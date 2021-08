–

Para que el

proletariado no sea cada vez m谩s aplastado en la esclavitud salarial y la

impotencia social, 隆unificaci贸n de todas las capas proletarias, empleadas y

desempleadas, contra el colaboracionismo y contra la competencia cada vez

m谩s aguda entre proletarios!

La

crisis pand茅mica de los dos 煤ltimos a帽os parece haber ocultado las

verdaderas razones de la crisis industrial y financiera que atenaza al

sistema capitalista de forma c铆clica.

La

contradicci贸n entre el capital y el trabajo inherente al modo de producci贸n

capitalista -aumento progresivo del capital constante (maquinaria, nuevas

tecnolog铆as, materias primas, edificios, etc.) frente a una tendencia a la

disminuci贸n proporcional del capital variable (salarios)- conduce a un

aumento de la competencia en los mercados y a una inevitable sobreproducci贸n

de mercanc铆as y de capital en relaci贸n con su posible localizaci贸n,

desencadenando as铆 crisis c铆clicas en el sistema capitalista que llevan a

una b煤squeda fren茅tica de nuevos mercados (a trav茅s de guerras comerciales,

pol铆ticas y financieras) y de mano de obra m谩s barata a ritmos de trabajo

m谩s elevados, para hacer m谩s competitivas las mercanc铆as de cada empresa en

un mercado internacional saturado. En consecuencia, los capitalistas se ven

impulsados a deslocalizar ciertas empresas a otros pa铆ses donde el trabajo

asalariado es m谩s productivo, es decir, cuesta menos por unidad producida.

Este es el caso, sobre todo, de las multinacionales, que son la expresi贸n

emblem谩tica de la fase imperialista del capitalismo, es decir, aquella fase

de desarrollo en la que el capital excedente, para ser explotado, emigra del

ahora restringido 谩mbito nacional a otros pa铆ses para conquistar salidas al

mercado o donde, precisamente, la extracci贸n de plusval铆a y, por tanto, la

explotaci贸n del trabajo es mayor.

La

plusval铆a es el valor del tiempo de trabajo no remunerado del asalariado que

el capitalista se embolsa en la propia fuente de producci贸n. Cuanto m谩s

aumenta la t茅cnica y la tecnolog铆a introducida en la producci贸n, m谩s

disminuye el tiempo de trabajo diario que corresponde a la parte diaria del

salario acordado con el trabajador, y m谩s aumenta el tiempo de trabajo

diario no remunerado, que corresponde, precisamente, a la plusval铆a. Pero la

t茅cnica y la tecnolog铆a cada vez m谩s innovadoras aplicadas a la producci贸n y

la distribuci贸n permiten al capitalista obtener la misma cantidad de

producci贸n, e incluso aumentarla, con menos trabajadores. Los parados, los

“despidos”, son una consecuencia directa del desarrollo del capitalismo,

formando ese ej茅rcito industrial de reserva del que habla Marx en El

Capital: as铆, el exceso de trabajadores va acompa帽ado de un exceso de

mercanc铆as y de capital, poniendo en crisis todo el sistema econ贸mico y

social.

Los

grandes trusts, las grandes multinacionales, son una de las expresiones m谩s

t铆picas de la concentraci贸n capitalista con la que el capital trata de hacer

frente a las crisis de sobreproducci贸n y de equilibrar, aumentando

enormemente la masa de sus beneficios, la tendencia a la baja de la tasa

media de ganancia, la verdadera bestia negra del capitalismo.

Por

tanto, no es una historia reciente que las multinacionales desinviertan en

un pa铆s y se instalen en otro. En los 煤ltimos 40 a帽os, muchas f谩bricas

multinacionales han abandonado Italia, lo que ha hecho que la tasa de

desempleo del pa铆s se dispare. Sin embargo, a trav茅s de los amortiguadores

sociales y la absorci贸n de parte de los despidos en los servicios, tal vez

creando empresas ad hoc que s贸lo existen sobre el papel, el capitalismo

nacional ha garantizado hasta ahora una cierta paz social. El Estado burgu茅s

es el administrador y garante de esta pol铆tica.

