–

De parte de ANRed September 9, 2021 39 puntos de vista

El cantante abrir谩 el encuentro de la Selecci贸n Argentina justo contra uno de los seleccionados que m谩s son objeto de discriminaci贸n xen贸foba. Tambi茅n estar谩n Jimena Bar贸n y Los Totora, entre otros. Es una decisi贸n escandalosa por la trayectoria de declaraciones y actitudes del protagonista y porque justo se da en el partido que el equipo de Lionel Scaloni disputar谩 con la Selecci贸n Boliviana, representaci贸n deportiva de un pa铆s que en el 谩mbito del f煤tbol suele ser objeto de discriminaci贸n. Ricardo Iorio no solamente se considera un nacionalista, sino que adem谩s en las 煤ltimas d茅cadas fue alternando en el apoyo p煤blico a figuras de la derecha vern谩cula, desde el carapintada Seineld铆n y actualmente a Santiago C煤neo, llegando hasta el filonazi Alejandro Biondini. Pero adem谩s fue noticia por declaraciones antisemitas (por las que tuvo que afrontar una denuncia por discriminaci贸n en el INADI), mis贸ginas y machistas, y xen贸fobas. Por La Izquierda Diario.

Desde su diatriba contra el movimiento de mujeres en el momento de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito (la 鈥渕area verde鈥) -cuando declar贸 en una entrevista a un canal de cable cosas como 鈥淓sas zurdas saben que yo s茅鈥 驴sab茅s qu茅 s茅 yo? Que nunca encontraron un padre de familia como yo, un macho proveedor鈥-, pasando por dichos despectivos contra el pueblo chileno (鈥淭us hermanos ser谩n, mi mam谩 no tuvo hermanos especiales鈥, le respondi贸 a Beto Casella), hasta la famosa frase antisemita 鈥淪i vos no sos jud铆o, no me vengas a cantar el Hava Naguila en la fiesta jud铆a. Y si vos sos jud铆o, no me vengas a cantar el himno鈥, prejuicio del mismo corte que el difundido por el abogado Alejandro Fargosi contra Myriam Bregman (en base a una fake news, adem谩s) sobre un supuesto car谩cter antinacional de la comunidad jud铆a (argumentos que utilizaba la dictadura militar de Videla).

La decisi贸n de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino de hacer parte a Iorio de la apertura para entonar el himno es como m铆nimo una falta total de sensibilidad: a un artista de comprobada tendencia xen贸foba se le encomienda este rol ante el combinado del pa铆s que en el f煤tbol argentino es el m谩s discriminado. Es una constante que sectores de las hinchadas de clubes como River, Independiente o San Lorenzo entonen el himno cuando juegan contra Boca Juniors y le canten al p煤blico xeneize 鈥淏olivianos, paraguayos鈥, entre otros cantitos hirientes contra esas colectividades y que de todas maneras van quedando en desuso pero que todav铆a perduran en las tribunas.

Si bien Ricardo Iorio es un artista de suma importancia, parte fundamental de la escena heavy metal argentina y que ha encabezado formaciones sustanciales como V8 y Herm茅tica (en las que lleg贸 a componer letras de car谩cter muy progresivo como 鈥淕il Trabajador鈥 o 鈥淟a Revancha de Am茅rica鈥), y que repudiar actitudes del autor no implica impugnar el conjunto de su obra -con lo cual es entendible que pueda ser considerado para alg煤n tipo de ceremonia o evento extra musical-, en este caso resulta una decisi贸n desafortunada y de muy mal gusto.

Del show de apertura previo al partido por eliminatorias mundialistas en el Monumental tambi茅n participar谩n Luck Ra, Los Totora, Fer Palacio y Jimena Bar贸n.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Por-decision-de-AFA-el-xenofobo-Iorio-cantara-el-himno-en-el-partido-contra-Bolivia