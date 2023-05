–

De parte de A Las Barricadas May 1, 2023 96 puntos de vista

Nami Nanami. Traducido por Libértamen

Discurso del Primero de Mayo por la Libertad y la Vida, por Nami Nanami(Kouitten)

Tuve la oportunidad de hablar como miembro del grupo anarco-feminista Kouitten («Un punto rojo») en el «Primero de Mayo por la Libertad y la Supervivencia», que tuvo lugar el 9 de mayo de 2020 en la plaza frente al Shinjuku Alta en Tokio. Son cuestiones sobre las que quiero reflexionar junto con todos los que rechazan la autoridad.

Hola a todos. Soy Nami Nanami, del grupo anarcha-feminista One Red Spot.

En esta sociedad y en las redes sociales circulan expresiones como «no hay izquierda ni derecha para el coronavirus» y «todos estamos juntos en esto» (lo que significa que todos nos enfrentamos juntos al mismo riesgo), pero creo que esto es erróneo.

El revuelo del coronavirus ha dejado claro que «esta sociedad tiene un orden de prioridad para las vidas».

Por ejemplo, hay personas sin estatus que están encerradas en centros de detención de inmigrantes, incluidas aquellas cuyos visados simplemente han caducado. Las «Tres C» (espacios cerrados, aglomeraciones y contacto cercano) no pueden evitarse en los centros de detención de inmigrantes, donde también se deja a la gente sin ninguna medida preventiva ni atención médica.

La prestación de 100.000 yenes no se pagará eternamente (¡y 100.000 apenas son suficientes para empezar!), y se supone que se envía a cada hogar. Se paga al cabeza de familia, es decir, al padre de familia. Además, no se pagará dinero alguno a los residentes sin estatus en Japón.

También se cuentan casos de trabajadoras del sexo con hijos que no cobran el permiso. (Aunque en este caso las cosas mejoraron después de que los afectados se quejaran).

Los clientes han disminuido para quienes trabajan por las noches, como es mi caso y el de mis amigas trabajadoras del sexo, que ahora no tienen ningún trabajo.

En una situación tan desesperada, por muy malas que sean las condiciones e incluso por miedo a contraer el virus, puede que no te quede más remedio que salir. Y si estás encerrada en casa puede que no tengas escapatoria de la violencia patriarcal.

No existen medidas preventivas adecuadas ni compensaciones en los ámbitos del trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres. Los amigos que realizan trabajos de apoyo a personas con discapacidad dicen que el «distanciamiento social» es como un cuento de otro mundo.

«Quedarse en casa» y «distanciamiento social» son privilegios.

El problema de la corona es un problema de clase y de discriminación.

Las cosas no se habrían puesto tan mal cuando surgió el nuevo virus aterrador si no fuera por la discriminación y la pobreza.

Si los gastos médicos fueran gratuitos,

Si cualquiera pudiera ser examinado y tratado,

Si no hubiera pobreza ni empleo precario,

Si no hubiera alquiler,

Si no hubiera facturas de servicios públicos,

Si no hubiera deudas,

Si no hubiera guerras ni Olimpiadas,

Y si no hubiera detenciones de inmigrantes y prisiones,

La sociedad podría haber manejado este virus mucho más eficazmente.

¿Por qué no podemos hacer esto?

Es por el capitalismo, la nación, el patriarcado y las clases que crean: la jerarquía. Eso es lo que nos perjudica.

¡Dad a todos 300.000 yenes cada mes empezando ahora mismo! Estamos de acuerdo con este eslogan.

Pero me gustaría ir más allá y compartir algunas reflexiones para que todos juntos pensemos mejor por qué decimos «¡Danos 300.000 cada mes!».

Digo danos 300.000 porque quiero ver un mundo sin un orden de prioridad para las vidas.

Estoy cansado de vivir en una sociedad así. Ahora estamos en peligro porque vivimos en una sociedad que prioriza unas vidas sobre otras de esta manera.

Hasta que todo el mundo tenga acceso a pruebas y tratamientos, tenga o no propiedad,Hasta que los trabajadores no se vean obligados a pagar un alquiler cuando enferman,Hasta que los recursos sociales puedan destinarse a nuestra atención médica y vivienda en lugar de a la policía, las cárceles, los Juegos Olímpicos y las guerras, todos estaremos realmente en peligro.

El coronavirus nos lo ha dejado claro a todos.

No podemos volver al mundo tal como era.

Ahora quiero que todos pensemos juntos en un nuevo mundo.

Ya se ha hablado de ello antes, pero también me gustaría considerar las cuestiones del fascismo, la derecha y la discriminación en este movimiento.

Hace aproximadamente un año, creamos un grupo llamado «One Red Spot» con la conciencia de que la discriminación de las mujeres y las minorías en el movimiento es un problema que nos divide y debilita al conjunto de nuestra comunidad.

Es un error intentar construir un movimiento sobre ideas como «Dado que no hay ni derecha ni izquierda en el coronavirus, escuchemos la opinión de la derecha sin prejuicios» o «Nuestras posiciones pueden ser diferentes, pero puedo trabajar contigo en este tema, así que hagámoslo juntos».

