De parte de ANRed December 11, 2021 78 puntos de vista

Más de 100 organizaciones marcharon hoy en distintos puntos del país para manifestarse contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pago de la deuda. En la Ciudad de Buenos Aires se marchó a Plaza de Mayo, donde tuvo lugar la lectura del documento conjunto, que se replicó en cada acto: «Nuestro país es arrastrado a la miseria por el peso de esta deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta. El gobierno pacta con el Fondo Monetario acuerdos de entrega y saqueo. Hoy ganamos las calles para enfrentar masivamente esta política». El cierre del acto en la Ciudad contó con las palabras de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, quien sostuvo que «de esta Plaza va a salir el repudio al Fondo Monetario Internacional para siempre». Por ANRed.



«No al pacto con el FMI y el pago de la deuda», «Las estafas no se pagan», «Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral», «Basta de saqueo ambiental extractivista» y «La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI» fueron las distintas consignas que se alzaron a lo largo del país en un único grito: no al FMI.



«El gobierno nacional avanza con la presentación ante el Congreso de un Plan Plurianual que contiene los principales lineamientos de la política económica de los próximos años, un paso fundamental en las negociaciones para un acuerdo con el FMI. Los dos grandes bloques políticos (FdT y JxC) se preparan para aprobar un plan económico en función del pago de una deuda fraudulenta, en detrimento del bienestar social y popular», afirmaron desde el espacio Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda, una de las principales organizaciones que realizó el llamado para hoy y que viene llevando a cabo distintas acciones de difusión sobre lo que significa y significó el pago de la deuda externa para nuestro país.



En este sentido, también recordaron que el préstamo tomado por el gobierno de Cambiemos con el FMI por U$S 44.500 millones estuvo plagado de irregularidades y que se trata, en definitiva, «de una deuda ilegítima, ilegal y odiosa, producto de una apuesta política del Fondo -a pedido de Donald Trump- para asegurar los negocios de los especuladores financieros y favorecer la reelección de Mauricio Macri». Asimismo, remarcaron que «en lugar de suspender los pagos y profundizar la investigación, el gobierno continúa pagando vencimientos de intereses y capital al FMI: a fines de diciembre se habrán abonado U$S 6.300 millones en dos años. Al mismo tiempo, viene adaptando el plan económico a las exigencias usuales del FMI: reducción del déficit fiscal, restricción de la intervención del Estado en la economía (Hidrovía, Vicentin, etc.), ajuste de jubilaciones, salarios y planes sociales, y una profundización del proyecto primario y extractivista (soja, minería, ganadería, etc.) de graves consecuencias sociales y ambientales. Mientras tanto, casi el 50% de la población está bajo la línea de pobreza, el hambre crece en los barrios y los salarios pierden frente a la inflación».

Para la Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda aunque el acuerdo con el FMI sea el «menos malo» se traducirá en «una supervisión permanente sobre la política económica nacional durante los siguientes 10 años, priorizando el pago de una estafa sobre las necesidades populares. Esto incluye la aplicación de tarifazos en los servicios públicos, reformas estructurales (laboral, jubilatoria, impositiva) y el retroceso del Estado en la regulación de los mercados y resortes económicos. Serían una pérdida de soberanía y un ajuste inaceptables para nuestro pueblo».

«Acordar con el FMI es una violación a los Derechos Humanos»

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzó a las 16:00hs en Avenida de Mayo y 9 de julio. Desde allí, las organizaciones marcharon a Plaza de Mayo, donde tuvo lugar el acto.

Antes del ingreso a la Plaza, ANRed entrevistó a integrantes de una de las cabeceras, encolumnados bajo la Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda, entre ellos Sergio Maldonado, quien aseveró que «es una violación a los Derechos Humanos el acordar con el FMI en la situación en la que estamos. La prioridad es el pueblo. No estoy de acuerdo que se le quite al pueblo para pagar una deuda que no contrajimos. La solución es escucharnos. Hay gente que la está pasando mal, hay desocupación, pobreza».

A su lado, agregaron: «Hay que empezar por no pagar los 1900 millones de dólares que vencen el 22 de diciembre. Seas albertista, seas trotskista, seas de dónde seas, todos podemos coincidir en que no se pague el 22. Después los discursos, pero los hechos primero. El 22 hay una oportunidad y el 23 se cumplen 20 años de que un presidente, Rodríguez Saa, que no es ni mejor ni peor que el que tenemos ahora, y un Parlamento, que no es ni mejor ni peor que el que tenemos ahora, se atrevieron a declarar la suspensión del pago de la deuda. Si se pudo, se puede. Lo que se necesita es que el pueblo, como en aquella oportunidad, esté movilizado y le ponga el aliento en la nuca a los que se dicen nuestros representantes».

Por su parte, Ismael Jalil, de la Correpi, destacó: «Esto no es una deuda, es una estafa. Acá hubo una maniobra política y como tal el pueblo argentino no puede ser responsable. La deuda se puede no pagar y es mentira que se viene la catástrofe si no la pagas. Ya la estamos atravesando. Que nos digan, por ejemplo, si estamos necesitando dólares por qué los vamos a usar para pagar la deuda en vez de pagar la deuda social. Esa es la clave».

Acto en Plaza de Mayo: «Que la crisis no la pague una vez más el pueblo trabajador»

Minutos después de las 18hs, comenzó la lectura del documento conjunto: «Desde esta Plaza, reivindicamos la rebelión popular de 2001. Una rebelión que enfrentó a los gobiernos del Fondo Monetario, y sus paquetes de ajuste para el pago de la deuda. Una vez más hoy, nuestro país es arrastrado a la miseria por el peso de esta deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta. Como entonces, el gobierno pacta con el Fondo Monetario contra las y los trabajadores acuerdos de entrega y saqueo. Hoy ganamos las calles para enfrentar masivamente esta política. Luchamos por un programa integral para que la crisis no la pague una vez más el pueblo trabajador, sino quienes la provocaron», se escuchó entre distintas definiciones que acordaron las organizaciones para hoy. Este documento se leyó en cada acto a lo largo del país, como en Rosario y en otras ciudades.

El cierre de la jornada lo dio Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo: «Desde esta Plaza que tiene magia, donde nos vinimos a encontrar desde hace 45 años por nuestros hijos e hijas, los 30.000 que siguen desaparecidos, que seguimos exigiendo la apertura de los archivos para que ninguna madre ni ningún padre se vaya sin saber qué pasó, para que los jóvenes que no conocen su verdadera identidad sepan quiénes son, de dónde vienen y quiénes son sus familias, desde esta Plaza donde resistimos, las Madres, los Padres, los Hermanos, con todos ustedes, con los amigos, que vinieron por años acompañándonos, que nos dan la fuerza cada día, de esta Plaza va a salir el repudio al Fondo Monetario Internacional para siempre».

Luego de estas palabras, comenzó la desconcentración de la masiva movilización contra el acuerdo con el FMI.