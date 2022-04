Entrevista a María del Carmen Verdú de CORREPI

Por la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte

Mario Hernandez

El miércoles 6 de abril a las 10:00 se realizará una movilización unitaria desde el Obelisco a la Cámara penal porteña, en Libertad 1042. Marcharemos exigiendo la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, detenidos por participar de la jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 en Congreso.

Llevamos más de 20 días con nuestros compañeros detenidos, hostigados y demonizados por los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos patronales. Extendemos este llamado a movilizar y solidarizarse al conjunto de las organizaciones obreras, sociales, políticas, estudiantiles y de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.

En un amplio espacio de unidad y en las calles les exigimos a los jueces, fiscales y al poder político de turno que liberen a nuestros compañeros, por el desprocesamiento y el cese de la persecución a lxs que luchan. ¡Libertad a lxs presxs políticxs! ¡Luchar no es un delito!

Miércoles 6 de abril, 10 horas en el Obelisco, para marchar a Libertad 1042.

-María del Carmen es abogada de Julián Lazarte, uno de los 3 detenidos por la movilización que se llevó adelante el pasado 10 de marzo contra la firma del acuerdo con el FMI. ¿Cuál es la situación en este momento de estos compañeros?

-Lo primero que hay que aclarar es que acá hay dos causas. Una causa que todavía está tramitando ante el gobierno, la justicia de la Ciudad, a pesar de que el juez aceptó el pedido de inhibitoria de la Justicia federal, pero el fiscal lo apeló, con lo cual en definitiva va a ser la Cámara de Ciudad la que resuelva, que es donde están detenidos los tres compañeros: Oscar Santillán, Alexander Rodríguez Carrero y Julián Lazarte. A estos dos últimos los estamos defendiendo en conjunto desde CADEP con el compañero Martín Alderete y CORREPI a través mío.

Por otro lado, hay una causa ante la Justicia federal, en el juzgado de la Dra. Capuchetti, en la que si bien se ha identificado y citado a indagatoria a alrededor de una docena de compañeros, son todos varones, en ningún caso se ha dispuesto la prisión preventiva sino que eximieron de prisión a todos. Allí CADEP y CORREPI defendemos a 3 compañeros, 2 chicos de 18 años y uno con retraso madurativo.

En la causa en Ciudad, lo preocupante y lo que es prioridad absoluta es resolver la situación de libertad de estos 3 compañeros. Hemos apelado todas las defensas, las prisiones preventivas, esto está a estudio de la Cámara de Ciudad en este momento y entendemos que no hay razón objetiva ni subjetiva de mantenerlos detenidos, tal como decidió exactamente sobre los mismos hechos, pero con una calificación legal diferente, la Justicia federal respecto del resto de las personas.

-¿De qué se los acusa?

-En el ámbito de Ciudad se realizó una acusación por parte del fiscal, francamente insólita, una cosa que hace muchos años no habíamos visto que es imputarlos por la pertenencia a una organización ilícita, es decir, una organización de personas que tienen como objeto generar disturbios en movilizaciones o manifestaciones. Cosa que, de tan ridícula que es, no contempla que las 3 personas detenidas pertenecen a diferentes organizaciones. Con lo cual no se entiende cuál es la asociación ilícita.

A eso se agrega el atentado y resistencia a la autoridad, el incendio por los tachos de basura quemados, el daño calificado por los bienes del dominio público que resultaron rotos y una cantidad de contravenciones cómo la obstrucción de la vía pública, ensuciar paredes, etc. Con un dato que siempre vemos en este tipo de causas iniciadas para aplicar represalias a las movilizaciones y tratar de aleccionar para que la gente no salga a la calle, que es que a todo el mundo se le imputa por igual todo el paquete de delitos y contravenciones, cómo si cada uno hubiese hecho todo.

Para que te des una idea, en el caso de Julián Lazarte, toda la evidencia que hay contra él son 6 o 7 fotos, algunas de diarios, otras tomadas de captura de videos de noticieros que estaban transmitiendo desde el lugar, donde se lo ve caminando pacíficamente con un cartel en la mano que decía ‘Afuera FMI’.

-¿O sea que me podría haber pasado a mí?

-A vos, a mí, a cualquiera de los miles y miles de personas que estuvimos allí. Según el fiscal hay una escena tomada muy a distancia con una cámara de televisión, una imagen que sale completamente pixelada cuando se amplía. El fiscal sostiene que Javier es una de las personas que está en una especie de línea que se forma de varones frente al cordón policial, donde ya se produce el avance de la policía para reprimir que va contra el conjunto de la manifestación, se plantaron a cierta distancia, como suele suceder siempre, como es estilo en materia de autodefensa, para tratar de aguantar el avance policial y dar tiempo a las columnas que se ven atrás, que se están retirando con mujeres, con chicos, con gente grande, etc.

Según el fiscal, una de esas personas, donde en un momento se ve mover un brazo en una fracción de segundo, sería Javier. Por supuesto, no hay manera de constatarlo. Los propios informes policiales no pueden asegurar que sea efectivamente él, es algo parecida la ropa, pero aunque así fuera de lo que está hablando, concretamente, es de un acto de fracción de segundos, donde levanta un brazo y supongamos tiró una piedra, de ahí a 6 o 7 delitos y 8 contravenciones hay una distancia. ¿No es cierto?

-¿Cómo suponés que sigue todo esto?

-Bueno, en este momento, como decía antes, la prioridad absoluta es instar a que la Cámara de apelaciones penal contravencional y de faltas de la Ciudad resuelva los recursos de apelación que tiene en sus manos. Desde el día 23 tiene los incidentes de apelación de las prisiones preventivas, no se puede creer que ya haya pasado más de una semana sin ningún tipo de novedad. No es así como se maneja habitualmente la justicia ordinaria, ni siquiera la federal. Las cuestiones sobre libertad se resuelven en mucho menos tiempo.

También tienen que resolver ahora el recurso interpuesto or el fiscal que pretende que esta causa quede en Ciudad, donde evidentemente vemos que hay una decisión que casi te diría, es acorde con el apellido del juez a cargo de la causa Ciudad, que no es otro que Circo.

-¿Querés agregar algo más?

-No, simplemente instar a que llevemos adelante de conjunto en forma unitaria, como siempre sostenemos, no solamente la defensa por los compañeros que están presos, sino también el reclamo por el cierre de todas las causas, no solamente ésta de Ciudad, también la federal y el cese de la persecución a las organizaciones y a quienes se movilizan para defender sus derechos, que no fue otra cosa lo que hicimos el 10 de marzo.