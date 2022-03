–

La Uni贸n de Comunidades de Mujeres de Kurdist谩n (KJK) difundi贸 una declaraci贸n con motivo del 8 de marzo, D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora, en la que remarc贸 que 鈥渓a revoluci贸n no es una fecha determinada marcada en el calendario, sino un proceso que contin煤a constantemente y que ya ha comenzado鈥.

鈥淧or lo tanto, necesitamos liberar nuestras relaciones, asociaciones, amistades y familias, y llenar nuestros espacios vitales con una cultura basada en la libertad, el comunalismo, la democracia y la ecolog铆a鈥, agregaron desde la principal organizaci贸n de mujeres kurdas.

En el comunicado, indicaron que el 8 de marzo 鈥渃onmemoramos a todas las mujeres que perdieron la vida en la lucha por la libertad y la igualdad. La memoria de mujeres como Sakine Cans谋z, Rosa Luxemburgo, Meena Kewshwar, Berta C谩ceres, Shadia Abu Ghazaleh, Maita G贸mez, Emily Davison y muchas, muchas m谩s, sigue iluminando nuestro camino de resistencia鈥.

鈥淓l 8 de marzo de 2022, como Movimiento de Mujeres de Kurdist谩n, enviamos nuestros saludos revolucionarios a todas las mujeres que buscan la libertad y nos comprometemos de nuevo a transformar nuestro siglo en la era de la liberaci贸n de la mujer鈥, indicaron.

A su vez, analizaron que 鈥渟i observamos el a帽o pasado, podemos ver tanto avances, como en la India o Colombia, como retrocesos, como en Afganist谩n y Polonia. Esto no es inusual. Al contrario, en este periodo de la historia de las mujeres, las ganancias y las p茅rdidas van de la mano. Porque, mientras que, por un lado, la b煤squeda de la libertad y la igualdad por parte de las mujeres va en aumento, el sistema patriarcal trata de contrarrestar esta lucha tan din谩mica de nuestra 茅poca, organizando y movilizando la misoginia y el sexismo鈥.

鈥淓l ataque sistem谩tico de las fuerzas fundamentalistas a los derechos de las mujeres bajo la m谩scara de la religi贸n o el moralismo 鈥損untualizaron-, el asesinato selectivo de las l铆deres de la comunidad, el aumento de la violencia sexual y f铆sica, son expresiones de esta guerra agresiva patriarcal, cuyo objetivo es impedir que se produzca la revoluci贸n de las mujeres鈥.

Desde la comunidad de mujeres kurdas aseguraron que 鈥渓as oportunidades, las condiciones y la urgencia de realizar esta revoluci贸n nunca han sido mayores. Las razones de esta oportunidad hist贸rica radican en la poderosa b煤squeda de libertad de las mujeres, en las crisis estructurales de la hegemon铆a capitalista patriarcal y en el papel estrat茅gico de la liberaci贸n de la mujer en el siglo XXI鈥.

鈥淯na vez m谩s, vemos cu谩nta raz贸n ten铆a nuestro l铆der Abdullah 脰calan a finales del siglo pasado cuando predijo que 鈥榚l siglo XXI ser谩 la era de la liberaci贸n de la mujer鈥 鈥搑ecordaron-. La lucha de las mujeres por la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad y la paz es el movimiento social m谩s inclusivo de la actualidad, que abarca e incluye las luchas de los pueblos por la democracia, contra el fascismo y el racismo, por la protecci贸n de la naturaleza y el derecho de autodeterminaci贸n. Esto la convierte en la fuerza m谩s estrat茅gica en la lucha milenaria contra el poder y la explotaci贸n鈥.

