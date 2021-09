–

POR

FIN LIBRE DE LA IGLESIA CATOLICA – CNTAIT PUERTO REAL INICIA UNA CAMPAÑA DE

APOSTASIA

Soy ateo y anarquista de hace muchos

años y desde Junio de 2015 apostata, hace 30 años no nos hicieron caso a mas de

40 compañeros que lo solicitamos y como si nada, parece que ya por fin están

cambiando en su forma de proceder, así que ya estoy libre de esa secta llamada

Iglesia, conspiradora y delatora con los partidos gobernantes del Estado.

Esta fue mi DECLARACION en la

solicitud de abandono formal de la iglesia católica que está reflejado en la

solicitud que fue aprobada el 10 Junio 2015 y que adjunto para posibles

abandonos:

Por la presente manifiesto que, con

plena libertad y uso de mis facultades mentales, tras haberlo meditado y

reflexionado convenientemente, me aparto de la comunión con la Iglesia Católica

y deseo no seguir perteneciendo a la misma en el futuro.

Así mismo, declaro que soy consciente

que las consecuencias que lleva consigo este abandono formal de la Iglesia

Católica, son la exclusión de los sacramentos (cfr. Cc. 1331 y 915); la

privación de las exequias eclesiásticas (cfr. C. 1184); la exclusión del

encargo de padrino/madrina para el bautismo y la confirmación (cfr. Cc. 874 y

893); la necesidad de licencia del Ordinario del lugar para la admisión al

matrimonio canónico (cfr. C. 1071); y el no poder pertenecer a asociaciones de

fieles cuyos estatutos establezcan el requisito de encontrarse en comunión con

la Iglesia Católica (cfr. 316 S1).

Asumo todas las consecuencias y obraré

en coherencia con las mismas en adelante, en tanto no manifieste formalmente lo

contrario, si llegara el caso, mediante un acto semejante a éste.

Por todo lo anteriormente expuesto:

SOLICITO que se lleven a cabo las anotaciones oportunas en el libro donde se

encuentra registrado mi bautismo, para que se haga constar mi actual situación,

y que mi nombre no aparezca en el futuro en ningún elenco relacionado con la

Iglesia Católica.

Paco Aragón

EL SINDICATO OFICIOS VARIOS DE LA

CNT-AIT PUERTO REAL INICIA UNA CAMPAÑA DE APOSTASIA

Desde el sindicato de CNT-AIT de

Puerto Real, hemos decidido comenzar una campaña de apostasía para romper todos

los vínculos que nos han impuesto con una creencia religiosa que no compartimos

y sobre la que no se nos preguntó cuando nuestros padres, siguiendo una

costumbre impuesta a sangre y fuego, decidieron inscribirnos en la iglesia

católica nada más nacer.

Una iglesia que consagró la barbarie

fascista, que aplaudió los asesinatos de miles de hombres y mujeres por el

simple delito de luchar por la libertad, e incluso participó en algunos de

ellos. Una iglesia que a lo largo de la historia más reciente de la

civilización occidental ha jaleado genocidios, participado en el exterminio de

culturas enteras, acaparado bienes terrenales con auténtica avaricia e

instigado guerras contra todo aquel que no compartiese sus absurdas

supersticiones, todo en el nombre de su dios.

No contentos con ello, siguen metiendo

sus sucias manos en la libertad individual, chupando de los presupuestos de los

estados que salen de nuestros bolsillos y recibiendo todo tipo de favores por

parte de políticos corruptos que esperan así ganarse el cielo en la tierra. Por

no hablar de los constantes casos de abusos a menores por parte de miembros de

esta corrupta organización que debieron entender a su manera el mensaje de su

jefe sobre dejad que los niños se acerquen a mí.

Nosotros y nosotras, como personas

libres que aspiramos a una sociedad libre, no podemos ignorar que cualquier

religión predica la subordinación de la voluntad de las personas a lo “divino”

y para ello utiliza métodos verdaderamente repulsivos y violentos con los que

mantener esta opresión contra todos, no hay mayor acto de irresponsabilidad

colectiva que ignorar estos actos y obedecer a cuanto iluminado se cruza en

nuestro camino en nombre de cualquier dios.

Como anarcosindicalistas que somos

estamos empeñados en acabar con todo privilegio, con toda jerarquía y con toda

opresión política, social, económica y cultural, y eso incluye las religiones,

que siempre han estado del lado del poder político, no en vano monarcas y

dictadores han justificado a lo largo de la historia sus desmanes en nombre de

una autoridad sobrenatural y de un supuesto derecho divino que las diferentes

curias de cualquier dios se han apresurado a confirmar para asegurar la

obediencia ciega del pueblo bajo pena de excomunión, condenas al infierno y

bizarras barbaridades a las que son tan aficionados.

Por todo ello, desde nuestro sindicato

hemos decidido iniciar esta campaña para borrarnos de esta organización con la

que nada compartimos y a la que nada nos une más que la obligación impuesta por

una cultura obsoleta. Si quieres participar en la campaña reúne todos los

requisitos que necesitas y solicita tu apostasía:

REQUISITOS:

1º

– Rellena la solicitud

de apostasía de tu provincia, buscar ó pedir en tu parroquia.

2º

– Certificado de la

partida de bautismo que hay que pedir en la iglesia que te bautizaste.

3º – Fotocopia del DNI compulsada que lo

puede hacer en vuestro Ayuntamiento.

4º – Enviar a la diócesis en este caso

es Cádiz, si eres de otra provincia busca su dirección.

Obispado de Cádiz y Ceuta –

Vicaria Judicial – c/Hospital de

Mujeres 26 Dpdo. – cp. 11001 Cádiz.

5º – Envía la documentación a la

dirección señalada por correo en carta certificada.

SINDICATO OFICIOS VARIOS CNT-AIT Puerto Real