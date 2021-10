–

Por desconcertante que

parezca, un estudio de J. S. Hacker y P. Pierson que lleva por nombre

Winner Take all Politics: Public Policy, Political Organization,

and the Precipitous Rise of Top Incomes in the Unites States, ha

demostrado que el aumento de la desigualdad social y la concentración

cada vez más abusiva de la riqueza en pocas manos en las democracias

capitalistas, lejos de concentrar al electorado sobre las opciones de

voto que defienden la redistribución de la renta y una mayor

justicia social lo hace justamente sobre los partidos que están

llevando a cabo este programa político antisocial que reclama del

ciudadano medio grandes sacrificios personales, altas cotas de

sufrimiento social y la desviación de fondos públicos hacia el

sector privado. Una de las patas de este misterio hay que buscarla,

sin duda, en el sentido que adquiere la propiedad individual pues, en

tanto es enemiga de la igualdad y la justicia, hace que los que

tengan algo, por poco sea, se sientan inmediatamente solidarios con

los que tienen mucho o casi todo, en vez de con los que no tienen

nada.



El planteamiento no deja

de ser absurdo, porque el que tiene poco bien podría pensar que

renunciando a defender la propiedad ésta no se sostendría porque

los que tienen mucho o casi todo son demasiado pocos como para

defenderla, con lo cual todos podrían tenerlo todo. Decía Fermín

Salvochea hace más de un siglo que el comunismo libertario y la

anarquía ya habrían llegado si no fuera por la “fuerza bruta que

los mismos desheredados ponen imbécilmente en manos de aquellos que

les aprietan las cadenas y les oprimen el corazón”. ¿Y que

reciben a cambio? Fermín Salvochea lo tenía claro, reciben la

gracia de ser devorados, de que sea su sangre, sus músculos, sus

huesos y, en fi n, su vida, lo que veamos si miramos con atención

las mansiones, los trajes, las joyas, las catedrales, las cárceles,

los cuarteles y los parlamentos de los capitalistas. Esta es otra de

las patas del enigma. ¿Por qué los que tienen poco, ante una

situación de crisis que puede hacer empeorar aún más su situación,

no responden con una práctica solidaria, común, concertada y

revolucionaria contra los que lo tienen todo y en cambio responden

solicitando líderes y manifestando aún más fervorosamente su ansia

de sumisión? Como niños que buscan a un padre para que cuide de

ellos, los dominados, lejos de cualquier práctica emancipadora, se

echaron en los años treinta en brazos del fascismo igual que hoy lo

hacen en brazos de los partidos al servicio del oligopolio

transnacional. Encontramos aquí la tercera pata de este misterio

sobre el que se asienta el poder de unos y la sumisión de otros,

pues como niños, las masas se manifiestan como irresponsables y por

tanto incapaces de decidir colectivamente sobre su futuro. El

resultado es un mundo enfermo y asustado, ganado por la desconfianza

mutua y la corrupción material y espiritual; con sociedades que ya

no son, que se han fracturado, desintegrado, y en las que la vida ha

sido alienada, transferida hacia lo virtual, enloquecida por el

espectáculo y sus mercaderías hasta alcanzar un estado de

insensibilidad moral absoluto que ha rehabilitado un egoísmo

extremo, capaz de hacer que los problemas personales individuales

borren todos los demás. Un estado en el que todo es justificable

mientras las justificaciones vengan elaboradas desde el poder y sus

aparatos de propaganda, mientras el sacrificio, invariablemente de

los que tienen menos, se plantee como inevitable y conveniente. Un

estado donde la inteligencia, la razón común, se halla en tal grado

de descomposición que es incapaz de distinguir la apatía de la resignación.

Extraído de: El

lenguaje secuestrado, Antonio Orihuela (2013)

