De parte de La Haine April 28, 2021

El art铆culo 13 de la convenci贸n de derechos humanos dice lo siguiente: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia en el territorio del estado鈥 toda persona tiene derecho a salir de cualquier pa铆s, incluso del propio y de regresar al propio.

Pues bien, en el caso de las personas con diversidad funcional, este derecho es cercenado sistem谩ticamente sobre todo cuando nosotrxs estamos en periodo de adquisici贸n de autonom铆a personal, pues la ley actual de dependencia es dicot贸mica, dejando a muchxs excluidxs. La ley actual que intenta englobar estos apoyos est谩 realizada con perspectiva capacitista (el capacitismo es la discriminaci贸n por activa o por pasiva de las personas con discapacidad) tan arraigado en un sistema injusto y criminal como es el capitalismo. Debemos recordar que muchos de los dispositivos destinados a los cuidados de las personas dependientes, como las residencias, est谩n en manos del neoliberalismo m谩s salvaje pues muchos de estos establecimientos sobre todo desde la crisis (estafa de 2008) son gestionados por fondos buitres y constructoras, mermando la calidad de los servicios. Por otro lado, la institucionalizaci贸n supone la derogaci贸n del derecho a la autodeterminaci贸n, el cual queda mermado ya que se les niega elegir sobre cuestiones esenciales en su vida.

Es por ello, que se hace m谩s urgente que nunca una ley de vida independiente, que respete la autodeterminaci贸n porque eso nos har谩 aut贸nomxs, y a su vez la autonom铆a nos har谩 libres. Necesitamos una sociedad en la que ser socialmente iguales y esa libertad ser谩 lo que a muchxs de nosotrxs puede salvarnos la vida. Debemos luchar por una ley de vida independiente, y la lucharemos hasta el final, no vamos a desfallecer hasta que no la consigamos, aquellxs que se consideren aliadxs nos tendr谩n al lado, pero aquellos que est茅n en contra de nuestros derechos que no duden que nos tendr谩n enfrente, mientras tanto gritaremos sin parar que NUESTRAS VIDAS IMPORTAN.

Miriam Merino Astorga