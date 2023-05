–

El exsecretario de Ambiente provincial, Ra煤l Costa, fue condenado por habilitar proyectos inmobiliarios en bosques nativos y zonas protegidas. En un hecho sin precedentes, la decisi贸n la tom贸 un jurado popular. Es la medida judicial m谩s importante en la historia socioambiental de C贸rdoba y tambi茅n la evidencia de c贸mo funciona un sistema que protege m谩s las ganancias corporativas que al ecosistema. Por Sala de Prensa Ambiental.



Ra煤l Costa estuvo al frente de la Secretar铆a de Ambiente de la provincia de C贸rdoba en el periodo 2007-2011, durante el primer mandato del actual gobernador Juan Schiaretti. Ir贸nicamente, quien representaba la m谩xima autoridad provincial para velar por los bienes naturales y los ecosistemas, se transform贸 en su verdugo.

Costa favoreci贸 el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de GAMA S.A., una empresa desarrollista con abundantes antecedentes judiciales y que durante la d茅cada pasada tuvo como cara comercial nada m谩s ni nada menos a Susana Gim茅nez. Esto antes de que el titular de la firma inmobiliaria quedara preso por estafas.

Al exfuncionario de la cartera de ambiente provincial se lo conden贸 por autorizar el proyecto de loteo 鈥淓l Gran Dorado鈥, que preve铆a el desmonte y cambio de uso de suelo de un 谩rea natural protegida. Asimismo, autoriz贸 a la Empresa Provincial de Energ铆a El茅ctrica de C贸rdoba 鈥揈PEC鈥 a construir una Estaci贸n Transformadora con equipamiento de alta tensi贸n, tambi茅n en una zona protegida y sin haber convocado a una Audiencia P煤blica en ning煤n caso.

La pena aplicada a Costa consiste en tres a帽os de prisi贸n condicional y seis de inhabilitaci贸n para ejercer cargos p煤blicos. Un condimento importante es que el exfuncionario debe enfrentar otro juicio por los mismos delitos, por lo que nuevamente deber谩 sentarse en el banquillo de los acusados. Si en este segundo juicio fuese condenado, la pena acumulativa se transformar铆a en prisi贸n efectiva.

鈥淓ste fallo reconoce que el camino que empezamos hace 11 a帽os unos cuantos locos val铆a la pena y pone luz para que, con otros, sigamos caminando en la direcci贸n correcta. Da帽ar el ambiente no puede ser gratuito鈥, se帽al贸 la abogada Marcela Fern谩ndez tras la condena. Fern谩ndez es abogada de ADARSA (Asociaci贸n de Amigos del R铆o San Antonio), una ONG de la peque帽a localidad de San Antonio de Arredondo, ubicada a diez kil贸metros de Villa Carlos Paz.

Once a帽os de espera

La historia que termin贸 en la condena de Costa tiene como origen la tenacidad de Juan Carlos Ferrero, ge贸logo y miembro fundador de ADARSA, quien en 2012 denunci贸 al exfuncionario provincial.

Once a帽os tuvieron que pasar para que Don Ferrero, con sus 84 a帽os de edad, pudiera presenciar este juicio que est谩 destinado a ocupar un lugar preponderante en la historia socioambiental de la provincia mediterr谩nea como ejemplo de firmeza y defensa de nuestra casa en com煤n. Se trata de un quijote que 鈥搄unto a sus compa帽eras y compa帽eros de ADARSA鈥 no dud贸 en desafiar al poder pol铆tico-econ贸mico cordob茅s, territorio en donde la impunidad de los delincuentes ambientales ha reinado hist贸ricamente.

El condenado es abogado y fue un funcionario del ri帽贸n del schiarettismo que ya va por su tercer mandato. A pesar de haber estado imputado luego de dejar la Secretar铆a de Ambiente provincial, Costa sigui贸 ocupando cargos p煤blicos: fue vicepresidente de la Loter铆a de C贸rdoba y, hasta ahora, es s铆ndico de la Agencia C贸rdoba Innovar y Emprender.

La Secretar铆a de Ambiente cordobesa, a contramano de lo que se podr铆a esperar 鈥搖n organismo del Estado que vela por los bienes naturales y protege los ecosistemas鈥, hist贸ricamente ha sido la llave que le abri贸 las puertas a negocios corporativos que atentaron contra el ambiente y la calidad de vida de quienes habitan en C贸rdoba; por ejemplo, aprobando de maneras no muy claras estudios de impacto ambiental con intereses econ贸micos y pol铆ticos por detr谩s. Una pr谩ctica que se hizo habitual en una provincia donde apenas queda el 2,8% de bosques nativos en buen estado de conservaci贸n.

Candonga en el horizonte: causas gemelas

Costa deber谩 afrontar un segundo juicio penal acusado por el mismo delito, pero esta vez en la regi贸n de las Sierras Chicas cordobesas, m谩s precisamente en la zona de Candonga. Juan Smith, abogado y activista de la organizaci贸n Vecinos del Chavascate, lleva adelante esta demanda a煤n pendiente. Lo cuenta as铆: 鈥淓n 2010, la Secretar铆a de Ambiente al mando de Costa tambi茅n autoriz贸, en zonas rojas de m谩xima protecci贸n de bosques nativos, un emprendimiento inmobiliario a la empresa Ticupil S.A., en similares condiciones que a la empresa GAMA en el valle de Punilla鈥.

La Secretar铆a de Ambiente cordobesa, a contramano de lo que se podr铆a esperar, hist贸ricamente ha sido la llave que abre puertas a negocios corporativos

Este segundo juicio a煤n no tiene fecha de inicio. 鈥Esperamos que se aceleren los tiempos, ya que el exsecretario fue condenado por acciones similares, lo que invoca que se hizo a sabiendas de lo que se hac铆a鈥, indica Smith. Y, tras remarcar que el da帽o ambiental ya est谩 hecho, sostiene que 鈥渃omo las Abuelas, no nos vamos a quedar tranquilos; vamos a seguir buscando memoria, verdad y justicia ambiental porque C贸rdoba no puede seguir siendo zona de sacrificio socioambiental鈥.

Fuente: https://periodismoambiental.com.ar/5738-2/