De parte de ANRed August 14, 2022 130 puntos de vista

La gesti贸n oficial del agua en Mendoza privilegi贸 algunos territorios por sobre otros que, en un contexto de crisis clim谩tica global, padecen cada vez m谩s per铆odos de sequ铆a y escasez h铆drica. Esto oblig贸 a poblaciones enteras a cambiar su modo de vida. Por Anah铆 Roca Fotos: Janet Pellissa.

鈥淟os viejos antes sol铆an decir que cuando nieva o llueve fuera de 茅poca, eso ya indica algo鈥, cuenta An铆bal Morales, vecino de 40 a帽os de la comunidad de San Jos茅, departamento de Lavalle, la zona m谩s des茅rtica de la provincia de Mendoza. All铆 vivi贸 toda su vida, como su familia y sus ancestros. Todos ellos pertenecen a la tierra, son huarpes: comunidades originarias de la regi贸n cuyana que viven en la zona de las Lagunas de Guanacache; un paisaje que ha mutado profundamente por la variaci贸n del caracter铆stico clima 谩rido de Mendoza, y la gesti贸n del agua.

鈥淎parecieron c贸ndores en el campo. Eso es muy mala se帽al porque el c贸ndor vive arriba鈥, agrega con preocupaci贸n. Y tiene raz贸n. Resulta llamativo ver un c贸ndor andino sobrevolando el desierto. Quiz谩s es porque viene a avisar que en las cumbres algo pasa. Es el primer testigo de que la blancura que revest铆a las monta帽as de los Andes ya no es la de antes.

Mariano Masiokas, investigador del Instituto Argentino de Nivolog铆a, Glaciolog铆a y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) del Centro Cient铆fico Tecnol贸gico (CCT), Conicet de Mendoza, refuerza desde la ciencia las palabras de An铆bal y las se帽ales del c贸ndor. Explica que el impacto m谩s grande del cambio clim谩tico en Mendoza es la falta de nieve en la cordillera de los Andes; un dato alarmante si se considera que el agua que abastece a la provincia proviene de los r铆os que nacen en las cumbres nevadas.

芦Los glaciares aportan a una parte de los caudales, pero el principal depende en gran medida de la nieve del invierno. Esa es la preocupaci贸n, porque la tendencia es que haya cada vez menos nieve y, por lo tanto, menos agua en los r铆os禄, explica el investigador.

En Mendoza, el 97% del territorio es des茅rtico, por lo que el cambio clim谩tico acent煤a la aridez de la provincia contribuyendo a que la sequ铆a sea m谩s aguda y prolongada. Basta con ir al departamento de Lavalle, conocido como el 鈥渟ecano mendocino鈥, donde las lluvias son escasas y las temperaturas extremas, para ver c贸mo el sol implacable no da tregua. El consenso cient铆fico es que el calentamiento global va a continuar, por eso en el corto y mediano plazo, no parece que esta situaci贸n vaya a revertirse.

Hay otro factor clave en todo esto: el humano. 鈥淟a sociedad afecta y va degradando el medio ambiente. Hay que partir del supuesto de que la crisis clim谩tica y el modelo econ贸mico est谩n causalmente conectados鈥, explica Paula Mussetta, investigadora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Naturales (INCIHUSA) de la CCT Conicet en Mendoza.

Jorge Gisbert, director de Ambiente del municipio de Lavalle, a帽ade: 芦Entre las causas de la crisis ecol贸gica est谩 la matriz energ茅tica. Argentina, por ejemplo, depende de los hidrocarburos en m谩s de un 80 %. Esto genera emisiones de di贸xido de carbono y otros gases de efecto invernadero禄. A eso hay que sumarle el impacto que tiene el cambio en los usos de la tierra: 芦La actividad ganadera, la industrial, la eliminaci贸n de sumideros naturales como los bosques nativos, la gesti贸n de residuos, y la deforestaci贸n intervienen atropelladamente ya sea para urbanizar o para extender los cultivos. Ah铆 es donde entra en juego la vitivinicultura, la producci贸n m谩s emblem谩tica de la provincia de Mendoza禄, aporta.

