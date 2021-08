–

En 2011 no calor do 15M naceu N-1. N-1 era unha rede social política, mais sobretodo era unha rede social ética. Nin quería datos, nin pretendía comerciar con eles. Mais esa rede social desapareceu e as razóns da súa desaparición non están claras. No entanto tede por certo que levantar unha rede social que faga sombra mínima a Twitter, Facebook, Watshapp, etc. custa. Require moito esforzo, así que é lóxico que N-1 terminase desaparecendo. Mais non só fallou N-1, outros proxectos máis ambiciosos, con máis cabeza e máis recursos como Diaspora, identi.ca, GNUsocial… tamén fracasaron ou polo menos non se lles coñece ningunha repercusión social. Talvez Mastodon ou Signal son das poucas tentativas que están a ter algo de impacto, polo menos no que a colectivos políticos se refire.

Neste momento non é fácil achar colectivos sociais que carezan de perfís en redes sociais comerciais, incluído o mesmo DV, e isto ten as súas consecuencias. Cada seguidor que os colectivos sociais conseguen é marcado sob unha ideoloxía ou polo menos un interese. Ese interese marcará a publicidade e os contidos que visualiza. Probabelmente moldearán con relativo éxito a súa opinión e os seus futuros actos. En tanto os colectivos sociais alimentamos con datos o máis que cuestionado mercado das redes sociais, a nosa incidencia nas mesmas é practicamente nula.

Imaxinai o seguinte exemplo. Un colectivo animalista burgalés quer informar dos malos tratos animal que teñen lugar no matadoiro de carnes selectas propiedade de Campofrío. Para iso decide abrir contas en redes sociais, mais faino “ben”. Organizáronse moitas persoas afíns para comentar, rechiar, recomendar, dar like, etc… ao mesmo tempo e dar relevancia ao contido que saia da nova conta, gañando seguidores, amigos… A operación consegue varios centos de fieis e varios millares de persoas que visualizan o contido. Todo un éxito. Mais salvo polos seguidores, os novos amigos, os ‘likes’, os ‘rechios’… o colectivo animalista non ten nin idea da repercusión que tivo o seu contido. A xente parou a lelo?, Picou na ligazón?, Leron máis sobre o tema?, Procuraron outros contidos animalistas?. Hai unha chea de preguntas que escapan ao colectivo animalista, mais non á rede social. A rede social, grazas ao colectivo, sabe qué persoas se viron impactadas, qué persoas se sentiron atraídas polo contido e cales non. A cousa non termina aquí. Ao cabo duns días, alguén da empresa Campofrío comproba que a campaña do colectivo danou a súa imaxe e decide actuar. O proxecto é sinxelo, pagarán en redes sociais para que busque ás persoas que seguisen ese contido e lles mostre o contido que as faga mudar de parecer. Este proceso é sumamente complicado e realmente perverso. O receptor non debe pensar nin por un instante que está a ser captado. Estes mecanismos foron e son utilizados por moitos poderes mundiais. Sen ir máis lonxe o proto-fascismo republicano que liderou Trump, replicado en multitude de países baixo outras siglas e líderes, aproveitou nas súas campañas políticas estes mecanismos para ‘activar’ ou ‘desactivar’ votantes. Isto é moi ben contado, por exemplo, no documentario “O grande hackeo”.

Na península ibérica a empresa Facebook é a raíña do negocio. Dona das plataformas Facebook, Instagram, Watshapp. As mensaxes que nos mandamos, os contidos que lemos, todo supostamente se triangula entre empresas do grupo e empresas alleas. Cada palabra, cada vídeo, cada imaxe e cada audio vai axustando o teu perfil dixital. Antes de mostrarche a procura o buscador ten unha grande idea do que che interesa. Antes de que entres na páxina desa tenda online os teus últimos chats influirán nos produtos de portada. E a todo isto a grande maioría de colectivos políticos, movementos sociais, partidos e sindicatos contribuirían. Todo por facer proselitismo, un paupérrimo e ridículo proselitismo.

Mais todo isto non é novo. Levamos así desde 2011 e os movementos sociais, na súa grande maioría, son escravos do proselitismo dixital, dos likes, dos rechíos e dos gústame. O que é novo é a última directiva da UE chamada ‘Chat control’, que goza dun amplo apoio no parlamento europeo (537 vs 133). A directiva propón que todas e cada unha das nosas conversas privadas, emails, chats, etc sexan procesadas do punto de vista da ‘seguranza cidadá’. Para argumentar a aberrante directiva os seus partidarios agarráronse, sobretodo, á pornografía infantil. Un argumento que a pouco que coñezas o mundo dixital descubrirás que é falso e que seguramente evidencie que existen outro tipo de obscuras razóns para espiar os teus concidadáns.

E entretanto, cada día que pasa estamos máis lonxe da privacidade. Cada día que pasa ábrense un puñado de novas contas políticas en Twitter. Cada día que pasa son creados outros tantos grupos de Whatsapp e Telegram, para divulgar, marcar encontros ou debater sobre cousas que ninguén sabe. Ninguén, salvo Twitter, Amazon, Google, Facebook, Pável Dúrov e agora tamén o comisario máis fascista da brigada de información da comisaria máis próxima. Que collóns nos cegou?.

