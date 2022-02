–

De parte de Briega February 11, 2022

Cuando hace 12 a帽os colaboramos en la edici贸n del libro con este t铆tulo 芦驴Por nuestra salud?禄, ten铆amos claro que aquello que los pol铆ticos nos promet铆an era falso. Con el tiempo, hasta aquella 鈥渋zquierda institucional鈥 que guard贸 silencio mientras la sanidad madrile帽a sufr铆a la agresi贸n m谩s grave de su historia y nos equiparaba con los 鈥渢alibanes鈥, acab贸 reconociendo -en privado- que lo que hab铆amos denunciado en aquel momento se hab铆a quedado incluso corto. Desgraciadamente, el desmantelamiento y privatizaci贸n se produjeron mientras parte de la poblaci贸n y la inmensa mayor铆a de los trabajadores del sector miraban hacia otro lado. En gran parte, la situaci贸n actual de colapso del sistema sanitario es resultado de aquellas pol铆ticas, por cierto, legales mientras el gobierno central mantenga las leyes que las sustentan.

Hoy una d茅cada despu茅s, podemos afirmar que tampoco son por nuestra salud las medidas que el t谩ndem pol铆ticos-industria farmac茅utica han tomado en estos dos 煤ltimos a帽os. La inoculaci贸n cuasiobligatoria de medicamentos con permiso de emergencia; los encierros y confinamientos; las mascarillas (ahora s铆, ahora no) en exteriores; los pasaportes Covid; el pacto de silencio respecto a lo ocurrido en las residencias-apartheid de nuestros mayores; la virtualizaci贸n y jibarizaci贸n del sistema sanitario; la prohibici贸n en la pr谩ctica de la aplicaci贸n de tratamientos tempranos -que parecen haber funcionado en otras zonas del planeta-; el trasvase de miles de millones de 鈧 -que pagaremos como deuda- hacia los bolsillos de los de siempre en lugar de hacia el sistema sanitario, etc., no han incidido positivamente en la salud de la poblaci贸n, sino al contrario. Durante estos dos largos a帽os de 鈥渃risis sanitaria鈥 han pasado cosas impensables antes, y como apunta Romeo Quijano, 鈥渆n Covid-19 no s贸lo se pierde el sentido del olfato, sino tambi茅n el sentido com煤n鈥. Ese sentido que se perdi贸 en las 煤ltimas semanas de abril de 2020 cuando recibimos una llamada de uno de los t茅cnicos cercanos al equipo de Fernando Sim贸, anunci谩ndonos que hab铆an sido convocados鈥ara comunicarles que las decisiones dejaban de ser t茅cnicas desde ese momento, hecho este corroborado con posterioridad y que nos vimos obligados a silenciar por razones obvias.

No, no son por nuestra salud las medidas que, disfrazadas de 鈥渟alud p煤blica鈥 -apoyadas por todos los partidos del aparato del Estado-, han cronificado el p谩nico, destruido miles de empleos, incrementado la pobreza -mientras se ha concentrado la riqueza en unas decenas de empresas-, y se han cercenado derechos fundamentales. Nunca el Estado se ha preocupado por la omnipresencia de todo tipo de t贸xicos ambientales, residuos de pesticidas, pl谩sticos, disruptores endocrinos, o de medicamentos en los alimentos, el medio ambiente, el agua y el aire. Nunca se ha actuado, pese a estar identificados, contra los productores de enfermedad: industria del tabaco y del az煤car, de los alimentos procesados,鈥quellos que son el origen de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de los c谩nceres, etc., y que representan una gran parte de la mortalidad. As铆, la deficiente alimentaci贸n derivada del modelo agroindustrial podr铆a ser responsable del 36% de las muertes en Francia, directa o indirectamente, de las cuales el 10% se deben a c谩nceres atribuibles a los pesticidas. Todos estos elementos producen millones de muertos desde hace d茅cadas entre la poblaci贸n,鈥ientras los servicios de salud p煤blica estatales han mirado para otro lado. Definitivamente no les interesa nuestra salud. Estas medidas liberticidas disfrazadas de 鈥渟alud p煤blica鈥 no nos protegen. Es m谩s bien biofascismo.

Ya es evidente que las inoculaciones no han cosechado los resultados que nos hab铆an anunciado. Desde Biden a Fauci -replicados obedientemente por sus aprendices espa帽oles-, se nos prometi贸 que no enfermar铆amos, no ingresar铆amos en la UCI, no nos contagiar铆amos y no contagiar铆amos a nuestros cercanos. Hoy la realidad es otra. Los alumnos aplicados como Israel est谩n sufriendo en estos d铆as, mientras aplican la cuarta dosis, las cifras m谩s elevadas de contagios y mortalidad, y curiosamente han decidido abandonar el EuroMomo. Aunque los inoculados con tres dosis siguen ingresando en los hospitales, Pa铆ses Bajos anuncia ya seis dosis en una carrera quiz谩s por superar a Israel. Mientras, uno de los creadores de la vacuna de Astra Zeneca advierte de que no podemos vacunar al planeta cada seis meses. Curioso que comiencen a aparecer noticias sobre incrementos de mortalidad no esperable en pa铆ses con amplios sectores de poblaci贸n inoculados, y los gobiernos no investiguen.No obstante, se continua con la letan铆a del vac煤nate, vac煤nate.