De los espejos de agua al espejismo del desierto

Las lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero se ubican en la frontera entre Mendoza, San Juan y San Luis, la franja 谩rida de la regi贸n de Cuyo. Formaban un encadenamiento de lagunas y ba帽ados alimentados por los r铆os Mendoza, San Juan y espor谩dicamente por los desag眉es del Bermejo. Del lado mendocino, el sector de lagunas queda ubicado en Lavalle. Los que alguna vez fueron humedales -territorios definidos por la presencia intermitente de agua en superficie- hoy son tierras secas.

Las lagunas fueron declaradas Sitio Ramsar en 1999. Esto supone un reconocimiento a la importancia internacional que tiene el humedal de esa zona, dada la 鈥済ran variedad de h谩bitats que mantienen, directa o indirectamente, a ciclos de vida o especies de flora y fauna nativa, residente y migratoria禄, explica la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar, en su versi贸n de 2008.

En relaci贸n a las aves que conforman la fauna de estos humedales, son muchos los procesos que vienen fracturando las formas de vida en el territorio y que impiden que ese sitio siga siendo un eslab贸n fundamental en la ruta migratoria andina. Seg煤n Gisbert, la designaci贸n de Sitio Ramsar 鈥渟uele quedar solo en buenas intenciones禄. Por eso resalta la necesidad de una Ley de Humedales propia de la Argentina que garantice la conservaci贸n de estos ecosistemas.

Desde tiempos inmemoriales, las lagunas de Guanacache han sido habitadas por comunidades huarpes que se autodefinen como 芦laguneros/as禄. Esto es as铆 porque antes del secamiento de las lagunas, las formas de vida en el territorio se vinculaban directamente a las actividades posibilitadas por estos humedales: la pesca, la agricultura y tambi茅n el 鈥渏unquillo鈥: una planta acu谩tica que se usa para producir escobas pero que ya no crece por la escasez de agua.

An铆bal recuerda c贸mo era la vida en otros tiempos. 芦Cuando era chico tuvimos una de las 煤ltimas grandes crecidas. Me acuerdo cuando el pueblito de San Jos茅 se transform贸 en una isla y la Defensa Civil tuvo que venir a sacarnos en helic贸ptero. Quedamos rodeados de agua. Cosa que me parece contradictoria, antes el agua sobraba y ahora鈥β . Ahora la sequedad es extrema.

Tierra seca bajo mis pies: testimonios del 鈥渟ecano鈥

En el momento en que el r铆o dej贸 de llegar a la parte baja de la cuenca donde se ubican estos territorios, los humedales comenzaron a desaparecer y la vida de los pobladores cambi贸 rotundamente. Pasaron de una vida de pescadores y agricultores a otra de 鈥減uesteros鈥: criadores de cabras.

鈥淟o han visto nuestros abuelos, a quienes les fueron robando un mont贸n de derechos y de a poco los fueron condenado a vivir de un modelo de producci贸n caprina, que tambi茅n es un modelo finito con la falta de agua鈥, cuentan Paula Guerra y su compa帽ero Alejandro Traslavi帽a, quienes viven kil贸metros antes de llegar a Villa Tulumaya, la ciudad cabecera de Lavalle. Est谩n construyendo su hogar con la t茅cnica de la permacultura, que recicla materiales en se帽al de respeto por la naturaleza, y son integrantes de la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache, un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados y organizados por la defensa del agua pura y de los bienes comunes.

Si se sigue por la ruta 40 rumbo al norte se llega a un vasto secano, que alguna vez fue un vergel gracias a sus humedales. Es la 鈥渮ona de lagunas鈥, como dicen sus pobladores. All铆 viven 11 comunidades en diferentes parajes. Vecinas y vecinos de los parajes de San Antonio y San Jos茅, toman la palabra. Hablan sobre su vida antes y ahora, y sobre lo que marca ese l铆mite temporal que cort贸 con el recorrido natural del r铆o Mendoza que desembocaba en esa zona formando los humedales. Al llegar a estos parajes el paisaje es des茅rtico, con m茅danos y un sol abrasador, y una vegetaci贸n de matorrales espinosos y jarilla que se vuelve escasa y dispersa.

Ester Morales, de 49 a帽os, vive con su marido Carlos en San Antonio. Llevan 30 a帽os all铆 y tienen seis hijos: tres viven con ellos y los otros tuvieron que irse del territorio por la falta de trabajo, cuenta Ester. Ella es cocinera de la escuela Los M茅danos, que queda a dos kil贸metros de distancia. Cuando no puede llegar en veh铆culo, se va caminando para garantizar la alimentaci贸n a todos los ni帽os y ni帽as de la zona que llegan a la escuela.

