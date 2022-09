–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga September 24, 2022 229 puntos de vista

Rosa Molinero

Vaya por delante que, s铆, que aunque nuestro recetario no sea esencialmente picante, todos conocemos algunos pimientos picantes en nuestra gastronom铆a, como las alegr铆as riojanas, las piparrak o guindillas de Ibarra, las cayenas, los indecisos pimientos de Padr贸n y hasta las ocho variedades de 鈥減imientas鈥 (que son pimientos) comunes en Las Islas Canarias, como las llamadas 鈥渄e campana鈥 o 鈥渃uerno de cabra鈥. Sin embargo, por lo general nuestras comidas no suelen condimentarse con mucho picante. De nuevo: s铆, hay recetas picantes como los callos, el mojo pic贸n rojo, las patatas bravas, las bombas o los caracoles en salsa picante, por nombrar algunos. Lo sorprendente es que despu茅s de tama帽a empresa y fenomenal hallazgo -aunque nefasto cap铆tulo de la Historia-, y tras haber nombrado oficialmente a los pimientos de esta forma en 1737 porque muchos recordaban al picor de la pimienta, pero multiplicado, el picante apenas tiene presencia en el recetario patrio.

(…) tambi茅n ay muxo ax铆, que es su pimienta d鈥檈lla, que vale m谩s que pimienta, y toda la gente no come sin ella, que la halla muy sana; pu茅dense cargar cincuenta caravelas al a帽o en aquella Espa帽ola.

As铆 se refer铆a Crist贸bal Col贸n a aquellos pimientos picantes o aj铆es -del tah铆no 鈥榟ax铆鈥- que encontr贸 en La Espa帽ola por primera vez, en una carta fechada del 15 de enero de 1493. S贸lo un poco m谩s tarde, Pedro M谩rtir de Angler铆a hac铆a lo propio repetidamente en su De orbe novo, donde contaba que hab铆an encontrado 鈥渦nos frutos de sabor m谩s pungente que la pimienta cauc谩sica鈥 y donde tambi茅n hac铆a esta advertencia al rey, en una carta datada del 29 de abril de 1494, sobre las materias que le hab铆a enviado:

Sea que t煤 quieras gustar semillas, sea pedazos que ver谩s ca铆dos de las mismas, sea la corteza, ilustr铆simo Pr铆ncipe, despu茅s de haber acercado el labio, t贸calas apenas; de hecho, aunque no sean da帽inas, sin embargo, por el calor intenso que provocan, son irritantes y queman la lengua, si se mantienen sobre ella por un tiempo largo (…)

Los pimientos de los que hablaban eran, muy posiblemente, distintos de los que m谩s tarde se extendieron por Europa, ya que las variedades comunes en aquellas islas del Caribe eran la Capsicum chinense (como el habanero) y la C. frutescens (como la cayena o la brasile帽a malagueta). En cambio, se popularizaron los C. annuum, variedad en la que existen pimientos picantes y dulces, y que habr铆an llegado m谩s tarde a la pen铆nsula desde M茅xico o Am茅rica Central, de donde son originarios y donde existen cerca de un centenar de tipos.

Lo que sabemos a ciencia cierta es que Espa帽a fue la puerta de entrada del pimiento al Viejo mundo, donde se extendi贸 por los dos grandes imperios del momento a este lado del mundo: el de Carlos V, con las rutas comerciales desde Espa帽a hasta Oriente Medio, y el del Imperio Otomano, que se expand铆a por el este y el sur del Mediterr谩neo y hacia los Balcanes y Hungr铆a, donde productos elaborados con pimientos, como la lyutenitsa o la paprika, se elevar铆an siglos despu茅s a la categor铆a de s铆mbolo nacional. Por otro lado, el tr谩fico de esclavos expandir铆a el cultivo de pimientos tambi茅n por 脕frica, donde se convertir铆an en un ingrediente esencial de su cocina. Pero antes de todo esto, a煤n ten铆an que ocurrir muchas cosas.

Si seguimos viajando en la historia -montados en un chile serrano, si quer茅is- parece imposible de explicar el fracaso del picante en una sociedad que ya ten铆a gusto por 茅l: las clases dominantes estaban acostumbradas a las altas dosis de la preciada y 鈥榩ungente鈥 pimienta (tal y como ya la defin铆a Plinio en su Historia Natural, en el siglo I dC), que desde tiempos romanos hasta el medievo tuvo gran importancia en recetarios como De re coquinaria, de Apicio (I-III dC), De rustica, de Columela (c.42 dC), el Sent Sov铆 (1324) o Lo Cresti脿, de Francesc Eiximenis.(1379-1372).

