–

De parte de ANRed August 26, 2021 13 puntos de vista

La cantante In茅s Cuello va a volver a actuar en el Teatro Picadero, el pr贸ximo 11 de septiembre, presentando su espect谩culo Tangos que no hablan de amor, junto al pianista Pablo Fraguela. En una entrevista con ANRed la artista habla de su futura presentaci贸n, la experiencia de haber cantado en el centenario de Astor Piazzola, su concepci贸n del tango y las perspectivas de g茅nero en la actualidad, y la novedad de presentarse en la terraza del teatro debido a la dif铆cil situaci贸n sanitaria. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Despu茅s de su presentaci贸n el pasado 31 de julio con entradas agotadas en el Teatro Picadero, In茅s Cuello se prepara para una nueva presentaci贸n en el mismo escenario, situado en un lugar ic贸nico de la Ciudad de Buenos Aires: el pasaje Enrique Santos Disc茅polo.

Con un repertorio que incluye la obra de artistas como Eladia Bl谩zquez, Mar铆a Elena Walsh y Astor Piazzolla, la cantante explora las posibilidades de su m煤sica y juega con sus texturas para potenciar cada obra elegida. Movida por la b煤squeda consciente de un repertorio que la identifique, que combine la emoci贸n de una buena melod铆a con la fuerza de una poes铆a que nos permita entrever y desear una sociedad libre de estereotipos y opresiones, In茅s nos invita a cantarle a la ciudad, a la solidaridad, a la esperanza, a la libertad.

Estamos en el centenario de Astor Piazzola. El pasado 12 de marzo se cumplieron 100 a帽os de su nacimiento. En ese contexto participaste de la celebraci贸n interpretando parte de su obra en el Teatro Col贸n 驴C贸mo fue esa experiencia?

La experiencia de cantar en el Teatro Col贸n, junto al Quinteto La Grela (m煤sicos y amigos a quienes quiero y admiro), y por si fuera poco, haciendo un homenaje a Astor Piazzolla y su obra, fue de las experiencias m谩s emotivas e importantes de mi vida. Tener esa sala frente a los ojos, a mi familia (abuela incluida) en la platea, la presencia de un mont贸n de amigas y amigos viendo y escuchando la transmisi贸n en vivo del concierto desde diversos lugares del mundo鈥 una experiencia que guardo en el cuerpo y la memoria para el resto del viaje.

Siguiendo con Piazzolla, dentro del ambiente m谩s tradicional del tango fue una figura duramente cuestionada por sus diversos estilos e innovaciones que no contaron con la simpat铆a de sectores m谩s conservadores dentro del g茅nero. Si bien cada vez sucede menos, sigue habiendo quienes consideran que la m煤sica de Piazzolla 鈥渘o es tango鈥. 驴Qu茅 reflexiones e interpretaciones ten茅s sobre aquellos debates y la actualidad de este g茅nero tan representativo de Buenos Aires? 驴Qu茅 consider谩s que aportan las nuevas generaciones?

Entiendo que las expresiones art铆sticas populares, que no hablan del momento del mundo y de la sociedad que las crea y ejecuta, van, con los a帽os, en camino a apagarse. Por esto celebro las influencias que hicieron de este g茅nero, una m煤sica tan rica. Celebro las innovaciones, las nuevas composiciones, la renovaci贸n del discurso tanto po茅tico como musical. Es, a mi entender, la 煤nica forma de mantener viva la llama del tango, y de seguir convocando a sus filas a las nuevas generaciones, tanto de m煤sicas/os como de p煤blico en general. Creo fundamental la fusi贸n entre las nuevas generaciones y sus ideas frescas, la realidad actual del mundo haci茅ndose presente en las obras, y a la par, la esencia y la experiencia de generaciones anteriores. Si no se excluyen una a la otra, si se escuchan y se respetan鈥 hay tango para rato.

驴Y en relaci贸n a la cuesti贸n de g茅nero? El tango tuvo un perfil conservador (por no decir machista) en este tema. De hecho tu show se llama Tangos que no hablan de amor 驴Qu茅 caracterizaci贸n ten茅s sobre el tango y las cuestiones de g茅nero? 驴Intent谩s expresar algo en relaci贸n a esto desde tu arte?