Ester cuenta que son treinta o cuarenta familias las que viven en la comunidad huarpe de San Antonio. 鈥淗ay m谩s para aquel lado, somos much铆simos aqu铆, y todos sufrimos lo mismo con el tema del agua. Y resulta que estamos quedando los mayores porque somos los que ya estamos ac谩 y no podemos abandonar, pero los m谩s j贸venes necesitan su plata, su trabajo. As铆 que se van a la finca鈥 destaca con pesar. 鈥淓l que quiere ser alguien, tener algo, ver otro mundo, se tiene que ir鈥, coincide An铆bal.

An铆bal Morales es primo de Ester 鈥減or parte de los abuelos鈥, comenta, pero vive en San Jos茅. An铆bal era estudiante de geograf铆a en la Universidad Nacional de Cuyo en la capital de Mendoza; sin embargo, por la distancia y otras dificultades, no pudo continuar. Ahora, junto a su madre y su hermana, se dedican al cuidado y venta de cabras, pero a帽oran las 茅pocas en las que pod铆an cultivar. 鈥淎ntes, ni bien se iba secando una lagunita, en la orilla, 铆bamos poniendo todo lo que se pod铆a cultivar ah铆鈥, cuenta. 鈥淭odo lo que tirabas ah铆, nac铆a. Pod铆as sembrar sand铆as, melones, zapallo, ma铆z, pero nos quitaron esa vida y ahora somos puesteros. No es por elecci贸n sino que nos obligaron a hacer eso鈥.

Ester, adem谩s de trabajar en la escuela, mantiene un puesto con mucho esfuerzo: 鈥淣osotros ten铆amos un puestito, hace cinco a帽os ten铆amos 200 cabras, pero se murieron y cada a帽o se siguen perdiendo, y a lo mejor este a帽o no cr铆a ni un chivito porque la cabra no tiene leche. Entonces fuimos vendiendo, y dejamos 10 para mantenerlas con alimentos. Pero m谩s de eso no pod茅s鈥, se lamenta la mujer.

Las Lagunas de Guanacache comenzaron a secarse a finales de la d茅cada de 1930. Si bien es cierto que se produjo por las escasas nevadas y lluvias que alimentan las cuencas de los r铆os San Juan y Mendoza, hay que contar entre las causas el incremento de la captaci贸n de agua para una parte del territorio mendocino que conforma 鈥渆l oasis鈥, donde se concentra en gran medida la producci贸n vitivin铆cola.

Media copa llena y un gran territorio vac铆o: la matriz productiva de Mendoza

Mendoza se erige como una de las grandes capitales mundiales del vino desde 2005. Sin embargo, su entrada a la industria vitivin铆cola desde el siglo XVIII, implic贸 la canalizaci贸n del agua para su regad铆o. De esta manera, la distribuci贸n del agua en Mendoza por parte de las autoridades provinciales, configur贸 un territorio que casi en su totalidad es 谩rido y des茅rtico, en uno fragmentado y desigual. Surgieron los 鈥渙asis鈥 que no son m谩s que tierra seca irrigada y que ocupan menos del 5% de la superficie provincial. All铆 se concentran las agroindustrias y el 谩rea urbana, que son las que consumen el recurso en mayor magnitud.

El pilar productivo de la provincia y su necesidad de riego provoc贸 de forma paulatina la desertificaci贸n de la zona de las lagunas de Guanacache, conformando una ecuaci贸n de 鈥渧ino para el mundo, y sed para laguneros y laguneras鈥.

Los integrantes de la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache cuestionan: 鈥溌縞u谩nto le cuesta al mendocino en t茅rminos ambientales tener un modelo productivo que favorezca a un solo sector, que encima no es aut贸ctono? Mendoza tiene que cambiar su modelo productivo, para no quedarse sin agua鈥.

Para el director de Ambiente de Lavalle, sin embargo, el mayor riesgo no es la vitivinicultura, sino otro tipo de actividades vinculadas al uso del agua, como el crecimiento urbano con sus emprendimientos inmobiliarios, y el turismo. 鈥淎mbos son sectores fuertes que se disputan ese recurso鈥, dice Jorge Gisbert.