Sin pensarlo mucho más allá de sentir asco por la derecha, antes de que te des cuenta aparecen en los espacios del movimiento autoproclamados derechistas y autoproclamados fascistas. Y cuando hablas con ellos puedes empezar a pensar: «Oye, no son tan malos» y entonces, de alguna manera, a partir de ahí empieza a desarrollarse una relación humana. Podríamos empezar a decir cosas como: «nuestras posturas son diferentes, pero en el fondo es una buena persona». ¿Pero de verdad? ¿En serio?

Las buenas relaciones humanas son difíciles de romper. Los humanos no pueden competir con las relaciones humanas.

Creo que es un suicidio para este movimiento si de alguna manera pueden acercarse, de alguna manera se pueden forjar relaciones humanas, y de alguna manera entra la derecha.

Esto es lo que significa estar «vinculado» a las relaciones humanas. Vincular (hodasu) se escribe con el carácter para «kizuna» (vínculo, lazos, grilletes, enlaces, etc.)

Dicen que el origen del término fascismo es «bondedness» o «bondage». El primer ministro Abe ha dicho que «el respeto, el aprecio y los lazos» pueden derrotar al coronavirus, pero esos son los «lazos» favoritos del primer ministro Abe.

Para la gente de derechas, esos vínculos se construyen sobre nociones como «giri» y «ninjou» (obligación moral y sentimiento) y relaciones jefe-subordinado, y eso puede sentirse como empatía, y antes de que te des cuenta se ha establecido una relación humana. Esto tiene que acabar.

Me preguntaba cómo podía ocurrir esto, y sospecho que está relacionado con el hecho de que no hayamos mantenido relaciones sólidas con algunos izquierdistas de nuestro entorno que supuestamente son camaradas y personas que rechazan la autoridad.

De algún modo, llevarse bien basándose en la dinámica «giri» y «ninjou» o jefe-subalterno crea una relación pseudofamiliar, patriarcal, que tiene a esta sociedad estrechamente contenida y da forma a nuestro propio ser. Por lo tanto, cuando se trata de intentar forjar diferentes tipos de relaciones fuera de estas condiciones, nosotros, yo incluido, no sabemos por dónde empezar, qué hacer o cómo hacerlo.

Por eso, cuando me encuentro con un derechista que parece compasivo, de alguna manera me absorbe.

Por eso creo que esto es más grande que un problema de la derecha o de repudiar a la derecha; es también un problema de lo débil que es nuestra comunidad.

Creo que hasta ahora hemos pasado por alto la importancia de las relaciones de confianza profundas y colectivas, en lugar del patrón de estar «unidos por relaciones humanas».

He conocido a algunas personas que se comportan como secuaces del mono jefe aunque estén en el movimiento. Quiero señalar esto como un problema sobre el que debemos reflexionar.

Como el fascismo parte de la idea de que una persona no es una persona, no importa lo mucho que pensemos que podemos hablar las cosas y que acabarán entendiéndonos como semejantes. Nuestra buena fe sólo se encauzará hacia «la estructura de las relaciones humanas». Así pues, no caigamos en el lazo fascista de derechas que pretende matarnos, que abusa de los extranjeros y mata a las trabajadoras del sexo. Hago un llamamiento a todos para que no nos atengamos a los vínculos que nos matan.

Entonces, ¿qué tipo de relaciones son posibles que no sean patriarcales – no jefe-subordinado, no hermanos mayores, no todas las pseudo-familiares patriarcales «relaciones jerárquicas íntimas»? ¿Cómo podemos construir amistades, colectivos y entornos basados en la confianza? Esto es sobre lo que One Red Spot quiere reflexionar ahora.

Superemos nuestro fascismo interior.

Queremos que la «solidaridad» y los «camaradas» sean reales para nosotros y no sólo llamamientos y eslóganes vacíos.

Me gustaría que todos habláramos de lo que es la intimidad horizontal. ¿Cómo podemos los que deberíamos ser solidarios entre nosotros hablar y superar los desacuerdos y crear una comunidad fuerte?

¿Cómo podemos deshacernos de los derechistas, fascistas e intolerantes de nuestra comunidad sin caer en la trampa de «si hablamos, lo entenderán»? ¿Cómo podemos distinguir entre «gente que no está de acuerdo pero que debería ser solidaria» y «derechistas, fascistas y fanáticos a los que no se les debería permitir estar aquí»?

Hablando en mi nombre y también en el de One Red Spot, realmente quiero que todos empecemos a debatir esto.

Estaré detrás, vestida de negro, y me encantaría hablar más de esto con todos vosotros. Gracias a todos.

Notas

«Antifascista» se utiliza aquí como traducción de 反絆主義, un neologismo compuesto que podría traducirse más literalmente como «antibondismo». El concepto de kizuna 絆 (lazos, ataduras o grilletes sociales) como fuente de opresión y control social es importante más adelante en este discurso.

«One Red Spot» es una traducción literal de Kouitten (ç´ ä¸€ç‚¹), expresión para describir a la única mujer o chica en un grupo de hombres o chicos.

Las «Tres C» es una traducción de sanmitsu 三密, originalmente un término budista para los «Tres Misterios» del cuerpo, la palabra y la mente que se ha adoptado como palabra de moda oficial para describir las tres cosas que la gente debe evitar para no contraer el coronavirus.

«Buenas relaciones humanas» es una traducción de 良好な人間関係, que puede entenderse como patrones favorables (como al poder) de relaciones humanas.

Giri 義理 se refiere a los lazos morales de obligación, deber y responsabilidad. Ninjou äººæƒ se refiere a la empatía, el sentimiento y la bondad humana.