Si, por el momento, he corrido al amor rom谩ntico de la escena. Necesit茅 no cantar por un tiempo algunas obras que siempre disfrut茅 desde lo musical, pero que de pronto, por mi tr谩nsito personal, por la deconstrucci贸n de esas formas hetero patriarcales en la que trabajo todos los d铆as (las propias), sent铆 que no pod铆a seguir repitiendo esa forma de amor que ilustraban sus letras. Esto va en la misma l铆nea de lo que expresaba antes, es necesario un movimiento del discurso en sinton铆a con los cambios que vamos haciendo en lo personal y en lo colectivo como sociedad, para cortar con cualquier tipo de opresi贸n y desigualdad. Mi arte siempre habl贸 de m铆, incluso cuando no me cuestionaba nada (el arte lo reflejaba). Me siento cada vez m谩s despierta (los a帽os y las experiencias vividas vienen haciendo su trabajo) y mi canto es transparente con mi proceso personal.

Hubo cantoras que te precedieron 驴a quienes consideras como referentes o entre tus influencias art铆sticas?

Hay much铆simas cantoras que han influido y siguen influyendo en mi canto, por diversos motivos. De generaciones anteriores, mujeres de enorme talento y valent铆a que plantaron bandera en un ambiente que estaba clausurado a las mujeres (al igual que una infinidad de espacios y privilegios). Todas ellas influyeron en que yo hoy, mujer joven, lesbiana, independiente, pueda pararme sobre un escenario a cantar lo que siento. Si hablamos de una cuesti贸n meramente art铆stica, influyeron en m铆: Mar铆a Elena Walsh desde mi infancia, Mar铆a Gra帽a (es una clase de t茅cnica y musicalidad cada escucha a su canto), Mercedes Sosa (y la profundidad de su voz que siempre me hizo viajar), Tita Merello (su presencia esc茅nica, su irreverencia), Susana Rinaldi (la elecci贸n de su repertorio y el compromiso con cada palabra que suelta sobre el escenario). Y hay muchas colegas m谩s cercanas a mi generaci贸n, que abordan diversos g茅neros y que admiro, respeto, disfruto y aprendo al escucharlas (Nadia Larcher, Flor Bobadilla Oliva, Noelia Moncada, por mencionar solo a algunas de ellas).

Estamos saliendo de una situaci贸n muy dura por la pandemia que afect贸 a toda la poblaci贸n, en general, pero tambi茅n a la m煤sica en particular. 驴C贸mo te afect贸 tanto en tu vida como en lo profesional?

La pandemia cort贸 de un d铆a al otro toda la actividad art铆stica y con ella, el trabajo, el alimento al esp铆ritu al que estaba acostumbrada, el entrenamiento t茅cnico que trae el estar peri贸dicamente en un escenario, los encuentros con colegas. Se cancelaron giras, se pararon grabaciones de discos, tuve que reinventarme. Me salv贸 la docencia y cada alumna y alumno que apost贸 a las clases virtuales. Me salvaron tambi茅n los afectos y los privilegios con que me encontr贸 esta situaci贸n (techo, comida, vestimenta, amores鈥). No he sido, ni por asomo, del grupo de las m谩s golpeadas por esta pandemia. Perd铆 una normalidad a la que estaba acostumbrada, pero me adapt茅 y no la pas茅 mal. No perd铆 a ning煤n ser querido por la enfermedad que nos trajo hasta ac谩 y eso es much铆simo decir.

En relaci贸n a esto y a las funciones en el picadero, hay algo que resulta novedoso con tus presentaciones: diurnas y en la terraza del teatro 驴C贸mo es esta experiencia? 驴Con que se van a encontrar quienes vayan a verte el s谩bado 11?

Para m铆 es una experiencia completamente distinta a todas: tango a la luz del d铆a, al aire libre, en una terraza de Buenos Aires. El ambiente que se cre贸 en la primera fecha de Tangos que no hablan de amor fue maravilloso. Todo est谩 preparado y cuidado para que vuelva a ser as铆 el 11 de Septiembre: un entorno bell铆simo, el Teatro Picadero con toda su belleza y su historia, la variedad de exquisiteces que ofrece el men煤 y que podr谩n degustar durante el concierto, un sonido impecable, distanciamiento entre las mesas, la gente que trabaja all铆, excelentes anfitriones y anfitrionas, y la magia de la m煤sica en vivo. Nada puede fallar. Recomendaci贸n: si hace un d铆a soleado, traer protecci贸n. Si llegara a hacer fr铆o, la producci贸n del Picadero tiene hasta mantitas individuales para abrigarles.

Les esperamos con toda la m煤sica, y las condiciones dadas para propiciar un hermoso encuentro presencial.

Pr贸ximamente ANRed va a sortear entradas para la presentaci贸n de In茅s Cuello del pr贸ximo 11 de septiembre a las 13:30 en el Teatro Picadero. En breve ampliaremos la informaci贸n.