A la sombra de la siembra: la zona de transici贸n

El departamento de Lavalle es escenario de una frontera en transici贸n entre oasis y secano que est谩 delimitada por la capacidad de riego. Como falta el agua, esta frontera se corre cada vez m谩s, lo que provoca la ampliaci贸n del desierto. Seg煤n comenta el investigador Jorge Ivars, especializado en Sociedad, Naturaleza y Cultura en tierras secas en el INCIHUSA, 鈥hay productores que deben abandonar sus fincas o reducir su cantidad de hect谩reas por la falta de riego鈥.

鈥淓l hecho de que el oasis llegue hasta ac谩 -se refiere al nordeste de Lavalle donde inicia el secano-, es intencional. Esta 煤ltima parte del 谩rea irrigada sigue siendo Lavalle y es considerada parte del oasis, cuando en realidad, ya tampoco tienen agua. Podr铆amos decir que el oasis culmina en un degrad茅, tiene agua a medias鈥, completa su compa帽era Paula Mussetta.

Sin embargo, la zona en transici贸n puede cambiar, seg煤n plantea el director de Ambiente de Lavalle: 芦la presi贸n urban铆stica est谩 desplazando el cintur贸n verde hacia el norte, con lo que Lavalle entrar铆a en la provisi贸n de alimentos frescos para el 谩rea metropolitana, y por tanto, necesitar铆a mayor disponibilidad de agua禄.

La escasez h铆drica en la regi贸n es producto de las insuficientes lluvias y la variabilidad del caudal de sus r铆os, a lo que se suma la gesti贸n oficial del agua por parte del estado provincial que prioriza el riego para unos territorios sobre otros. Esta injusticia en la apropiaci贸n de las aguas del r铆o Mendoza, sigue con la construcci贸n del dique Potrerillos en la parte media de la cuenca, y que termina de cerrarle el paso al cauce natural del r铆o que llegaba antes hasta las Lagunas en su parte baja.

Abran todas las compuertas, dejen la vida pasar

El marco legal que estructura el sistema h铆drico de la provincia es la Ley de Aguas de 1884, creada por el Departamento General de Irrigaci贸n (DGI). En su art铆culo 鈥淎gua y tierras secas. Lecturas cr铆ticas sobre la escasez h铆drica en el departamento Lavalle鈥, publicado en 2017 en la revista Estudios Socioterritoriales, la investigadora Virginia Grosso, explica que esta ley es el acto fundacional de la disputa por el agua, ya que otorga derechos de 芦riego definitivo禄 a propietarios con cultivos.

鈥淪i t煤 te pones a mirar la Argentina, todas las ciudades est谩n fundadas donde termina el r铆o. Mendoza no. Mendoza est谩 fundada en el naciente del r铆o鈥, cuenta Anibal desde su experiencia. Como miembro de la comunidad Huarpe originaria, es testigo de c贸mo el r铆o dej贸 de llegar hasta las lagunas.

La construcci贸n del dique Potrerillos en la parte media de la cuenca del r铆o Mendoza refuerza la l贸gica oasis-c茅ntrica en la distribuci贸n del agua ya que no contempla la realidad de las tierras no irrigadas; de hecho, ni siquiera las menciona como parte del mapa de la escasez h铆drica.

Paula y Alejandro, de la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache, recuerdan la declaraci贸n de impacto ambiental del dique: 鈥渓o 煤nico que dec铆a el informe es qu茅 iba a pasar con Potrerillos, pero nunca hablaba de qu茅 iba a pasar aguas abajo; qu茅 iba a pasar con los pueblos, con la fauna, con la flora, con toda la biodiversidad, con las comunidades que eran quienes recib铆an toda esa agua鈥.

La construcci贸n del dique como respuesta a la escasez h铆drica de Mendoza constituye el 煤ltimo cap铆tulo de injusticias clim谩ticas hacia las tierras no irrigadas de Lavalle.

La sed que deja ese trago amargo

鈥淓l r铆o siempre ten铆a como religi贸n llegar a fines de septiembre y le pegaba parejito hasta marzo. Por ah铆 reci茅n bajaba el agua, se cortaba, pero ahora ya no llega nada鈥, rememora An铆bal. A su recuerdo se suma el de Alejandro de la Asamblea por el Agua de Huanacache: 鈥淗ace 20 a帽os que no baja agua del r铆o Mendoza. Cuando 茅ramos ni帽os pod铆amos ir a ba帽arnos a Costa de Araujo y ahora no. El r铆o hoy sirve para el atractivo de 4脳4, porque no hay m谩s que bancos de arena que, inclusive, superan la altura de los puentes鈥.

