–

De parte de Lobo Suelto December 10, 2021 99 puntos de vista

Demasiados nombres de pibes fusilados, desaparecidos, víctimas del gatillo fácil. Por ahí el festejo se parece a un insulto a las madres que lloran a sus hijos, que luchan, que insisten por justicia, que están solas frente al hostigamiento político, mediático, judicial. Lucas, Facundo, Santiago, Luciano, Florencia. Los nombres que se olvidan, las secuencias que se repiten. Demasiados murales, lágrimas tatuadas, vidas destruidas, terror anímico inoculado para siempre, vida tumba. Por ahí no da festejar en Plaza de Mayo mientras en Merlo Gomez le cruzan el patrullero a dos pibes que vienen del laburo, los verduguean, le quitan la guita de la semana y se le quedan con el faso. Mientras la piba recorre todas las comisarías haciendo cualquier cosa para que le digan algo del novio que se llevaron y no aparece. Mientras obligan a los más pibitos a laburar para ellos. Demasiada gorra acechando a los guachos, hostigando a las pibas, requisando todo. Vigilantes que la agitan, la política en patrullero.

Por ahí el festejo no da entre tanto comedor, cartón, centro comunitario, nylon, copa de leche, pallets, cola con los tupper para papear algo está noche, bolsón con unas poquitas cosas, deuda infinita. Por ahí suena a descanso entre tanta movilización para que no te den la baja, feria de cosas usadas, cola en la puerta del country para que te elijan. Entre tantas familias enteras en el carro viendo que aparece, pibitos entrando a los contenedores para rescatar un cartón, corrida a muerte a los camiones en el CEAMSE para llegar primero. Por ahí no da entre ranchos quemados, desalojo a los corchazos, trabajador social que da unos pares de chapas, puesta en escena, negocio inmobiliario, proyecto de clase.

Por ahí festejar es demasiado termo, egoísta, militante, frívolo. Es otra forma de delegar el estado de ánimo. Es estar demasiado pendiente de la opinión, de la obediencia, del ruido y no de lo que pasó, pasa, va pasando. Por ahí no da.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado