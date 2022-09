–

De parte de Socialismo Libertario September 8, 2022

La noche del pasado viernes, en Sant Hipòlit de Voltregá, un pueblo de Cataluña, dos mujeres, una de las cuales es una querida amiga de Socialismo Libertario, fueron agredidas salvajemente por ir cogidas del brazo después de haber estado en las fiestas del pueblo. El chico y la chica responsables de este vergonzoso ataque las insultaron con epítetos homófobos y misóginos. Ambos son personas conocidas en la zona y acusadas de otros actos violentos en el pasado y han podido ser identificados gracias a los reflejos de quién ha sufrido en su piel el clima de creciente violencia que se respira.

De hecho, se trata sólo de una de las muchas agresiones homófobas y contra mujeres ocurridas este verano durante las fiestas de barrios o pueblos.

Queremos manifestar toda nuestra solidaridad y cercanía a ellas y a todas las víctimas de estos odiosos ataques. Seguiremos luchando defendiendo la libertad de cada persona y, en este caso, de cada mujer de poder vivir libremente sin tener miedo. El amor es nuestro primer derecho en todas sus expresiones. Por esto queremos luchar contra el odio estando al lado de quien ahora tendrá que superar el comprensible shock y enfrentarse a las interminables trabas judiciales para quien reclama justicia.

En estas sociedades de extraños desafortunadamente crece el odio y la frustración no sólo por el avance de la extrema derecha. Hay un caldo de cultivo alimentado por la superficialidad, las redes sociales y la confusión de las conciencias del que se aprovechan los sectores más retrógrados. Estamos con quien quiera reaccionar y plantearse la posibilidad de no quedarse paralizado por el comprensible miedo o por la rabia, repensando los espacios de nuestra vida en seguridad, buscando las mejores personas para aislar y reducir a quien expresa los peores valores humanos. Es una batalla larga y difícil que en todo caso se puede dar también por las movilizaciones en muchos casos masivas que, en estos años, no han querido silenciar lo que está ocurriendo. Es una batalla de valores y de principios de la cual queremos ser protagonistas.