Dado que el agua del r铆o se cort贸, las comunidades huarpes laguneras tienen que recurrir al agua subterr谩nea para saciar su sed y la de sus animales.

El problema respecto al agua subterr谩nea es que tiene alto nivel de ars茅nico, lo que expone a sus consumidores a serios problemas de salud, tal como comenta An铆bal: 鈥Tenemos la perforaci贸n a 10 metros y el agua que tenemos es amarga. En la escuela todos los chiquillos que se iban a albergar ah铆, tomaban esa agua de pozo con ars茅nico y se enfermaban, por eso digo yo que es como un cementerio de elefantes鈥.

Aplican un sistema combinado de pozos balde, cisterna, sumado al problem谩tico 鈥淎cueducto del Desierto鈥. Este 煤ltimo, se trata de la Cooperativa del Agua Norte, cuya perforaci贸n principal est谩 ubicada en la localidad de Gustavo Andr茅 -Lavalle-, y que consigui贸 fondos del Municipio y de Naci贸n para su construcci贸n que comenz贸 en el 2009, y llevar agua potable a las comunidades.

Alejandro y Paula de Tulumaya, de la Asamblea por el Agua de Huanacache, cuentan: 鈥渓a primera falla del acueducto es que no se termin贸. Lo que estaba programado es que cada localidad tuviera un reservorio de agua para abastecerla, pero no se ha hecho. Incluso, han puesto medidores a la gente que no le llega agua. En Villa Tulumaya la gente no paga el agua medida, mientras en el desierto tienen medidor como una chicana para que no la malgasten鈥.

鈥淗ay mal manejo -reclama Carlos Morales, esposo de Ester del paraje de San Antonio-, porque cuando nos quejamos hacen o铆dos sordos. Nos preguntamos: 驴Por qu茅 pagamos lo mismo que los que tienen agua todos los d铆as, si a nosotros nos llega un hilito una vez a la semana?鈥.

En la misma l铆nea Gisbert, desde el municipio de Lavalle, reconoce esto como otro de los grandes problemas de la comunidad. 芦Pagan demasiado para el servicio tan precario que tienen禄, dice, aunque considera que en el 煤ltimo tiempo mejor贸 el acceso al agua potable para muchas de esas familias.

Su conclusi贸n, sin embargo, es rotunda. Dice que ninguna de las estrategias disponibles sobre la mesa solucionan el problema de fondo: 鈥渃ualquier obra o acci贸n que facilite el acceso al agua para mejorar sus condiciones productivas son parches, porque el problema estructural viene desde que se repres贸 el r铆o Mendoza y Las Lagunas dejaron de recibir el caudal de agua que ten铆an anteriormente禄.

Curtidos por el sol: la poblaci贸n que resiste

La poblaci贸n de Lavalle resiste a estos impactos clim谩ticos y socioecon贸micos como puede. 鈥Las condiciones en las que sobreviven siempre son de mayor vulnerabilidad, esfuerzo, y sacrificio禄 dice la investigadora Mussetta.

Ester suma su testimonio: 鈥渟iempre nos quedamos con esa impotencia de no poder hacer nada con los animales. Y nos lamentamos de que cada a帽o el clima es peor ac谩. Se siente que el sol ya lo ten茅s ah铆 nom谩s, es muy notable鈥.

Esta injusticia ambiental, donde se priorizan unos territorios por encima de otros, perpet煤a las asimetr铆as en torno al agua y refuerza los contrastes entre los territorios irrigados y los no irrigados, en una provincia que es altamente vulnerable frente al cambio clim谩tico por su ambiente 谩rido. Los vecinos aseguran que es necesario que el Departamento General de Irrigaci贸n pueda tener una mirada integral sobre la totalidad del territorio y la sociedad mendocina, que reclama el agua como su valor m谩s preciado. Paula, de La Asamblea Por el Agua Pura de Huanacache agrega: 鈥淧edimos la restituci贸n del agua, un estudio de su calidad y resarcimiento econ贸mico hist贸rico. Hay un r铆o que desapareci贸 y un pueblo que mut贸禄.

Esta historia forma parte de 鈥淭erritorios y Resistencias鈥 la investigaci贸n federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina, que fue realizada entre octubre y diciembre del a帽o 2021.