Una de las hip贸tesis que explican esta paradoja son los nuevos gustos asociados al cambio de 茅poca: el inicio de la colonizaci贸n de Am茅rica por los espa帽oles suele marcar el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. 鈥淓n aquel momento, las especias se empezaron a considerar como pasadas de moda en toda Europa, incluida Espa帽a. El mundo cambi贸 y la cocina tambi茅n鈥, comenta N煤ria B脿guena, historiadora especialista en gastronom铆a. Y subraya que 鈥渓a cocina romana y la cocina medieval, por mucha pimienta que se usara, no eran cocinas picantes鈥. En efecto: el picor de la pimienta proviene de la piperina, un compuesto distinto y mucho menos pungente que la capsaicina de los pimientos picantes, en una relaci贸n del 1%. Una cocina m谩s grasa y dulce se abri贸 paso, para dejar atr谩s las potencia arom谩tica del clavo, el jengibre o el cardamomo.

Comparte esta teor铆a la doctora en Historia Ver贸nica Pe帽a Filiu, que la se帽ala como motivo por el que se prefirieron las variedades de pimiento no picantes y se integraron, en un principio, como verduras en el recetario espa帽ol de la poblaci贸n m谩s humilde. Adem谩s, a帽ade que a pesar de haberse adaptado perfectamente al clima europeo, los pimientos no viajaron con las t茅cnicas y recetas de sus lugares de origen. En palabras de la historiadora de la gastronom铆a Esther Katz en Chili Pepper: From Mexico to Europe (2009): 鈥淟os pimientos cruzaron el Atl谩ntico de M茅xico a Europa, pero no con las mujeres que pose铆an los conocimientos culinarios para prepararlos鈥.

Katz destaca que en una primera fase de la introducci贸n del pimiento, que corresponde al siglo XVI, estas hortalizas fueron llevadas a los jardines bot谩nicos y de los arist贸cratas como planta ornamental y curiosidad. Como siempre, hubo qui茅n pens贸 que por qu茅 no llev谩rselo a la boca, y entonces se le adjudicaron unas propiedades medicinales hoy ya descartadas que los ricos de la 茅poca creyeron a pies juntillas. Paralelamente, el hecho de que no se consideraran t贸xicos -como s铆 lo fueron los tomates- sumada a la fant谩stica adaptaci贸n de los pimientos a la mayor parte del clima espa帽ol, hizo que los campesinos los cultivaran bastamente en sus huertos, seg煤n el m茅dico sevillano Nicol谩s Monardes, que en 1574 confirmaba la gran extensi贸n de la planta y el uso por todo el territorio nacional de aquella 鈥榩imienta de las Indias鈥, que adem谩s resultaba muy econ贸mica.



El mojo pic贸n es una de las elaboraciones picantes m谩s conocidas de Espa帽a. Debemos agradec茅rselo a Caco Senante. SABINA URRACA

No obstante, Col贸n no contaba con este 煤ltimo dato: 茅l ten铆a grandes planes para los pimientos. Quer铆a que fueran lo que hoy es la trufa o el caviar para nosotros, pero le sali贸 el tiro por la culata. El historiador Gabrielle Moretti lo cuenta as铆: 鈥渟u inicial entusiasmo por el pimiento se debe al potencial de explotaci贸n comercial que le calcul贸. Ya que no hab铆a encontrado las especias ni el oro que buscaba, pens贸 que los pimientos eran otro producto m谩s que podr铆a esgrimir como una nueva riqueza para Espa帽a. Al mismo tiempo, celebr贸 sus caracter铆sticas organol茅pticas, capaces de sustituir a los condimentos arom谩ticos de Asia鈥. Fueron un argumento m谩s para que su primer viaje no fuera considerado como un completo fracaso.

Precisamente, es en su bajo precio donde hallamos otra otra clave para resolver este enigma. La historiadora Jeanne Allard sostiene que tras los primeros cien a帽os desde su llegada, los arist贸cratas perdieron inter茅s en el pimiento precisamente por esta raz贸n: su cultivo era tan f谩cil y su disponibilidad tan alta que los hac铆a muy baratos y nada exclusivos, de modo que quedaron despojados del simbolismo lujoso que el descubridor quer铆a conferirle. No en vano, al pimiento se le lleg贸 a conocer como 鈥渓a pimienta de los pobres鈥, ya que era una forma econ贸mica de especiar las comidas de clases bajas, que se cree que eran usualmente hervidas y mon贸tonas. As铆 las cosas, los pimientos no cumpl铆an con el papel de marcador social que s铆 ten铆an otras especias: su exportaci贸n desde pa铆ses orientales que eran considerados misteriosos, su escasez y su alto precio funcionaban para crear distinciones entre clases sociales.