La

indignaci贸n de estos d铆as por parte de los sindicatos tricolores y los

distintos partidos del arco constitucional hacia las pol铆ticas de las

multinacionales forma parte de las muchas mistificaciones burguesas. El

decreto-ley sobre trabajo y fiscalidad del 30 de junio lo deja claro. De

hecho, el Gobierno de Draghi dio luz verde a la liberaci贸n de los despidos,

con la excepci贸n, por el momento, del sector textil, dejando v铆a libre a los

empresarios para deshacerse del exceso de mano de obra. De hecho, con la

abolici贸n del art铆culo 18, los sindicatos italianos y el gobierno ya han

sellado un importante resultado formal al disipar el mito de los derechos

adquiridos tambi茅n con respecto al lugar de trabajo. La huelga de dos horas

del 19 de julio declarada por Fiom, Fim y Uilm, es la hoja de parra de los

confederados que, con su precioso trabajo oportunista, acompa帽an desde hace

d茅cadas la pol铆tica antiobrera de los distintos gobiernos que se han

sucedido hasta ahora.

Las

cerca de 47 mesas de crisis abiertas actualmente en Mise suponen que al

menos 50.000 puestos de trabajo est谩n en riesgo.

Los

amortiguadores sociales se siguen utilizando en los pa铆ses capitalistas m谩s

avanzados, como Italia, pero a medida que disminuye la extracci贸n de

plusval铆a, los m谩rgenes de utilizaci贸n de las pol铆ticas sociales son cada

vez m谩s estrechos. La duraci贸n de estos amortiguadores es cada vez m谩s corta

y los pagos son cada vez m谩s peque帽os.

Esto

dar谩 lugar a un choque social que promete ser cada vez m谩s sangriento.

El

gobierno burgu茅s, como siempre, en situaciones de crisis aguda, donde est谩n

implicadas las f谩bricas hist贸ricas, no puede hacer m谩s que tomar posiciones

formales y abstractas sin perjudicar los intereses de las empresas. Ejemplos

de ello, a estas alturas, son la moci贸n aprobada por unanimidad en la C谩mara

de Diputados, que compromete al gobierno de Draghi a salvar la planta de

Whirlpool en Via Argine, N谩poles, pero no est谩 claro c贸mo; otra moci贸n, esta

vez aprobada por el consejo regional de Toscana, que protege, al menos sobre

el papel, a los 422 empleados de la planta de GKN en Campi Bisenzio, en la

provincia de Florencia, pero que de hecho siguen en situaci贸n de despido

temporal; y de nuevo, la declaraci贸n del presidente de la regi贸n de Campania,

De Luca, quien, en el comunicado n潞 103 emitido tras la reuni贸n con los

sindicatos y trabajadores de Whirlpool, define la situaci贸n como

insostenible y “espera”, junto con sus asesores, que la pr贸xima reuni贸n con

el presidente Draghi pueda representar un “punto de inflexi贸n” en el

conflicto al comprometer a una de las mayores empresas del pa铆s en un plan

serio y cre铆ble de reindustrializaci贸n.

El

Estado, como sabemos, es el comit茅 de empresa de la burgues铆a, y ninguna

medida afectar谩 en absoluto a los intereses generales de las empresas. Estas

declaraciones no son m谩s que posturas, que defienden una democracia formal

de la que alardean constantemente todas las instituciones, pero que en

realidad ocultan la dictadura de clase de la burgues铆a.

Sin

embargo, no faltan las luchas y las reacciones espont谩neas de los

trabajadores.

Por

ejemplo, tras el anuncio, el 9 de julio, del cierre de la f谩brica GKN por

parte de su propietario, el fondo ingl茅s Melrose, los trabajadores

protestaron forzando las puertas y ocupando la f谩brica en asamblea

permanente durante varias semanas. Dos d铆as antes, la empresa hab铆a hablado

de contrataci贸n y dos d铆as despu茅s, al finalizar el turno de trabajo, la

multinacional anunci贸 el despido colectivo por correo electr贸nico.

El 27

de julio, ante el estancamiento, los mismos trabajadores salieron a la calle

y organizaron una manifestaci贸n, intentando canalizar las protestas de los

trabajadores de la cadena de suministro y otros. Unas 40 ambulancias con

sirenas a todo volumen y otros ciudadanos se apresuraron a apoyar a los 422

empleados despedidos. Hab铆a miles de manifestantes. Hab铆a un atisbo de

solidaridad entre los trabajadores, aunque tuvieran que vadear el laberinto

del corporativismo ingeniosamente inculcado por los sindicatos

colaboracionistas.