Para la KJK, 鈥渃omo movimientos de mujeres que luchan por la realizaci贸n de la libertad y la igualdad, tenemos que tener en cuenta estas condiciones hist贸ricas y la responsabilidad que ponen sobre nuestros hombros a la hora de organizar nuestra resistencia. Necesitamos analizar colectivamente la situaci贸n hist贸rica en la que nos encontramos, evaluar los riesgos, los retos y las oportunidades, aclarar nuestros objetivos y desarrollar nuestras hojas de ruta estrat茅gicas. Nuestros encuentros deben servir a estas necesidades y dar lugar a una organizaci贸n aut贸noma m谩s fuerte del movimiento transnacional de mujeres. Adem谩s, necesitamos encontrar formas y estructuras que nos permitan luchar en com煤n sobre la base de un equilibrio 贸ptimo entre lo local y lo universal鈥.

鈥淐omo Movimiento de Liberaci贸n de las Mujeres Kurdas, llamamos a nuestra sugerencia Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres 鈥損ropusieron-. Bas谩ndonos en nuestras propias experiencias pr谩cticas y te贸ricas, creemos que el Confederalismo Democr谩tico podr铆a ser la forma necesaria para organizar la revoluci贸n de las mujeres y, con ello, transformar nuestro siglo en la era de la liberaci贸n de las mujeres y de la sociedad鈥.

Para esto, explicaron, 鈥渘ecesitamos tambi茅n m谩s terreno para los discursos te贸ricos e ideol贸gicos sobre las ra铆ces del patriarcado as铆 como de la vida libre. La libertad no es algo que deba posponerse a una fecha desconocida en un futuro lejano. Es esencial que no separemos nuestra vida de nuestra lucha, sino que vivamos lo que defendemos y exigimos ahora. La revoluci贸n no es una fecha determinada marcada en el calendario, sino un proceso que contin煤a constantemente y que ya ha comenzado. Por lo tanto, necesitamos liberar nuestras relaciones, asociaciones, amistades y familias, y llenar nuestros espacios vitales con una cultura basada en la libertad, el comunalismo, la democracia y la ecolog铆a鈥.

鈥淭enemos que ser muy conscientes de los ataques contrarrevolucionarios del sistema patriarcal, especialmente los que parecen ser invisibles 鈥揳dvirtieron-. En particular, tenemos que profundizar en la conciencia de la ideolog铆a del liberalismo, el principal instrumento de la modernidad capitalista para integrar a los movimientos de mujeres en el sistema dominante. El nombramiento de mujeres para puestos dentro del orden estatal capitalista con el pretexto de la 鈥榠gualdad de g茅nero鈥 debe ser visto de forma cr铆tica, ya que a menudo tienen como objetivo socavar las demandas del movimiento de mujeres. Lo mismo ocurre con los intentos de dividir el movimiento de mujeres creando hostilidades artificiales鈥.

A este an谩lisis, agregaron: 鈥淟os discursos ideol贸gicos son esenciales para el desarrollo del movimiento feminista, pero no deben acabar en la lucha entre ellos, que s贸lo sirve al sistema patriarcal. No debemos permitir que la t谩ctica de 鈥榙ivide y vencer谩s鈥 se infiltre en nuestras luchas y debemos responder a estos intentos reforzando nuestra unidad鈥.

鈥淓l Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres podr铆a servir de base para fortalecer esta unidad mediante la construcci贸n del sistema aut贸nomo mundial de mujeres. Cuanto m谩s nos organicemos de forma aut贸noma, m谩s podremos cambiar 鈥搒e帽alaron desde la KJK-. S贸lo organizadas podremos liberarnos y liberar la vida. En este sentido, con motivo del 8 de marzo, llamamos a todas las mujeres, en Kurdist谩n y en todo el mundo, a tomar su parte en la revoluci贸n de las mujeres a trav茅s de la organizaci贸n. Llamamos a todos los movimientos y grupos de mujeres progresistas, revolucionarios y que buscan la libertad a construir colectivamente el Confederalismo Democr谩tico Mundial de Mujeres con nosotras y nuestras hermanas organizadas de todo el mundo鈥.

