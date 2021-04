–

Existen much铆simas razones para que personas voluntariosas, de las distintas izquierdas aunque no solamente, se reconozcan y encuentren motivos para la solidaridad y la cooperaci贸n. Para cuidarse en pandemia, a pesar de los recortes en sanidad y de las personas m谩s inconscientes y menos solidarias. Para defender las condiciones materiales de existencia, por una vida digna y contra la precariedad y la explotaci贸n laboral. Para defender la emersi贸n femenina, la libertad y los derechos de las mujeres contra el patriarcado, la violencia machista y la misoginia. Para afirmar la libertad de elecci贸n de orientaci贸n sexual y su libre expresi贸n, contra la homofobia. Para proporcionar una acogida digna y sin condiciones a las miles de personas que cruzan el mundo en busca de una vida mejor, por la convivencia, la solidaridad y la uni贸n independientemente de la procedencia 茅tnico-cultural contra las fronteras, las leyes y las instituciones que tratan de impedirlo, as铆 como las diferentes expresiones de racismo. Razones, en definitiva, positivas para afirmar la posibilidad de una vida mejor.

Como humanistas, socialistas y libertarios creemos que estas razones, que para mucha gente motivan un compromiso cotidiano para mejorar la vida, se alimentan de valores humanos que pueden empezar a fundar, en este mismo momento, relaciones y comuniones alternativas a las que existen en la sociedad disgregada y enajenante en la que vivimos, pre帽adas de desvalores. Es este un compromiso que queremos ofrecer y compartir.

No tenemos ninguna confianza ni ilusi贸n en los Estados y los distintos gobiernos, sean de la opci贸n pol铆tica que sean. Sin embargo tampoco somos indiferentes al peligro que pueden suponer las derechas en el poder, como desgraciadamente hemos podido comprobar en estos 煤ltimos a帽os en la Comunidad de Madrid. Una coalici贸n entre el PP y Vox es un peligro concreto, expl铆cito y grave para la vida, la salud, el trabajo, los derechos y las libertades de la gente com煤n.

Para poder defenderlos ser谩 fundamental fomentar el encuentro, la unidad y la movilizaci贸n en los lugares de vida, de estudio y de trabajo. Pero creemos que esta vez ser谩 importante tambi茅n pararles los pies en las urnas. Por esto llamamos, el pr贸ximo 4 de mayo, a votar contra la derechas, es decir a las distintas listas de las izquierdas.

Creemos que en este momento puede ser 煤til y necesario. No todos los momentos, ni todas las elecciones, son iguales. Las causas que motivan en la 煤ltima 茅poca el auge de estas derechas, particularmente rancias y reaccionarias, no se van a solucionar con votos ni en estas elecciones. Sin embargo, creemos que puede ser importante evitar, o al menos retrasar u obstaculizar, su libre acceso a las instituciones, en condiciones de mayor铆a absoluta.

Entendemos el desencanto de much铆sima gente de izquierda. Nosotras y nosotros mismos no albergamos ilusiones hacia el PSOE, M谩s Madrid o Podemos, ni en sus m茅todos y ni en sus fines. Apoyarles el 4 de mayo supone una medida elemental para defenderse del peligro concreto de las derechas.