Tambi茅n en este caso s贸lo hubo indignaci贸n por parte del gobierno. La

Viceministra de Desarrollo Econ贸mico, Alesssandra Todde, declar贸: “El

comportamiento de la empresa fue inaceptable. Cerrar una planta de golpe con

un correo electr贸nico da la idea de mirar s贸lo la l贸gica del beneficio

(隆sic!) sin respetar la dignidad de los trabajadores y el respeto a la

legislaci贸n y la negociaci贸n italiana. Hemos estado en contacto con la

direcci贸n italiana y “DESEAMOS” que den un paso al frente y cambien su

actitud.

Pero,

驴c贸mo puede cambiar su actitud una empresa multinacional que s贸lo persigue y

existe para obtener beneficios? 驴Qu茅 pasa con la liberaci贸n de los despidos?

La dignidad de los trabajadores es pisoteada en primer lugar por la mala fe

de la ministra y del gobierno que representa. “Todo es culpa del excesivo

poder de las multinacionales”, se hicieron eco los partidos y los

sindicatos. Entonces, frente a este “poder excesivo”, s贸lo se puede

“ESPERAR” que las cosas se arreglen debido a un s煤bito remordimiento y

sentimiento de culpa por parte de alg煤n capitalista con rostro humano? Pero

las desinversiones no se detienen.

Timken

en Villa Carcina (Brescia) tambi茅n despidi贸 a 106 empleados de la noche a la

ma帽ana. El secretario general de Fiom en Brescia “expresa el deseo” de que

se vuelva a la congelaci贸n de los despidos y se acelere la reforma de los

amortiguadores sociales para proteger a los trabajadores incluso en

situaciones de crisis. Tal vez no recuerde que en a帽os pasados fueron los

sindicatos italianos los que defendieron y fomentaron el recorte de la

seguridad social con el lema “no a la asistencia, s铆 al trabajo”. En vista

de las crisis que se avecinan, sab铆an que esta afirmaci贸n no hac铆a m谩s que

desconcertar, ya que el trabajo ser铆a cada vez m谩s precario y para menos

trabajadores.

En

otra empresa en crisis, Sider Alloys, antes Alcoa, en Portovesme (CA),

despu茅s de los despidos y el fondo de despido, el gobierno, en respuesta a

las protestas, concedi贸 la movilidad con car谩cter excepcional,

proporcionando as铆 s贸lo un soplo de aire fresco parcial y temporal.

Sin

embargo, las medidas m谩s suaves afectan a la multinacional holandesa

Stellantis, nacida de la fusi贸n de los grupos PSA y Fiat Chrisler

Automobiles, que controla 14 marcas de autom贸viles. Teniendo en cuenta la

composici贸n social de sus empleados, la empresa ha previsto unas 800

prejubilaciones y una salida incentivada para 160 trabajadores de

Carrozzeria Mirafiori. Tambi茅n se ofrecer谩n incentivos de despido para las

Meccaniche, las Presse y las Costruzioni Stampi, tambi茅n situadas en

Mirafiori, as铆 como para Teksid en Carmagnola y la antigua Tea en Grugliasco.

Pero

la mayor铆a de las situaciones de crisis parecen concentrarse en el sur y las

islas. Desde finales de los a帽os 70, se han cerrado cientos de f谩bricas

mediante el uso de Cig, lsu, la movilidad y las prejubilaciones. Muchas

empresas se enfrentan actualmente a esta crisis irreversible. La antigua

Ilva de Taranto, un gigante del acero, est谩 moribunda. En estos momentos se

encuentra retenida por una ampliaci贸n de capital de 400 millones de euros

tras un acuerdo en 2018 entre la multinacional Arcelor Mittal e Invitalia,

empresa controlada por el Ministerio de Econom铆a. Pero a partir de junio de

2021 se ha disparado el Cig para 4000 trabajadores. El sindicato media con

una huelga est茅ril y una guarnici贸n en la prefectura tratando de evitar una

posible conexi贸n con los trabajadores de Ilva en G茅nova. La coordinaci贸n

entre los trabajadores de las dos plantas dificultar铆a el control de las

luchas, pero, sobre todo, ser铆a un ejemplo a seguir para los trabajadores de

las otras empresas, consideradas demasiado peligrosas por sindicatos,

partidos y gobierno.