En ese sentido, las investigaciones de Allard apuntan a un uso ininterrumpido de la pimienta por la clase pudiente espa帽ola durante este per铆odo, de la misma manera que hicieron en Francia, donde a pesar de la ca铆da en desuso de muchas especies, esta se mantuvo en el recetario junto con el clavo y la nuez moscada. 鈥淵a que las especias hab铆an pasado de moda, el pimiento picante hubiera sido demasiado pungente para el paladar del siglo XVII鈥, reflexiona. En efecto, en las f贸rmulas medicinales los pimientos picantes se combinan con vinagre o se confitan en az煤car, atendiendo tambi茅n a la ya caduca teor铆a gal茅nica sobre las propiedades fr铆as o calientes de los alimentos que, en este caso, clasificaba a los pimientos como extremadamente calientes. L贸gicamente, en los lugares donde los pimientos picantes tuvieron buena acogida preexist铆a un uso mucho m谩s arraigado de las especias picantes, como en el sur de China, India, Indonesia o Sri Lanka, observa B脿guena.

A causa de esto, los campesinos cultivaron las versiones m谩s dulces y menos picantes del pimiento, que primero secaban y empleaban para sazonar sus platos, consum铆an como verdura, y tambi茅n como condimento de, por ejemplo, embutidos. 鈥淓l chile se consum铆a a diario en Valencia, Murcia y Andaluc铆a鈥, contaba el bot谩nico Josep Quer (1695-1764) y era tan ampliamente apreciado que 鈥渘ing煤n arroz o estofado se serv铆a sin 茅l鈥. Los actuales pimientos morrones son, con alta probabilidad, un cruce llevado a cabo por campesinos italianos de los llamados pimientos h煤ngaros de cera, seleccionados por los b煤lgaros, y los conocidos como pimiento tomate. Fueron estas elaboraciones populares las que llevaron los pimientos por primera vez a la literatura -por ejemplo, Cervantes los menciona en Rinconete y Cortadillo, 1613- y a los recetarios espa帽oles (Juan de la Mata, Arte de reposter铆a, 1747) e italianos (tambi茅n en el XVIII), h煤ngaros, austr铆acos y franceses (en el XIX), dand贸se una situaci贸n particular: la aristocracia quer铆a un producto del pueblo llano y no a la inversa, como siempre ha acostumbrado a ocurrir.

Llegamos al final de la cuesti贸n: 驴cu谩l fue, entonces, la primera receta picante espa帽ola? Dif铆cil determinarlo ya que las 煤nicas recetas que nos han llegado lo han hecho por escrito, sea en poemas, ep铆stolas, narraciones o, en efecto, recetarios. N茅stor Luj谩n, en su Historia de la gastronom铆a, comentaba lo siguiente: 鈥淥tros testimonios tenemos de los pimientos en la cocina popular espa帽ola, aunque no aparecen en los remilgados recetarios cortesanos hasta bien entrado el siglo XVIII鈥, como tambi茅n sostiene Katz. Con esa pista, me dirijo de nuevo a la historiadoria N煤ria B脿guena, quien desempolvar谩 su volumen del Llibre de l鈥檃rt de cuynar (1787) de Fray Sever de Olot, donde encontramos la primera receta donde se menciona el picante o, por lo menos, la que esta breve investigaci贸n comidista ha logrado encontrar:

Otro plato de perdices

Cuando las perdices est茅n bien limpias, las untar谩s con un poco de aceite y las dorar谩s en una parrilla. Despu茅s las pondr谩s en una cazuela con sal, un poco de aceite, perejil, hojas de laurel, pimienta, naranja o lim贸n, algunas cabezas de ajo y un poco de harina, cuidando que el caldo las cubra. Cuando est茅n cocidas, las puedes sacar a la mesa, en una fuente, y espolvoreando la vianda con un ajilim贸jili de ajo, perejil y pimiento picante o pimienta. Este plato es de reyes y emperadores (y m铆o, y de los dem谩s tambi茅n, si lo comemos).

El Pa铆s