluci贸n.

鈥淎ll谩 por finales del 2016, principios del 2017, inici谩bamos la lucha por la liberaci贸n de Higui. Y lo logramos, porque luchar sirve, y los feminismos que no entran en escritorios lo puede todo. Higui sali贸 en libertad a la espera de su juicio. Ese juicio es ahora. Empieza el 15 de marzo en los Tribunales de San Martin, un lugar al que repetidas veces hemos tenido que ir a reclamar para pedir justicia por alguna de nuestras pibas. Pibas que no se pudieron defender y que ya no est谩n ac谩.鈥

Damaris Rol贸n, militante del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social, recuerda los comienzos de esta lucha por la libertad y absoluci贸n definitiva de Eva Anal铆a de Jes煤s, m谩s conocida como Higui.

El 16 de octubre de 2016 Higui fue atacada por un grupo de hombres en un pasillo del barrio Maril贸, en la localidad de San Miguel de la provincia de Buenos Aires. En ese momento Higui ten铆a 42 a帽os y no era la primera vez que le ocurr铆a. Muchas veces fue hostigada por lesbiana. Tantas veces la agredieron que llevaba un cuchillo para defenderse. Uno de sus agresores le grit贸 鈥淭e voy a hacer sentir mujer, lesbiana鈥 cuando estaba por violarla. Se defendi贸 y la encontraron casi inconsciente, inm贸vil, con golpes en el cuerpo y la ropa destrozada. La detuvieron porque apu帽al贸 a Cristian Rub茅n Esp贸sito y la justicia no consider贸 que fue en leg铆tima defensa.

En ese sentido, Damaris remarca 鈥渁hora nos toca ir por Higui. Nos toca ir por la absoluci贸n. Les jueces tienen que saber que afuera hay una marea mir谩ndoles fijamente y que en cualquier momento se les puede venir encima. Una marea que no olvida, ni perdona, ni abandona. Hay que acompa帽ar a Higui porque la quisieron (y seguramente quieren) meter presa por defenderse, y consideran que no tiene el derecho. No tiene el derecho de defenderse porque es pobre, porque es una lesbiana pobre del conurbano profundo; porque su identidad y su clase ya la condenan de antemano en este sistema Capitalista Cis-Hetero-Patriarcal.鈥

Luego de algunas postergaciones, las fechas confirmadas del juicio son 15, 16, 17 y 22 de marzo de este 2022. Cada d铆a comienza a las 9.30 y concluye a las 15hs, en los Tribunales de San Mart铆n, ubicados en Avenida Dr. Ricardo Balb铆n 1753.

Las organizaciones feministas, de disidencias sexuales, sociales, distintos movimientos, y activistas por los Derechos Humanos invitan a participar del juicio, dentro y fuera de Tribunales. El acompa帽amiento que tuvo Higui desde el comienzo de esta injusticia se levanta una vez m谩s y esperan sea definitiva por su absoluci贸n.

鈥淣os vemos en los Tribunales鈥 saluda Damaris con la convicci贸n de la lucha por la libertad.

#Absoluci贸nParaHigui

#yotambienmedefenderiacomohigui

隆Acompa帽emos a Higui! Ma帽ana desde las 8.30 en los Tribunales de San Mart铆n. Exigimos #AbsolucionParaHigui 鈿金煉 pic.twitter.com/hMd8alSsDN 鈥 #Absoluci贸nParaHigui 馃敟 (@Higuiabsolucion) March 14, 2022

Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2143/aboslucion_para_higui/