La

lucha de los trabajadores de Whirlpool en N谩poles ha estado en todas las

noticias de la radio, la televisi贸n y los peri贸dicos. El tira y afloja

entre los trabajadores y la empresa ha hecho oscilar las medidas de la

multinacional estadounidense. En las diferentes reuniones del Mise se han

producido los habituales “varazos” hacia la empresa americana por parte del

gobierno, pero, de hecho, como recordamos, la liberaci贸n de los despidos ha

favorecido a la multinacional americana que ha tenido las manos libres para

los despidos masivos desde el 1 de julio de este a帽o. Los trabajadores

fueron relegados a asambleas y protestas dentro de la propia f谩brica durante

meses. Pero la situaci贸n no se resolvi贸, salvo una primera concesi贸n de Cig

otorgada por la propia empresa. La lucha se traslad贸 entonces al exterior de

la f谩brica. Los trabajadores alzaron la vista y comenzaron a ocupar primero

las autopistas, luego el aeropuerto y finalmente el puerto de N谩poles,

bloqueando las salidas de los transbordadores e hidroalas hacia las islas

desde el muelle de Beverello. En el Maschio Angioino se colg贸 una gran

pancarta con la inscripci贸n WHIRLPOOL. Procesiones espont谩neas en el centro

de la ciudad. Las acciones de huelga dieron cierta visibilidad a los

trabajadores.

Lo

mismo ocurre con los parados organizados de la zona de N谩poles. El actual

“Movimiento de Desempleados 7 de Noviembre” lleva casi una d茅cada luchando

por un puesto de trabajo. Entre ilusiones, promesas y denuncias forman parte

de una potencial protesta colectiva, pero desunida, sin conseguir nunca

superar el aislamiento de facto entre ellos y los trabajadores de la f谩brica

y los despedidos, salvo en las manifestaciones de solidaridad. El

aislamiento y el corporativismo que est谩 arraigado entre los trabajadores ya

que la direcci贸n de las luchas sigue estando en manos de los sindicatos y

partidos oportunistas.

Dada

la situaci贸n, la burgues铆a ha decidido atacar de frente. El traslado a

lugares m谩s productivos y la reducci贸n de la mano de obra es una necesidad

urgente para el imperialismo a nivel internacional. Y por ello se hace a煤n

m谩s necesaria la labor policial que los sindicatos confederales junto a los

falsos alternativos realizan en las filas del proletariado.

Para

romper este aislamiento, los proletarios despedidos y desempleados deben

organizarse en una coordinaci贸n 煤nica que implique tambi茅n a las f谩bricas

activas. Pero para concretar esta coordinaci贸n, deben elaborar un programa

de lucha unitario donde las reivindicaciones deben tener en cuenta

煤nicamente los intereses del proletariado. Es decir, utilizando los m茅todos

y medios de la lucha de clases:

–

Huelgas sin preaviso, reducci贸n dr谩stica de la jornada laboral por igualdad

salarial, delegados revocables en cualquier momento.

–

Para los desempleados: salario de trabajo o salario de desempleo.



Reivindicaciones hist贸ricas, pero para ponerlas en pr谩ctica, los proletarios

deben sacudirse d茅cadas de pr谩ctica oportunista, colaboracionista y

corporativista de los sindicatos tricolores, mediante la creaci贸n de

organismos inmediatos e independientes de todo inter茅s corporativo y

oportunista.

La

reanudaci贸n de la lucha de clases s贸lo se producir谩 a trav茅s de una serie de

intentos de unificar a los proletarios de todos los sectores, de todas las

edades, de todas las nacionalidades, ya sean activos o desempleados, y con

el objetivo de organizarse en torno a reivindicaciones que defiendan

exclusivamente los intereses proletarios. El camino es largo, dif铆cil,

plagado de trampas de todo tipo que los paladines del colaboracionismo

interclasista no dejar谩n de inventar y aplicar. Pero es el 煤nico camino para

el proletariado si no quiere ser aplastado cada vez m谩s en las condiciones

de impotencia y esclavitud.

S贸lo

con la reanudaci贸n general y duradera de la lucha de clases bajo la

direcci贸n de su partido comunista revolucionario, el proletariado aprender谩

no s贸lo a luchar por objetivos unificadores inmediatos, como en una

verdadera escuela de guerra, sino tambi茅n a prepararse para luchar por

objetivos pol铆ticos m谩s generales e hist贸ricos -resumidos en la sociedad

comunista, es decir, sin clases, de la especie- para cuya realizaci贸n tendr谩

que derrocar el poder pol铆tico de la clase enemiga por excelencia, la clase

dominante burguesa.



Partido Comunista Internacional

(El Proletario)



2 de agosto de 2020