Ya comienzan a aparecer estudios que dejan entrever la posibilidad de que incluso los vacunados tengan m谩s probabilidades de contagiarse con las nuevas variantes. Los datos de efectos adversos , a pesar de ser ocultados por los medios de propaganda, ya son incuestionables: en un a帽o m谩s fallecimientos que en 30 a帽os el resto de las dem谩s vacunas juntas. Eso sin contar con que los sistemas de vigilancia de VAERS o EudroVigilance solo recogen entre el 1-10 % de los efectos adversos en el mejor de los casos. Los propios sistemas de vigilancia de los servicios de epidemiolog铆a del ej茅rcito de EEUU (DMED) alertan de un aumento astron贸mico en varias enfermedades graves, entre ellas abortos espont谩neos, c谩ncer y otras afecciones m茅dicas. En el denominado 鈥渆scandalo Vioxx鈥 se pudieron producir alrededor de 500.000 o m谩s muertes prematuras en Estados Unidos, en los 5 a帽os de uso generalizado entre los ancianos, una cifra considerablemente mayor que las 3.468 reconocidas por Merck durante el acuerdo de su demanda.

Respecto a los posibles da帽os, como la 鈥減otenciaci贸n dependiente de anticuerpos鈥, que las inoculaciones pueden producir en el sistema inmunol贸gico, esto fue probado hace pocos a帽os con la vacuna de tecnolog铆a de ingenier铆a gen茅tica contra el dengue (Dengvaxia, Sanofi-Pasteur), lanzada en base a afirmaciones de seguridad y eficacia del fabricante -sin contrastar por t茅cnicos independientes-. Este debilitamiento del sistema inmunitario puede estar en la base de la explicaci贸n del aumento en la incidencia de enfermedades graves tras la vacunaci贸n de los ni帽os en comparaci贸n con la incidencia en ausencia de vacunaci贸n. Adem谩s, muchas de estas enfermedades pueden manifestarse mucho m谩s tarde y, para entonces, es pr谩cticamente imposible demostrar su relaci贸n.

Eso s铆, lo que no cesa es la campa帽a de los medios de propaganda y la censura a los disidentes. Ya nos advirti贸 hace d茅cadas Marschal Mc.Luhan sobre la capacidad de los medios de formaci贸n de masas para poner los focos en un determinado lugar y dejar el resto en penumbra. Lo que no alcanz贸 a conocer Mc.Luhan fue la explosi贸n de 鈥渧erificadores鈥, en n贸mina de los mismos que nos venden las p贸cimas y controlan los medios de propaganda, que han decidido enviar al pozo de los apestados a relevantes cient铆ficos como Doshi, Ioannidis, Acevedo, Vanden Bossche, Montaigner, Wodarg, Sunetra Gupta, Yeadon, McCullough鈥 por ende a los m谩s de 60.000 m茅dicos firmantes de la declaraci贸n de Great Barrington, mientras se eleva a los tertulianos a la categor铆a de sabelotodo. En el estado espa帽ol, La Sexta ha llegado a calificar a Joan Ramon Laporte, experto internacional en farmacovigilancia, de negacionista tras su intervenci贸n en la Comisi贸n de investigaci贸n sobre las 鈥渧acunas鈥 Covid-19 en el Congreso.

Todo lo anterior no acumula suficientes pruebas para que la izquierda despierte. El que se difame a quienes mantienen posturas criticas con la gesti贸n de la sindemia; que la carga de la prueba recaiga en los cr铆ticos o las v铆ctimas, en lugar de en las farmac茅uticas que han firmado acuerdos secretos con los gobiernos, adem谩s de eximirse de cualquier responsabilidad; que se habilitara en apenas 48 horas la utilizaci贸n de la RT-PCR en base a una publicaci贸n no revisada por pares y con evidentes conflictos de inter茅s de sus firmantes; que Fauci tardara meses en reconocer que las PCR arrojaban falsos positivos; que se haya demostrado la falsificaci贸n de datos en el ensayo de Pfizer鈥β縋or qu茅 la izquierda acepta esas diferentes varas de medir?

En estos dos a帽os el debate cient铆fico serio ha sido prohibido de facto. Tiene que haber una explicaci贸n del silencio y la aceptaci贸n de todas las medidas liberticidas. 驴puede el miedo explicarlo todo? Para aquellos que estuvieron en primera l铆nea -con el desgaste personal que conlleva- 驴es imposible reconocer que con el p谩nico inicial aceptaste medidas arbitrarias no valoradas por investigadores neutrales?

Esto es lo que ocurre cuando la sanidad se rige por las fuerzas del mercado y no por las necesidades reales de salud de las personas: el principio de precauci贸n es enterrado en la primera cuneta. Los sistemas sanitarios est谩n secuestrados por los intereses corporativos, de forma que se ha demostrado que el 鈥減rimum non nocere鈥 no estaba precisamente en la mente de quienes impulsaron el experimento inoculatorio. Es urgente e indispensable, nos va la vida en ello, luchar por una movilizaci贸n masiva, transversal en base a la idea de un sistema sanitario al margen del lucro y para todxs.

* Juan Antonio G贸mez Li茅bana Forma parte de la la Coordinadora Anti Privatizaci贸n de la Sanidad (www.casmadrid.org) que fui constituida en 2004 por usuarios y trabajadores del sistema sanitario, as铆 como organizaciones no subvencionadas (Plataforma Sindical EMT, Solidaridad Obrera, CNT Graficas, CNT Villaverde, CNT Aranjuez, Sindicato Asambleario de Sanidad). Su objetivo es aunar esfuerzos y organizarse para luchar por un sistema sanitario de calidad, que atienda a todas las personas sin exclusiones, dotado de mecanismos de gesti贸n democr谩tica por parte de trabajadores y poblaci贸n, y en el que la actuaci贸n sobre los determinantes socioecon贸micos y medioambientales de la enfermedad sean prioritarios. En estos a帽os, en los que en todo el Estado (gobierne quien gobierne) han avanzado el deterioro y la privatizaci贸n de las partes rentables del sistema sanitario, compa帽eros y compa帽eras de los diferentes territorios se han ido incorporando a la lucha.